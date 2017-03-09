В чем истина для вас? Вы успешны, но вам не хватает цели в жизни? Вы задыхаетесь среди обыденности, рутины? Вам снятся сны «о чем-то большем»?

Лучше всего описать книгу как сборник рассказов, направленных на то, чтобы пролить свет на подобные вопросы; она, возможно, черпает идеи из самого значительного источника мировой мудрости — древнееврейских священных книг. Над этими идеями и мы размышляли в своем поиске, и искренне надеемся, что наши ответы помогут вам найти свой путь. Конечно, привнесение духовности в нашу повседневную жизнь — настоящее испытание, которое не одолеть одним рывком или используя чужие советы. Собственные размышления не заменить ничем.

Тем не менее, мы верим, что игра стоит свеч, особенно в том бушующем, тревожном, изолированном мире, в котором мы все живем. Остановитесь на секунду и задумайтесь. Не замечали ли вы, что живете в бешено меняющемся мире, где то, что работало вчера, завтра может стать бесполезным. Где постоянны только перемены, и все, что вы выучили, пока росли, безнадежно устарело. И не чувствуете ли вы себя несчастным и всеми забытым, независимо от того, успешна ваша карьера или нет? Что же происходит?

Чарльз К. Манц, Карен П. Манц, Роберт Д. Маркс, Кристофер П. Нек - Уроки мудрости Соломона в бизнесе

худож.-оформ. А. Семёнова. Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 168 с. (Бизнес-бестселлер)

ISBN 5-222-06194-9

Чарльз К. Манц, Карен П. Манц, Роберт Д. Маркс, Кристофер П. Нек - Уроки мудрости Соломона в бизнесе - Оглавление

Вступление

Введение

Зов истины в жизни и делах

Дело Мэлден Миллз

В поисках мудрости Соломона

Вера Иова

История Иова

Когда мы теряем то, что ценили больше всего

Что нам противостоит?

Смелость Давида

История Давида

Лицом к лицу со страхом

Когда против нас — великие силы

Поединок с самим собой

Как нам поступить?

Мудрость Инк.: Совмещая бизнес и духовность

Сострадание Руфи

История Руфи

За пределами эгоизма

Как играть на чужом поле

Когда мы относимся к людям так же, как к себе

Призваны ли мы служить?

Искренность и справедливость Моисея

История Моисея

Если вы не уверены в своей способности быть лидером

Когда все проваливается в черную дыру

Когда приходится отвечать за всех

Как нам добиться исполнения желаний?

Мудрость Соломона

История Соломона

Когда мы слышим и видим по-другому

Когда мы понимаем, что наше процветание зависит только от нас самих

Можем ли мы жить, работать и руководить с мудростью Соломона?

Приложение

Об авторах

Чарльз К. Манц, Карен П. Манц, Роберт Д. Маркс, Кристофер П. Нек - Уроки мудрости Соломона в бизнесе - Вступление

Познание мудрости — волнующее состояние, которое может подвести нас к выбору одной из нескольких возможных дорог. Во времена Соломона искатели истины шли к дворцу легендарного, мудрого и богатого царя. Где же следует искать мудрость сегодня? Спросите детей, и они, возможно, посоветуют вам зайти на сайт «Истина, сот». Спросите своих родителей, и они, может быть, скажут, что нужно пройти «школу выживания» в период Великой Депрессии или проверить себя в каком-нибудь сложном жизненном испытании. Спросите своего босса, и, скорее всего, он заставит вас просмотреть квартальный отчет или составить общий список поручений. Честно говоря, каждое из этих утверждений не лишено здравого смысла, но поиск, о котором говорим мы, — это нечто гораздо более важное.

На заре нового века и тысячелетия, как и в дни Соломона, стоит остановиться и посмотреть, где мы ныне и куда идем. Мы продолжаем наш путь в великую неизвестность, и потому многим из нас жизненно важно понять смысл своего существования. Мир переживает столько изменений, что совсем не сложно сорваться в пропасть. Мы верим, что познание мудрости — истинное путешествие, в котором очень помогут полезные вопросы и собственные размышления. Нет коротких путей к познанию истины и нет способов замены работе мысли. Легких ответов тоже нет, но мы верим, что каждый из нас сможет идти к осознанию истины в жизни своим путем. Возможно, лучше всего воспринимать эту книгу как справочник, которому можно задавать вопросы, пока вы идете по туманной дороге к истине в работе и жизни.

Мудрость Соломона в делах во время нашего путешествия обозначит те ситуации, с которыми человек сталкивается постоянно. Книга поможет вам обрести веру и ясность цели, которые так необходимы для путешествия, и храбрость, чтобы не сбиться с пути. Истины, изложенные в ней, позволят заглянуть в собственную душу и увидеть, каковы мы, когда приказываем или подчиняемся. Семена этой книги взрастали, пока мы осмысливали собственные жизненные истории, определяли те проблемные ситуации, с которыми сами сталкивались в течение жизни. Мы чувствовали, что делаем общее дело со многими нашими современниками, стремясь лучше понять изменчивый мир, устанавливая добрые отношения с окружающими. Мы поняли, что желание жертвовать своими личными сбережениями является частью поиска истины в круговерти человеческой жизни. Мы исследовали источники мудрости, древние и современные, составленные на основе оценки примеров поведения человека.

Начав с изучения единого иудейско-христианского символа древности — мудрости Соломона, и прочитав притчи о Соломоне в Библии, известной как Ветхий Завет, мы были поражены теми возможностями, которые мудрость древних может подсказать в решении проблем нашей сегодняшней жизни. Чтение притч о Соломоне привело нас к осмыслению деяний и других библейских героев, чьи высказывания излагают суть понимания ими смысла жизни. Это и вера Иова, и храбрость Давида, и сострадание Руфи, и честность, справедливость Моисея. Каждый из этих библейских героев всеми силами своей души пытался найти смысл жизни, и их ошибки легко укладываются в современные реалии. Страница за страницей мы переживали борьбу и триумф героев и поняли, наконец, что каждый из них олицетворяет собой одну из сторон мудрости.

И это повлияло на наше понимание сути мудрости как единства всех этих качеств, и мы назвали ее мудростью Соломона. Сосредоточиться только на общеизвестном мнении о мудрости Соломона без попытки показать роль его предшественников — все равно, что прыгнуть в самый конец книги, абсолютно не зная ее содержания. Истории жизни этих людей определили круг вопросов, которые даются в названиях наших глав. Эти проблемы нам приходится решать каждый день. Ситуации разные, обстановка может изменяться от случая к случаю, но на глубинном уровне — возможно, уровне истины — мы можем начать видеть Вечные качества поведения человека. Каждая часть книги дает повод для размышлений об одном из аспектов мудрости Соломона, а история героев ставит те или иные острые вопросы. Каждый из характеров представлял интерес для кого- либо из нашей команды. Вы заметите разницу в стилях, ведь мы отвечали на конкретные вопросы, поставленные героями, находящимися в поисках истины. Мы пытались поймать сущность проблемы каждого из героев и соотнести их с мудростью Соломона и современной жизнью. Надеемся, что эта книга позволит Вам по-другому взглянуть на собственную жизнь и работу.

Мы вовсе не собираемся выглядеть библейскими схоластами, ведущими жаркие споры из-за несогласия в понимании деталей каждой из историй. Мы не теологи, а простые люди, с головой ушедшие в собственный поиск. Мы пытаемся почувствовать истину, и обращение к вере в этом случае необычайно важно. Если вы достаточно воодушевлены, чтобы учиться дальше, к вашим услугам великолепно написанные комментарии, и, конечно, сам Ветхий Завет. В конце концов, каждый из выбранных нами героев: Иов, Давид, Руфь, Моисей, Соломон — жили с глубокой верой в Бога. В наши намерения не входит уверить или, напротив, разубедить вас в вере. Герои, истории жизни которых легли в основу этой книги, тем не менее считали, что только искренняя вера является источником истины. Так что забудьте на минутку о фондовых рынках, отключитесь от «Истины.соm» и присоединяйтесь к нам в поисках великой мудрости Соломона.