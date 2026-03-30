Мамонтов - Господь — Пастырь мой
Книга «Господь — Пастырь мой» — это глубокое духовное свидетельство архимандрита Виктора (Мамонтова), чей жизненный путь соединил в себе академическую филологию и подвижническое пастырское служение. Автор, кандидат филологических наук и духовное чадо известных старцев (о. Дмитрия Дудко, о. Серафима Тяпочкина), делится опытом «жизни по вертикали» — неустанного стремления к Богу в условиях современного мира. В основе книги лежит убеждение, что Церковь — это прежде всего духовная семья, основанная на любви и диалоге, а не просто религиозный институт.
Сборник включает в себя размышления о таинствах жизни, аскезе, свободе и христианской миссии, а также живые воспоминания о людях, явивших автору «духовное сияние». Особое внимание уделено теме «пустыни сердца» и умению христианина жить в миру, не впуская в себя его «соль» и злобу. Тексты о. Виктора пронизаны духом евхаристического возрождения и глубоким уважением к человеческой личности как образу Божию, предлагая читателю путь обретения внутренней тишины и радости в общении с Творцом.
Архимандрит Виктор (Мамонтов) — Господь — Пастырь мой
М.: Издательство «Свет Православия», 2008. — 368 с.
ISBN 5-94127-024-0
Архимандрит Виктор (Мамонтов) — Господь — Пастырь мой - Содержание
Сердце пустыни: Размышления об опыте иночества, жизни в Почаевской лавре и Рижской пустыньке, а также о внутреннем уединении.
Таинства жизни: Глубокий богословский анализ свободы, молитвы как диалога, общинной жизни прихода и необходимости евхаристического возрождения.
Слова о жизни: Лаконичные и мудрые суждения о Боге, человеке, вере и актуальных вызовах современности (от сквернословия до вопросов биоэтики).
Беседы в сторожке: Ответы на практические вопросы о воспитании детей, борьбе с гордостью и преодолении одиночества через церковное общение.
Лица: Портреты выдающихся современников и духовных наставников, оказавших влияние на автора (включая очерки о людях искусства и пастырях любви).
