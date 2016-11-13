Д-р Чарльз К. Манц является оратором, консультантом и автором бестселлеров на тему бизнеса. В настоящее время он работает преподавателем курса лидерства в сфере бизнеса в Школе менеджмента университета штата Массачусетс. Работа доктора Манца не раз освещалась по радио, на телевидении и в прессе, например в «The Wall Street Journal», «Fortune», «US News & Business Report», «Success» и в ряде других национальных печатных органов США.

Его труды были переведены на несколько языков, в том числе на японский, шведский, испанский, индонезийский, корейский, китайский, португальский и немецкий языки. Он был удостоен престижной премии товарищества Марлина Бауэра при Гарвардской школе бизнеса в 1988-1989 годах, которая присуждается за выдающиеся достижения в исследованиях эффективности и влияния лидерства в науке о бизнесе.

Манц Чарльз К. - Уроки лидерства Иисуса Христа: Практические уроки для современной жизни

худож.- оформ. А. Киричёк.

Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 224 с.: (Бизнес-бестселлер).

ISBN 5-222-07236-3

Манц Чарльз К. - Уроки лидерства Иисуса Христа: Практические уроки для современной жизни - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ОЧИСТИТЕ СВОЙ ОБРАЗ В ЗЕРКАЛЕ

Бревно прежде соринки, или сначала научитесь управлять собой

Последние будут первыми

Очищайте себя изнутри

Не беспокойтесь

Следуйте нормам этического поведения

Пусть свет ваш светит людям

ЧАСТЬ 2. ПРОЯВЛЯЙТЕ СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО

Камни под стеклом

Любите своих друзей и своих врагов

Золотое правило

Спрячьте молоток, судьи!

Ищите заблудшую овцу

ЧАСТЬ 3. ВЕДИТЕ ДРУГИХ К РАСКРЫТИЮ ИХ ЛУЧШЕГО «Я»

Уроки лидерства Иисуса Христа

Подготовьте почву

Прощайте людей — позвольте им учиться на своих ошибках

Управляйте, служа другим

Не управляйте вслепую

Цена копейки

Прививайте отзывчивость и искореняйте алчность

ЧАСТЬ 4. СЕЙТЕ ЗОЛОТЫЕ ГОРЧИЧНЫЕ ЗЕРНА

Сила горчичного зерна

Заключение. Управляйте с силой золотых горчичных зерен

ОБ АВТОРЕ

Манц Чарльз К. - Уроки лидерства Иисуса Христа: Практические уроки для современной жизни - Предисловие

Книга «Уроки лидерства Христа» предназначена для тех, кто желает стать мудрыми и эффективно функционирующими лидерами. В этой книге основное внимание сосредоточено на уникальном, конструктивном, исполненном глубокого сочувствия к людям подходе к лидерству, основанном на позитивных духовных принципах, содержащихся в великом учении Христа. В ней изложены бесценные знания, необходимые для управления как другими людьми, так и самим собой.

Не чувствовали ли вы, что теряете способность к состраданию в неустанной борьбе за выживание в деловом мире, в основе которого лежит соперничество с другими людьми? Не наблюдали ли вы себя составляющим различные схемы рационального использования своих возможностей просто для того, чтобы приспособиться к окружающему вас миру и «выйти в люди», не внимая дурным предчувствиям о том, что ваши действия могут причинить вред вашему ближнему или глубоко скомпрометировать вас? Не замечали ли вы драматических противоречий между тем, чего ожидают от вас как от руководителя, неуклонно придерживающегося своей генеральной линии, и тем, как бы вы действовали, если бы руководствовались в первую очередь принципами гуманного и человечного отношения к людям? Не испытывали ли вы жажды в глотке мудрости, чтобы выработать наиболее сбалансированный и эффективный подход к вопросам о жизни и лидерстве как одном из ее аспектов, чем тот, который вы приобрели ранее благодаря образованию и развитию профессиональных навыков? Если какие-либо из этих вопросов актуальны для вас, то в этой книге вы найдете ценные советы, которые помогут вам ответить на них.

Таким образом, книга «Уроки лидерства Иисуса Христа» адресована тем, для кого представляет интерес нравственная сторона взаимоотношений между людьми в процессе их трудовой деятельности и общения друг с другом. Она призвана ускорить понимание того, что главными вехами на пути к эффективному лидерству над другими людьми являются такие важные составляющие, как сострадание, скромность и постоянная готовность прийти на помощь другому человеку. Эта книга также обращена к тем, кто желает справиться с чрезвычайно трудной задачей достижения выгоды одновременно для себя самого и для других людей. В ней рассматриваются такие важные качества, как сердечность, душевная энергия и отзывчивость, и их роль в руководстве людьми. Она будет представлять особый интерес для управляющих, административных работников и всех других влиятельных людей, выполняющих функции лидеров любого ранга.

Существует сравнительно небольшое количество посвященных бизнесу книг, в которых вопросы лидерства рассматривались бы в тесной взаимосвязи с учением Христа. Одной из самых выдающихся современных работ в этой области является книга Лори Бет Джонса «Главный исполнительный директор Иисуса Христа: Использование древней мудрости для харизматического лидерства» (Hyperion, 1995). Однако, как указывает подзаголовок этой книги, основное внимание в ней уделяется харизматическому лидерству, в то время как в фокусе внимания данной книги находится, скорее, преобразующее лидерство. Харизматический подход выдвигает на первый план харизму и вдохновение лидера и проявляет тенденцию оставлять последователей в состоянии зависимости и в тени.

Преобразующий подход фокусируется прежде всего на последователях и определяет роль лидера как раскрытие и стимулирование способностей и дарований других людей. В центре внимания данной книги находятся предписания для руководства, основанного на сочувствии и поддержке других людей, которые мы находим в учении Иисуса Христа, изложенном в Священном писании. Мы обращаемся к учению Иисуса для того, чтобы пролить свет на возможности достижения эффективного лидерства над другими и саморазвития. В намерения автора книги входит не проповедь или обращение читателей в веру, а их информирование, а также ознакомление честолюбивых лидеров со всей мощью этого мудрого исторического учения, которое перевернуло жизнь миллионов людей.

Я хотел бы выразить благодарность некоторым моим коллегам, которые оказали глубокое влияние на мой образ мыслей в отношении лидерства, и в первую очередь основанных на сопереживании людям аспектов эффективного управления собой и другими. Среди них: Хэнк Симс, Крис Нэк, Грэг Стюарт, Джим Манкузо, Боб Ми- челл, Питер Хом, Франк Шиппер и моя жена, Карен Манц. Я очень признателен за ценную поддержку и помощь со стороны моего редактора Стивена Пьерсанти и очень компетентного, мудрого и отзывчивого персонала издательства «Berrett-Koehler». Я благодарю также всех своих друзей и коллег, которые содействовали написанию мною трудов по вопросам лидерства и деятельности рабочих групп на протяжении всех этих лет.

Я очень ценю помощь со стороны работников таких компаний, как «AIS», «ID Financial Services», «W.L. Gore and Associates», «Malden Mills», «Semco» и многих других, которые близко к сердцу приняли мой поиск примеров мудрости и лидерства. И в первую очередь, я испытываю глубокое благоговение перед мудростью Иисуса Христа и библейских авторов, наставления которых легли в основу данной книги.

ЧАРЛЬЗ К. МАНЦ

Пелхэм, штат Массачусетс, Декабрь 1997