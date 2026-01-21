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Мандеи - История - литература - религия

Мандеи - История - литература - религия
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Строгой статистики населения в этих районах никогда не велось, да она была едва ли возможна уже хотя бы вследствие недавней открытости границ, особенно здесь, в этой плоской и болотистой местности, и с учетом постоянного перемещения населения, родственного по крови, языку и религии. Где-то в семидесятых годах двадцатого столетия эта конфессиональная группа по разным, весьма приблизительным оценкам могла составлять до нескольких тысяч человек.

Мандеи - История - литература - религия

Сост. Н. К. Герасимова. СПб.: «Летний сад»; «Журнал "Нева"»; 2002. - 398 с.
ISBN 5-87516-236-8

Мандеи - История - литература - религия - Содержание

Последние приверженцы «религии Познания»
Р. Мацух ИСТОКИ МАНДЕЕВ
  • Языковые аргументы Лидзбарского
  • Другие признаки западного происхождения мандейскоrо гносиса
  • Мандейский исход
  • Расселение мандеев в Вавилонии
  • Древнейшие мандейские литературные памятники
  • Экскурс . Элюмеuские надписи и харакенские монеты
  • Древнейшие мандейские письмена
  • Мандейство во времена Сасанидов
  • Экскурс. Манихейство
  • Мандеи в раннеисламские времена
  • Резюме
  • Приложение. Начала мандейской истории в изложении современноzо мандейского священника
  • Примечания и комментарии
К. Рудольф МАНДЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [Текст]
МАНДЕЙСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ С 196S ГОДА
Е. С. Дровер СОКРЫТЫЙ АДАМ Список сокращений
  • Глава 1. В начале
  • Глава 11. Отец, и Мать; Алфавит
  • Глава III. Адам Касиа: тайный или сокрытый Адам
  • Глава IV. Адам и eгo сыновья
  • Глава V. Мшунья Кушта: мир идеальных двойников
  • Глава VI. Душа
  • Глава VII. Персонифицированные эманации и Утры
  • Глава VIII. Мистерии и Великое Таинство
  • Глава IX. Язык Назируты и eгo особенности
  • Глава Х. Крестители и Сокрытый Адам
Эпилог
Мандейские источники

Мандеи - История - литература - религия - Введение

Итак, мандеи не могли не вступить в контакт с харранитами. Такое предположение, напрашивающееся на основе простого факта общности их самоназваний, подтверждается и нашим документом, несмотря на то, что многое в нем носит легендарный характер. Уже поэтому данную легенду нельзя рассматривать как абсолютно антиисторическую. И по крайней мере в этом пункте, наша легенда содержит-таки весьма важное отражение вполне исторических событий, и именно это дает нам возможность разобраться в очень важном и сложном вопросе, в таком вопросе, в котором мы не смогли бы никогда свести концы с концами, если бы не данные нашей легенды. Все-таки не стоит походя выплескивать младенца вместе с грязной водой. Легенда, которая оказывается вполне историчной в столь важном пункте, может представить нам и еще кое-какой исторический материал.
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Rating 5.0 / 5
Added 21.01.2026
Author brat Vital
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