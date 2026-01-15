Малков - Успение Пресвятой Богородицы

Вопрос о том, каковы же были обстоятельства последних земных дней Пречистой Девы, поначалу решался в Древней Церкви неоднозначно. Так, задававшийся им в IV столетии святитель Епифаний Кипрский писал в сочинении «Панарион»: «...Пусть исследуют Писания, и не найдут сведений ни о смерти Марии, ни о том, умерла ли Она, ни о том, что не умерла, ни о том, погребена ли Она, ни о том, что не погребена... Но Писание просто умолчало об этом по чрезвычайности чуда, чтобы не привести в изумление разум человеческий. Я не дерзаю говорить, но, размышляя о деле, храню молчание. Впрочем, быть может, мы найдем где-либо следы Святой и Блаженной Девы, когда ничего нельзя найти о смерти Ее. Ибо в одном месте Симеон говорит о Ней: и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец (Лк. 2: 35), а в другом — в Апокалипсисе Иоанна, говорится: и устремлялся змей на жену, родившую младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, и взята была Она в пустыню, дабы не похитил Ее змей (Откр. 12: 13-14). Может быть, это исполнилось на Ней; но я не утверждаю этого окончательно, и не говорю, что Она осталась бессмертной; но не утверждаю и того, что Она умерла. Ибо Писание стоит выше ума человеческого и оставило то неизвестным, так как Дева была Сосуд Честный и Превосходнейший, дабы не остался кто-либо в предположении чего-либо плотского о Ней. Итак, умерла ли Она и погребена ли, мы не знаем...»

Рассказ о событиях Успения Пресвятой Богородицы, бережно хранимый церковным преданием, дошел до нас благодаря древним апокрифическим сказаниям, посвященным обстоятельствам земной жизни Богоматери после Воскресения и Вознесения Ее Божественного Сына. Прежде всего, это созданное в конце V или же в начале VI века так называемое «Сказание об Успении Святой Богородицы святого Иоанна Богослова». Известны и иные посвященные Успению апокрифические тексты, например, «Сказание об Успении», приписываемое Иосифу Аримафейскому — тому самому, что, в согласии с евангельским рассказом, участвовал в погребении Господа и приготовил для Него гробницу (см. Ин. 19: 38-42).

Петр Юрьевич Малков - Успение Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей

(«Святые отцы о церковных праздниках»)

М.: Никея, 2021. — 472 с.

ISBN 978-5-907307-30-8

Петр Юрьевич Малков - Успение Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

Петр Малков - «Переправа к бессмертию»: святоотеческие проповеди на Успение Пресвятой Богородицы

Смерть: наказание и дар

Событие Успения Пресвятой Богородицы

Церковный праздник Успения Пресвятой Богородицы

Святоотеческие проповеди на Успение Пресвятой Богородицы

Святоотеческие проповеди на Успение: Матерь, Родившая Бога

Святоотеческие проповеди на Успение: чистота, святость и духовная высота Богоматери

Святоотеческие проповеди на Успение: Богоматерь и ангелы

Святоотеческие проповеди на Успение: ветхозаветные пророчества о Богоматери и Ее библейские прообразы

Два Завета: от власти смерти, греха и ада — к успению христианина во Христе

Святоотеческие проповеди на Успение: умерла или уснула?

Святоотеческие проповеди на Успение: событие Успения

Успение и телесное воскресение Богородицы как откровение полноты любви и единства жизни Матери и Сына

После Успения: трехдневное воскресение Девы

После Успения: от гроба к Небу

Святоотеческие проповеди на Успение: Пресвятая Богородица — наша Заступница и Матерь

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ОБ УСПЕНИИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Святитель Герман Константинопольский - Три слова на Успение Пресвятой Богородицы

Слово первое на всечестное Успение Пресвятой Богородицы

Слово второе на святое Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Слово третье на святое и честное Успение Преславной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Святитель Андрей Критский - Слово третье на Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

Преподобный Иоанн Дамаскин - Три похвальных слова на Успение Всепетой Преславной и Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Первое похвальное слово на Успение

Второе похвальное слово на Успение

Третье похвальное слово на Успение

Преподобный Феодор Студит - Похвальное слово на Успение Святой Владычицы нашей Богородицы

Святитель Климент Охридский - Похвальное слово на Преставление Святой Владычицы нашей Богородицы

Святитель Григорий Палама - Слово 37-е. На всеблаженное Успение Всенепорочной Госпожи нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Святой праведный Николай Кавасила - Слово на достопоклоняемое и преславное Успение Пресвятой и Пречистой Владычицы нашей Богородицы

Святитель Димитрий Ростовский - Слово на Успение Пресвятой Богородицы

Святитель Филарет Московский - Две проповеди на Успение

Слово в день Успения Пресвятой Богородицы (1851 год)

Беседа на празднество Успения и в третий день явления Божией Матери апостолам (1852 год)

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический - Слово в день Успения Пресвятой Богородицы

Святитель Феофан Затворник - Слово на Успение Пресвятой Богородицы

Святой праведный Иоанн Кронштадтский - Победа над смертью. Слово в день Успения Пресвятой Богородицы

Священномученик Сергий Мечёв - Слово на Успение Пресвятой Богородицы

Приложение

Преподобный Максим Исповедник - Житие Девы (dubia) (фрагменты)

Похвала и величание и пение Всесвятой, Нетленной и Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и сказание о непорочной Ее и блаженной земной жизни от рождения до преставления, описанные блаженным отцом нашим Максимом философом и Исповедником

Список источников и литературы

Источники

Литература