Малков - Святое Богоявление - Крещение Господне

Древнейшее название праздника Крещения Господня — Святое Богоявление. Это церковное торжество именуется так не только потому, что во время Крещения Спасителя в водах Иордана нам открылось Его Божественное достоинство, оказалось явлено, что Он — истинный и совершенный Бог Слово, но также и попричине того, что в этот день человеческому роду открылась величайшая из тайн Божественного бытия: тайна Троичности Бога. При этом, как убеждены святые отцы, истина о том, что Бог есть Троица, открылась сегодня человеку отнюдь не впервые: она была ему известна еще в Эдемском саду. Тогда Адам и Ева находились в общении с Богом именно как с Троицей: с Отцом, с Сыном и со Святым Духом. Однако из-за грехопадения, утратив способность богообщения и подлинного богопознания, человек забыл — на очень долгое время — истину о Троичности Бога.

Тем самым, до пришествия на землю Христа, человек, даже почитая Истинного Единого Бога, открывшегося ему в исторической реальности Ветхого Завета, в то же время не знал о Его троичности. Однако и тогда, до Рождества Иисуса Христа, некоторые израильские праведники уже догадывались о существовании Единого Создателя и Творца в Трех Лицах — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Предощущение познания Бога именно как Единой и Нераздельной Троицы коренится еще в Ветхом Завете. Именно об этом свидетельствует история посещения Авраама Тремя Путниками. Связанный с этим библейский сюжет отражен, в частности, на знаменитой иконе «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева, где изображены Три таинственных Ангела, пришедшие под видом путников к ветхозаветному праведнику Аврааму. Авраам, живший у дубравы Мамре (Быт. 18:1), сидя как-то в жаркий день у входа в шатер, вдруг увидел, как к нему приближаются Три Путника. Заметив Их, он вышел навстречу, поклонился и заговорил с Ними. Самым удивительным в этом разговоре было то, что Авраам обращался к Путникам то как к Троим, то как к Одному: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего (Быт. 18: 3-5).

Христос крещается — сойдем с Ним в воды... Церковные толкователи этого библейского сюжета утверждают, что именно здесь, в этот миг, человеку (хотя еще и не вполне явно) открывается — в первый раз в истории падшего мира — истина о Боге как Троице, к Которой можно равно обращаться и в единственном и во множественном числе: как к Единому Богу в Трех Лицах. Ведь тогда Авраама посетил Сам Бог Троица. Потому-то изображение чудесного явления Трех Путников-Ангелов Аврааму и стало иконописным символом Пресвятой Троицы...

Святое Богоявление - Крещение Господне

Антология святоотеческих проповедей

Авт.-сост. П. Ю. Малков

М.: Никея, 2021. 448 с.

Серия «Святые отцы о церковных праздниках»

ISBN 978-5-907307-65-0

Святое Богоявление - Крещение Господне - Содержание

Петр Малков «Христос крещается — сойдем с Ним в воды...»: святоотеческие проповеди на Святое Богоявление (Крещение Господне)

СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ НА СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ (КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ)

Священномученик Ипполит Римский Слово на Богоявление (spuria)

Святитель Василий Великий Беседа 13-я. Побудительная к принятию Святого Крещения

Святитель Григорий Богослов Слово 39-е. На Святые Светы явлений Господних

Святитель Амвросий Медиоланский Слово о благодати Крещения. На день Крещения Господня (spuria)

Святитель Иоанн Златоуст Три проповеди на Богоявление Слово в день Богоявления Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 12-я, на слова: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него (Мф. 3: 13) Беседа на праздник Святого Богоявления (spuria)

Святитель Максим Туринский Две проповеди на Богоявление Проповедь 64-я. На Богоявление Проповедь 65-я. Произнесенная после Богоявления

Святитель Прокл Константинопольский Два слова на Богоявление Слово на Святое Богоявление Слово на Святое Крещение Господа нашего Иисуса Христа

Святитель Григорий Антиохийский Две беседы на Богоявление Беседа на Святое Богоявление первая Беседа на Святое Богоявление вторая

Святой Иоанн Экзарх Болгарский Слово на Богоявление Господа нашего Иисуса Христа

Святитель Григорий Палама Слово 60-е. На Святой Праздник Светов, в день Богоявления

Святитель Феофан Затворник Слово на Крещение Господне

Святой праведный Иоанн Кронштадтский Слово на Крещение Господне

Священномученик Сергий Мечёв Проповедь на праздник Богоявления Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Святитель Лука Крымский Слово в день Богоявления

Список источников и литературы