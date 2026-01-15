Малков - Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим
Праздникам воскрешения Лазаря и Входа Господня в Иерусалим посвящен целый ряд замечательных и богословски глубоких святоотеческих проповедей, раскрывающих перед нами духовное значение двух этих событий священной евангельской истории.
Сохранившиеся святоотеческие гомилии на оба праздника достаточно многочисленны. Впрочем, многие из них, приписываемые авторству того или иного святого отца, все же должны быть отнесены к разряду spuria, то есть не принадлежащих на самом деле этим авторам. Так, например, казалось бы, древнейшая из дошедших до нас гомилий на Вход Господень в Иерусалим, приписывавшаяся авторству священномученика Мефодия Олимпийского (ум. ок. 311 года), на самом деле создана не им, а произнесена много позднее — уже в византийскую эпоху. Среди подобных ярких гомилий, хотя и весьма глубоких по своему богословскому содержанию, но вместе с тем лишь приписываемых авторству тех или иных святых отцов Древней Церкви, — проповеди, фигурирующие под именами святителей Афанасия Великого, Епифания Кипрского, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского, блаженного Августина и целого ряда иных восточных и западных авторов. Вместе с тем некоторые из этих проповедей оказались настолько тесно вросшими в корпус святоотеческого гомилетического наследия, что безусловно сделались его органичной и неотъемлемой частью. Именно поэтому ряд из них публикуется и в этой книге.
Петр Малков - Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим - Антология святоотеческих проповедей
Никея, 2018. - 304 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).
ISBN 978-5-917б1-840-1
Петр Малков - Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим - Антология святоотеческих проповедей - Содержание
Петр Малков
«Все встретим Царя царей»: святоотеческие проповеди на воскрешение Лазаря и на Вход Господень в Иерусалим
Две весны
Участники события воскрешения Лазаря:
Марфа, Мария и Лазарь
Чудо воскрешения Лазаря
Событие Входа Господня в Иерусалим
Церковное празднование воскрешения Лазаря и Входа Господня в Иерусалим
Святоотеческие проповеди на воскрешение Лазаря и на Вход Господень в Иерусалим
Победа Христа над адом и чудо воскрешения Лазаря: взаимосвязь событий
Причины чуда воскрешения Лазаря: святоотеческое понимание
Христос вдали от Иерусалима: известие о болезни Лазаря
Вифания: Христос, Марфа и Мария
На пути к гробнице Лазаря: задающий вопросы и плачущий Бог
У гроба Лазаря: пещера и камень
У гроба Лазаря: молитва Бога
Воскрешение Лазаря: из ада к новому рождению
Воскресший Лазарь и свидетели чуда призыв к воскресению души христианина
Вход Господень Иерусалим: земная и небесная слава Христа
Вход Господень в Иерусалим:
Христос — Бог и Спаситель
Вход Господень в Иерусалим: шествие на страсти и на смерть
Вход Господень в Иерусалим: ослица и осленок — образы двух народов
Вход Господень в Иерусалим: старцы и дети
Вход Господень в Иерусалим: ангелы и дети
Вход Господень в Иерусалим:
Иерусалим внутренний и Иерусалим Небесный
Навстречу Пасхе
СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВОСКРЕШЕНИИ ЛАЗАРЯ И О ВХОДЕ ГОСПОДНЕМ В ИЕРУСАЛИМ
Преподобный Ефрем Сирин - На слова: Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон (Ин. 11: 43)
Святитель Епифаний Кипрский - Слово в Неделю Ваий (spuria)
Святитель Амвросий Медиоланский - Слово в Неделю Ваий (spuria)
Святитель Амфилохий Иконийский - Слово на воскрешение Лазаря
Святитель Иоанн Златоуст - Две гомилии
Слово о четверодневном Лазаре
О вайях (spuria)
Преподобный Исихий, пресвитер Иерусалимский - Два слова на четверодневного Лазаря
Слово первое
Слово второе
Святитель Софроний, патриарх Иерусалимский - Беседа в Неделю Ваий
Святитель Андрей Критский - Беседа на четверодневного Лазаря
Святитель Кирилл Туровский - Слово в Неделю Цветоносную
Святитель Феофан Затворник - Два слова в Неделю Ваий
Слово первое в Неделю Ваий
Слово второе в Неделю Ваий
Святитель Игнатий (Брянчанинов) - Слово второе в Неделю Цветоносную
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский - Слово в Неделю Ваий
Список источников и литературы
Источники
Литература
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