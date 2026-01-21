Мандеи - История - литература - религия
Строгой статистики населения в этих районах никогда не велось, да она была едва ли возможна уже хотя бы вследствие недавней открытости границ, особенно здесь, в этой плоской и болотистой местности, и с учетом постоянного перемещения населения, родственного по крови, языку и религии. Где-то в семидесятых годах двадцатого столетия эта конфессиональная группа по разным, весьма приблизительным оценкам могла составлять до нескольких тысяч человек.
Мандеи - История - литература - религия
Сост. Н. К. Герасимова. СПб.: «Летний сад»; «Журнал "Нева"»; 2002. - 398 с.
ISBN 5-87516-236-8
Мандеи - История - литература - религия - Содержание
Последние приверженцы «религии Познания»
Р. Мацух ИСТОКИ МАНДЕЕВ
- Языковые аргументы Лидзбарского
- Другие признаки западного происхождения мандейскоrо гносиса
- Мандейский исход
- Расселение мандеев в Вавилонии
- Древнейшие мандейские литературные памятники
- Экскурс . Элюмеuские надписи и харакенские монеты
- Древнейшие мандейские письмена
- Мандейство во времена Сасанидов
- Экскурс. Манихейство
- Мандеи в раннеисламские времена
- Резюме
- Приложение. Начала мандейской истории в изложении современноzо мандейского священника
- Примечания и комментарии
К. Рудольф МАНДЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [Текст]
МАНДЕЙСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ С 196S ГОДА
Е. С. Дровер СОКРЫТЫЙ АДАМ Список сокращений
- Глава 1. В начале
- Глава 11. Отец, и Мать; Алфавит
- Глава III. Адам Касиа: тайный или сокрытый Адам
- Глава IV. Адам и eгo сыновья
- Глава V. Мшунья Кушта: мир идеальных двойников
- Глава VI. Душа
- Глава VII. Персонифицированные эманации и Утры
- Глава VIII. Мистерии и Великое Таинство
- Глава IX. Язык Назируты и eгo особенности
- Глава Х. Крестители и Сокрытый Адам
Эпилог
Мандейские источники
Мандеи - История - литература - религия - Введение
Итак, мандеи не могли не вступить в контакт с харранитами. Такое предположение, напрашивающееся на основе простого факта общности их самоназваний, подтверждается и нашим документом, несмотря на то, что многое в нем носит легендарный характер. Уже поэтому данную легенду нельзя рассматривать как абсолютно антиисторическую. И по крайней мере в этом пункте, наша легенда содержит-таки весьма важное отражение вполне исторических событий, и именно это дает нам возможность разобраться в очень важном и сложном вопросе, в таком вопросе, в котором мы не смогли бы никогда свести концы с концами, если бы не данные нашей легенды. Все-таки не стоит походя выплескивать младенца вместе с грязной водой. Легенда, которая оказывается вполне историчной в столь важном пункте, может представить нам и еще кое-какой исторический материал.
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