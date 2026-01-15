Малков - Вознесение Господне
Вознесение - не только один из самых главных праздников церковного года. Наверное, он еще и один из самых парадоксальных. В этом евангельском чудесном событии, совершившемся на сороковой день после Воскресения Христова на вершине расположенной вне городских стен Иерусалима Елеонской горы, удивительно, необычайно и внезапно поистине все. Может ли тот, кто не имеет крыльев, воспарить ввысь, как птица? Может ли облако выдержать тяжесть людского тела? Может ли нога человека бодро и легко ступать по небесному своду, словно по земной поверхности, и опираться на голубую бездну столь же надежно и крепко, как на твердую почву? Но ведь все это как раз и совершается в Вознесении: Господь Иисус Христос, восходя Своей плотью на Небеса, свободно и властно преодолевает, казалось бы, абсолютно незыблемый и непреодолимый закон всемирного тяготения.
Петр Малков - Вознесение Господне - Антология святоотеческих проповедей
Никея, 2019. - 336 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).
ISBN 978-5-907202-10-8
Петр Малков - Вознесение Господне - Содержание
«Христос зовет нас с Собой на Небо»:святоотеческие проповеди на Вознесение
Вознесение Господне: радость расставания
Вознесение Господне: новозаветные свидетельства
Церковный праздник Вознесения Господня
Святоотеческие проповеди на Вознесение Господне
Вознесение Господне:святые отцы о значении и величии праздника
Ветхозаветные прообразы Вознесения Христова:святоотеческое понимание
Вознесение Господне: вошедший на Небо Христос -
Начато к и Первенец человеческого рода
Вознесение Господне:путь каждого христианина
Вознесение христиан во Христе - плод бытия Церкви
Вознесение Господне:окончательная победа Христа над дьяволом
Вознесение Господне: итог и исполнение
Христовых Воплощения и Искупления
Вознесение Господне: залог и началониспослания Святого Духа апостолам и Церкви
Вознесение Господне: апостолы Христовы
Вознесение Господне: единение Неба и земли
Путь Богочеловека на Небеса
Три Рая и два Неба
СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Святитель Афанасий Великий. Слово на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа (spuria)
Святитель Григорий Нисский. Слово на день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа
Святитель Епифаний Кипрский. Слово на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа (spuria)
Святитель Иоанн Златоуст. Две беседы на Вознесение Господне
Беседа на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа
Беседа на Вознесение вторая (spuria)
Блаженный Августин. Три проповеди на Вознесение
Проповедь 262-я
Проповедь 3 77-я
Проповедь 395-я
Святитель Прокл Константинопольский. Слово на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа
Святитель Лев Великий. Слово на Вознесение Господне
Преподобный Феодор Студит. Оглашение 8-е. О том, что должнос чистой совестью причащаться Святых Таин,сказанное в день Вознесения
Святой Иоанн Экзарх Болгарский. Слово на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа
Святитель Кирилл Туровский. Слово на Вознесение Господне,в четверг шестой недели по Пасхе,и о воскрешении из ада праотца Адама, по свидетельствам пророчеств
Святитель Григорий Палама. Гомилия 21-я. На Вознесение Господа и Богаи Спаса нашего Иисуса Христа;в ней же говорится и о том, как исполняетсязаконная [ветхозаветная] суббота
Святитель Димитрий Ростовский. Поучение на Вознесение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
Святитель Филарет Московский. Беседа в день Вознесения Господняи обретения мощей святителя Алексия
Священномученик Сергий Мечёв. Две беседы на Вознесение Господне
Беседа первая
Беседа вторая
Святитель Николай Сербский (Велимирович). Беседа на Евангелие о Вознесении Господа
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