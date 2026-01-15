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Малков - Вознесение Господне

Малков - Вознесение Господне
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Liturgical Books
Series Святые отцы о церковных праздниках (11 books)

Вознесение - не только один из самых главных праздников церковного года. Наверное, он еще и один из самых парадоксальных. В этом евангельском чудесном событии, совершившемся на сороковой день после Воскресения Христова на вершине расположенной вне городских стен Иерусалима Елеонской горы, удивительно, необычайно и внезапно поистине все. Может ли тот, кто не имеет крыльев, воспарить ввысь, как птица? Может ли облако выдержать тяжесть людского тела? Может ли нога человека бодро и легко ступать по небесному своду, словно по земной поверхности, и опираться на голубую бездну столь же надежно и крепко, как на твердую почву? Но ведь все это как раз и совершается в Вознесении: Господь Иисус Христос, восходя Своей плотью на Небеса, свободно и властно преодолевает, казалось бы, абсолютно незыблемый и непреодолимый закон всемирного тяготения.

Петр Малков - Вознесение Господне - Антология святоотеческих проповедей

Никея, 2019. - 336 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).
ISBN 978-5-907202-10-8

Петр Малков - Вознесение Господне - Содержание

  • «Христос зовет нас с Собой на Небо»:святоотеческие проповеди на Вознесение

  • Вознесение Господне: радость расставания

  • Вознесение Господне: новозаветные свидетельства

  • Церковный праздник Вознесения Господня

  • Святоотеческие проповеди на Вознесение Господне

  • Вознесение Господне:святые отцы о значении и величии праздника

  • Ветхозаветные прообразы Вознесения Христова:святоотеческое понимание

  • Вознесение Господне: вошедший на Небо Христос -

  • Начато к и Первенец человеческого рода

  • Вознесение Господне:путь каждого христианина

  • Вознесение христиан во Христе - плод бытия Церкви

  • Вознесение Господне:окончательная победа Христа над дьяволом

  • Вознесение Господне: итог и исполнение

  • Христовых Воплощения и Искупления

  • Вознесение Господне: залог и началониспослания Святого Духа апостолам и Церкви

  • Вознесение Господне: апостолы Христовы

  • Вознесение Господне: единение Неба и земли

  • Путь Богочеловека на Небеса

  • Три Рая и два Неба

СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

  • Святитель Афанасий Великий. Слово на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа (spuria)

  • Святитель Григорий Нисский. Слово на день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа

  • Святитель Епифаний Кипрский. Слово на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа (spuria)

  • Святитель Иоанн Златоуст. Две беседы на Вознесение Господне

    • Беседа на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа

    • Беседа на Вознесение вторая (spuria)

  • Блаженный Августин. Три проповеди на Вознесение

    • Проповедь 262-я

    • Проповедь 3 77-я

    • Проповедь 395-я

  • Святитель Прокл Константинопольский. Слово на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа

  • Святитель Лев Великий. Слово на Вознесение Господне

  • Преподобный Феодор Студит. Оглашение 8-е. О том, что должнос чистой совестью причащаться Святых Таин,сказанное в день Вознесения

  • Святой Иоанн Экзарх Болгарский. Слово на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа

  • Святитель Кирилл Туровский. Слово на Вознесение Господне,в четверг шестой недели по Пасхе,и о воскрешении из ада праотца Адама, по свидетельствам пророчеств

  • Святитель Григорий Палама. Гомилия 21-я. На Вознесение Господа и Богаи Спаса нашего Иисуса Христа;в ней же говорится и о том, как исполняетсязаконная [ветхозаветная] суббота

  • Святитель Димитрий Ростовский. Поучение на Вознесение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа

  • Святитель Филарет Московский. Беседа в день Вознесения Господняи обретения мощей святителя Алексия

  • Священномученик Сергий Мечёв. Две беседы на Вознесение Господне

    • Беседа первая

    • Беседа вторая

  • Святитель Николай Сербский (Велимирович). Беседа на Евангелие о Вознесении Господа

Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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