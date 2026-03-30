Монография Светланы Малых «Смерть у пирамид» представляет собой глубокое научное исследование египетского погребального обряда эпохи Древнего царства (III тыс. до н. э.). Автор, опираясь на 25-летний опыт работы в российской археологической экспедиции в Гизе, предлагает читателю взглянуть на некрополи не просто как на места захоронений, а как на сложнейшие социокультурные коды. Основной тезис книги заключается в том, что изучение смерти в древности — это наиболее продуктивный способ реконструкции жизни: через устройство гробниц, состав инвентаря и характер ритуалов ученые восстанавливают социальную иерархию, уровень развития медицины (искусство мумификации) и мировоззрение египтян.
Книга уникальна тем, что смещает фокус с исключительно царских пирамид на «обыденную» археологию: захоронения чиновников среднего звена, низших жрецов и рядового населения. Малых детально анализирует практическую и символическую стороны обряда — от эволюции мастаб до специфических ритуалов, таких как «разбивание красных сосудов» или «отверзание уст». Это фундаментальный труд, в котором данные полевых раскопок в Гизе, Саккаре и Абусире синтезированы с анализом древних текстов и изобразительных источников, создавая целостную картину египетской тафологии.
Малых С.Е. — Смерть у пирамид. Египетский погребальный обряд в эпоху Древнего царства
Отв. ред. Д.Б. Прусаков. — М.: ИВ РАН; Альма Матер, 2025. — 359 с.
Эпохи. Древность. Исследования
ISBN 978-5-907994-12-6
Малых С.Е. — Смерть у пирамид - Содержание
Архитектура вечности: Эволюция погребальных сооружений от простых ям до сложных шахтных гробниц и семейных некрополей столичного и провинциального уровней.
Биология смерти: Демографический анализ, изучение позы и ориентации тела (эмбриональная поза как символ возвращения в утробу), а также зарождение искусства мумификации.
Инвентарь как код: Классификация предметов на сопровождающие (в могиле), сопутствующие (в гробнице) и сопричастные (использованные в обрядах).
Сакральная химия и физика: Ритуальное использование песка, побелка камер и предметов белым цветом как символ очищения.
Магия действия: Реконструкция ритуалов «седж дешерут» (разбивание красной керамики для уничтожения враждебных сил) и «удаление следов» после похорон.
