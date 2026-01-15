Вознесение - не только один из самых главных праздников церковного года. Наверное, он еще и один из самых парадоксальных. В этом евангельском чудесном событии, совершившемся на сороковой день после Воскресения Христова на вершине расположенной вне городских стен Иерусалима Елеонской горы, удивительно, необычайно и внезапно поистине все. Может ли тот, кто не имеет крыльев, воспарить ввысь, как птица? Может ли облако выдержать тяжесть людского тела? Может ли нога человека бодро и легко ступать по небесному своду, словно по земной поверхности, и опираться на голубую бездну столь же надежно и крепко, как на твердую почву? Но ведь все это как раз и совершается в Вознесении: Господь Иисус Христос, восходя Своей плотью на Небеса, свободно и властно преодолевает, казалось бы, абсолютно незыблемый и непреодолимый закон всемирного тяготения.

Петр Малков - Вознесение Господне - Антология святоотеческих проповедей

Никея, 2019. - 336 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).

ISBN 978-5-907202-10-8

Петр Малков - Вознесение Господне - Содержание

«Христос зовет нас с Собой на Небо»:святоотеческие проповеди на Вознесение

Вознесение Господне: радость расставания

Вознесение Господне: новозаветные свидетельства

Церковный праздник Вознесения Господня

Святоотеческие проповеди на Вознесение Господне

Вознесение Господне:святые отцы о значении и величии праздника

Ветхозаветные прообразы Вознесения Христова:святоотеческое понимание

Вознесение Господне: вошедший на Небо Христос -

Начато к и Первенец человеческого рода

Вознесение Господне:путь каждого христианина

Вознесение христиан во Христе - плод бытия Церкви

Вознесение Господне:окончательная победа Христа над дьяволом

Вознесение Господне: итог и исполнение

Христовых Воплощения и Искупления

Вознесение Господне: залог и началониспослания Святого Духа апостолам и Церкви

Вознесение Господне: апостолы Христовы

Вознесение Господне: единение Неба и земли

Путь Богочеловека на Небеса

Три Рая и два Неба

СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ