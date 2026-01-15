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Малков - Святое Богоявление - Крещение Господне

Малков - Святое Богоявление
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Liturgical Books
Series Святые отцы о церковных праздниках (11 books)

Древнейшее название праздника Крещения Господня — Святое Богоявление. Это церковное торжество именуется так не только потому, что во время Крещения Спасителя в водах Иордана нам открылось Его Божественное достоинство, оказалось явлено, что Он — истинный и совершенный Бог Слово, но также и попричине того, что в этот день человеческому роду открылась величайшая из тайн Божественного бытия: тайна Троичности Бога. При этом, как убеждены святые отцы, истина о том, что Бог есть Троица, открылась сегодня человеку отнюдь не впервые: она была ему известна еще в Эдемском саду. Тогда Адам и Ева находились в общении с Богом именно как с Троицей: с Отцом, с Сыном и со Святым Духом. Однако из-за грехопадения, утратив способность богообщения и подлинного богопознания, человек забыл — на очень долгое время — истину о Троичности Бога.

Тем самым, до пришествия на землю Христа, человек, даже почитая Истинного Единого Бога, открывшегося ему в исторической реальности Ветхого Завета, в то же время не знал о Его троичности. Однако и тогда, до Рождества Иисуса Христа, некоторые израильские праведники уже догадывались о существовании Единого Создателя и Творца в Трех Лицах — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Предощущение познания Бога именно как Единой и Нераздельной Троицы коренится еще в Ветхом Завете. Именно об этом свидетельствует история посещения Авраама Тремя Путниками. Связанный с этим библейский сюжет отражен, в частности, на знаменитой иконе «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева, где изображены Три таинственных Ангела, пришедшие под видом путников к ветхозаветному праведнику Аврааму. Авраам, живший у дубравы Мамре (Быт. 18:1), сидя как-то в жаркий день у входа в шатер, вдруг увидел, как к нему приближаются Три Путника. Заметив Их, он вышел навстречу, поклонился и заговорил с Ними. Самым удивительным в этом разговоре было то, что Авраам обращался к Путникам то как к Троим, то как к Одному: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего (Быт. 18: 3-5).

Христос крещается — сойдем с Ним в воды... Церковные толкователи этого библейского сюжета утверждают, что именно здесь, в этот миг, человеку (хотя еще и не вполне явно) открывается — в первый раз в истории падшего мира — истина о Боге как Троице, к Которой можно равно обращаться и в единственном и во множественном числе: как к Единому Богу в Трех Лицах. Ведь тогда Авраама посетил Сам Бог Троица. Потому-то изображение чудесного явления Трех Путников-Ангелов Аврааму и стало иконописным символом Пресвятой Троицы...

Святое Богоявление - Крещение Господне

Антология святоотеческих проповедей
Авт.-сост. П. Ю. Малков
М.: Никея, 2021. 448 с.
Серия «Святые отцы о церковных праздниках»
ISBN 978-5-907307-65-0

Святое Богоявление - Крещение Господне - Содержание

Петр Малков «Христос крещается — сойдем с Ним в воды...»: святоотеческие проповеди на Святое Богоявление (Крещение Господне)

СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ НА СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ (КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ)

  • Священномученик Ипполит Римский Слово на Богоявление (spuria)

  • Святитель Василий Великий Беседа 13-я. Побудительная к принятию Святого Крещения

  • Святитель Григорий Богослов Слово 39-е. На Святые Светы явлений Господних

  • Святитель Амвросий Медиоланский Слово о благодати Крещения. На день Крещения Господня (spuria)

  • Святитель Иоанн Златоуст

    • Три проповеди на Богоявление

    • Слово в день Богоявления

    • Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 12-я, на слова: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него (Мф. 3: 13)

    • Беседа на праздник Святого Богоявления (spuria)

  • Святитель Максим Туринский

    • Две проповеди на Богоявление

    • Проповедь 64-я. На Богоявление

    • Проповедь 65-я. Произнесенная после Богоявления

  • Святитель Прокл Константинопольский

    • Два слова на Богоявление

    • Слово на Святое Богоявление

    • Слово на Святое Крещение Господа нашего Иисуса Христа

  • Святитель Григорий Антиохийский

    • Две беседы на Богоявление

    • Беседа на Святое Богоявление первая

    • Беседа на Святое Богоявление вторая

  • Святой Иоанн Экзарх Болгарский Слово на Богоявление Господа нашего Иисуса Христа

  • Святитель Григорий Палама Слово 60-е. На Святой Праздник Светов, в день Богоявления

  • Святитель Феофан Затворник Слово на Крещение Господне

  • Святой праведный Иоанн Кронштадтский Слово на Крещение Господне

  • Священномученик Сергий Мечёв

    • Проповедь на праздник Богоявления

    • Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

  • Святитель Лука Крымский Слово в день Богоявления

Список источников и литературы

Views 252
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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