Праздникам воскрешения Лазаря и Входа Господ­ня в Иерусалим посвящен целый ряд замечательных и богословски глубоких святоотеческих проповедей, раскрывающих перед нами духовное значение двух этих событий священной евангельской истории.

Сохранившиеся святоотеческие гомилии на оба праздника достаточно многочисленны. Впрочем, мно­гие из них, приписываемые авторству того или ино­го святого отца, все же должны быть отнесены к раз­ряду spuria, то есть не принадлежащих на самом деле этим авторам. Так, например, казалось бы, древней­шая из дошедших до нас гомилий на Вход Господень в Иерусалим, приписывавшаяся авторству священномученика Мефодия Олимпийского (ум. ок. 311 го­да), на самом деле создана не им, а произнесена много позднее — уже в византийскую эпоху. Среди подоб­ных ярких гомилий, хотя и весьма глубоких по сво­ему богословскому содержанию, но вместе с тем лишь приписываемых авторству тех или иных святых отцов Древней Церкви, — проповеди, фигурирующие под именами святителей Афанасия Великого, Епифания Кипрского, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского, блаженного Августина и целого ряда иных во­сточных и западных авторов. Вместе с тем некото­рые из этих проповедей оказались настолько тесно вросшими в корпус святоотеческого гомилетическо­го наследия, что безусловно сделались его органичной и неотъемлемой частью. Именно поэтому ряд из них публикуется и в этой книге.

Петр Малков - Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим - Антология святоотеческих проповедей

Никея, 2018. - 304 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).

ISBN 978-5-917б1-840-1

Петр Малков - Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

Петр Малков

«Все встретим Царя царей»: святоотеческие проповеди на воскрешение Лазаря и на Вход Господень в Иерусалим

Две весны

Участники события воскрешения Лазаря:

Марфа, Мария и Лазарь

Чудо воскрешения Лазаря

Событие Входа Господня в Иерусалим

Церковное празднование воскрешения Лазаря и Входа Господня в Иерусалим

Святоотеческие проповеди на воскрешение Лазаря и на Вход Господень в Иерусалим

Победа Христа над адом и чудо воскрешения Лазаря: взаимосвязь событий

Причины чуда воскрешения Лазаря: святоотеческое понимание

Христос вдали от Иерусалима: известие о болезни Лазаря

Вифания: Христос, Марфа и Мария

На пути к гробнице Лазаря: задающий вопросы и плачущий Бог

У гроба Лазаря: пещера и камень

У гроба Лазаря: молитва Бога

Воскрешение Лазаря: из ада к новому рождению

Воскресший Лазарь и свидетели чуда призыв к воскресению души христианина

Вход Господень Иерусалим: земная и небесная слава Христа

Вход Господень в Иерусалим:

Христос — Бог и Спаситель

Вход Господень в Иерусалим: шествие на страсти и на смерть

Вход Господень в Иерусалим: ослица и осленок — образы двух народов

Вход Господень в Иерусалим: старцы и дети

Вход Господень в Иерусалим: ангелы и дети

Вход Господень в Иерусалим:

Иерусалим внутренний и Иерусалим Небесный

Навстречу Пасхе

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВОСКРЕШЕНИИ ЛАЗАРЯ И О ВХОДЕ ГОСПОДНЕМ В ИЕРУСАЛИМ