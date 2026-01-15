Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Малков - Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим

Малков - Воскрешение Лазаря
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Liturgical Books
Series Святые отцы о церковных праздниках (11 books)

Праздникам воскрешения Лазаря и Входа Господ­ня в Иерусалим посвящен целый ряд замечательных и богословски глубоких святоотеческих проповедей, раскрывающих перед нами духовное значение двух этих событий священной евангельской истории.

Сохранившиеся святоотеческие гомилии на оба праздника достаточно многочисленны. Впрочем, мно­гие из них, приписываемые авторству того или ино­го святого отца, все же должны быть отнесены к раз­ряду spuria, то есть не принадлежащих на самом деле этим авторам. Так, например, казалось бы, древней­шая из дошедших до нас гомилий на Вход Господень в Иерусалим, приписывавшаяся авторству священномученика Мефодия Олимпийского (ум. ок. 311 го­да), на самом деле создана не им, а произнесена много позднее — уже в византийскую эпоху. Среди подоб­ных ярких гомилий, хотя и весьма глубоких по сво­ему богословскому содержанию, но вместе с тем лишь приписываемых авторству тех или иных святых отцов Древней Церкви, — проповеди, фигурирующие под именами святителей Афанасия Великого, Епифания Кипрского, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского, блаженного Августина и целого ряда иных во­сточных и западных авторов. Вместе с тем некото­рые из этих проповедей оказались настолько тесно вросшими в корпус святоотеческого гомилетическо­го наследия, что безусловно сделались его органичной и неотъемлемой частью. Именно поэтому ряд из них публикуется и в этой книге.

Петр Малков - Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим - Антология святоотеческих проповедей

Никея, 2018. - 304 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).
ISBN 978-5-917б1-840-1

Петр Малков - Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

Петр Малков

  • «Все встретим Царя царей»: святоотеческие проповеди на воскрешение Лазаря и на Вход Господень в Иерусалим

  • Две весны

  • Участники события воскрешения Лазаря:

  • Марфа, Мария и Лазарь

  • Чудо воскрешения Лазаря

  • Событие Входа Господня в Иерусалим

  • Церковное празднование воскрешения Лазаря и Входа Господня в Иерусалим

  • Святоотеческие проповеди на воскрешение Лазаря и на Вход Господень в Иерусалим

  • Победа Христа над адом и чудо воскрешения Лазаря: взаимосвязь событий

  • Причины чуда воскрешения Лазаря: святоотеческое понимание

  • Христос вдали от Иерусалима: известие о болезни Лазаря

  • Вифания: Христос, Марфа и Мария

  • На пути к гробнице Лазаря: задающий вопросы и плачущий Бог

  • У гроба Лазаря: пещера и камень

  • У гроба Лазаря: молитва Бога

  • Воскрешение Лазаря: из ада к новому рождению

  • Воскресший Лазарь и свидетели чуда призыв к воскресению души христианина

  • Вход Господень Иерусалим: земная и небесная слава Христа

  • Вход Господень в Иерусалим:

  • Христос — Бог и Спаситель

  • Вход Господень в Иерусалим: шествие на страсти и на смерть

  • Вход Господень в Иерусалим: ослица и осленок — образы двух народов

  • Вход Господень в Иерусалим: старцы и дети

  • Вход Господень в Иерусалим: ангелы и дети

  • Вход Господень в Иерусалим:

  • Иерусалим внутренний и Иерусалим Небесный

  • Навстречу Пасхе

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВОСКРЕШЕНИИ ЛАЗАРЯ И О ВХОДЕ ГОСПОДНЕМ В ИЕРУСАЛИМ

  • Преподобный Ефрем Сирин - На слова: Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон (Ин. 11: 43)

  • Святитель Епифаний Кипрский - Слово в Неделю Ваий (spuria)

  • Святитель Амвросий Медиоланский - Слово в Неделю Ваий (spuria)

  • Святитель Амфилохий Иконийский - Слово на воскрешение Лазаря

  • Святитель Иоанн Златоуст - Две гомилии

    • Слово о четверодневном Лазаре

    • О вайях (spuria)

  • Преподобный Исихий, пресвитер Иерусалимский - Два слова на четверодневного Лазаря

    • Слово первое

    • Слово второе

  • Святитель Софроний, патриарх Иерусалимский - Беседа в Неделю Ваий

  • Святитель Андрей Критский - Беседа на четверодневного Лазаря

  • Святитель Кирилл Туровский - Слово в Неделю Цветоносную

  • Святитель Феофан Затворник - Два слова в Неделю Ваий

    • Слово первое в Неделю Ваий

    • Слово второе в Неделю Ваий

  • Святитель Игнатий (Брянчанинов) - Слово второе в Неделю Цветоносную

  • Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский - Слово в Неделю Ваий

  • Список источников и литературы

    • Источники

    • Литература

Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books