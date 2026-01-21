Строгой статистики населения в этих районах никогда не велось, да она была едва ли возможна уже хотя бы вследствие недавней открытости границ, особенно здесь, в этой плоской и болотистой местности, и с учетом постоянного перемещения населения, родственного по крови, языку и религии. Где-то в семидесятых годах двадцатого столетия эта конфессиональная группа по разным, весьма приблизительным оценкам могла составлять до нескольких тысяч человек.

Мандеи - История - литература - религия

Сост. Н. К. Герасимова. СПб.: «Летний сад»; «Журнал "Нева"»; 2002. - 398 с.

ISBN 5-87516-236-8

Мандеи - История - литература - религия - Содержание

Последние приверженцы «религии Познания»

Р. Мацух ИСТОКИ МАНДЕЕВ

Языковые аргументы Лидзбарского

Другие признаки западного происхождения мандейскоrо гносиса

Мандейский исход

Расселение мандеев в Вавилонии

Древнейшие мандейские литературные памятники

Экскурс . Элюмеuские надписи и харакенские монеты

Древнейшие мандейские письмена

Мандейство во времена Сасанидов

Экскурс. Манихейство

Мандеи в раннеисламские времена

Резюме

Приложение. Начала мандейской истории в изложении современноzо мандейского священника

Примечания и комментарии

К. Рудольф МАНДЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [Текст]

МАНДЕЙСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ С 196S ГОДА

Е. С. Дровер СОКРЫТЫЙ АДАМ Список сокращений

Глава 1. В начале

Глава 11. Отец, и Мать; Алфавит

Глава III. Адам Касиа: тайный или сокрытый Адам

Глава IV. Адам и eгo сыновья

Глава V. Мшунья Кушта: мир идеальных двойников

Глава VI. Душа

Глава VII. Персонифицированные эманации и Утры

Глава VIII. Мистерии и Великое Таинство

Глава IX. Язык Назируты и eгo особенности

Глава Х. Крестители и Сокрытый Адам

Эпилог

Мандейские источники

Мандеи - История - литература - религия - Введение

Итак, мандеи не могли не вступить в контакт с харранитами. Такое предположение, напрашивающееся на основе простого факта общности их самоназваний, подтверждается и нашим документом, несмотря на то, что многое в нем носит легендарный характер. Уже поэтому данную легенду нельзя рассматривать как абсолютно антиисторическую. И по крайней мере в этом пункте, наша легенда содержит-таки весьма важное отражение вполне исторических событий, и именно это дает нам возможность разобраться в очень важном и сложном вопросе, в таком вопросе, в котором мы не смогли бы никогда свести концы с концами, если бы не данные нашей легенды. Все-таки не стоит походя выплескивать младенца вместе с грязной водой. Легенда, которая оказывается вполне историчной в столь важном пункте, может представить нам и еще кое-какой исторический материал.