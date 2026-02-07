Мандель - Кто есть кто в Еврейской Библии - От Авагты до Яэли
Сегодня, как и две тысячи лет назад, Библия остается главным текстом иудаизма и христианства. Библейские герои и сюжеты оказали колоссальное влияние на западную культуру и цивилизацию.
Довольно часто различные элементы одной и той же биографии находятся далеко друг от друга, будучи разделенными значительными массивами текста. В этой книге мы попытались собрать воедино всю информацию и все упоминания — нередко разбросанные по разным библейским книгам — о каждом из библейских героев и предложить ее читателю в виде связного последовательного биографического очерка.
В биографиях наших героев неизбежно будет много повторений, поскольку многие библейские герои были участниками одних и тех же событий. В каждом случае я старался освещать события с точки зрения обсуждаемого героя, чтобы каждая биография была самостоятельным законченным очерком.
«Кто есть кто в Еврейской Библии» отличается от множества аналогичных изданий прежде всего тем, что единственным источником информации в данном случае является сама Библия. Мы опираемся исключительно на библейский текст в его общепринятом понимании, не привлекая небиблейские источники, теологические интерпретации и другие прибавления.
В своей книге мы не подходим к Писанию с теологической точки зрения. Наше исследование основано на буквальном прочтении текстов, которые мы рассматриваем в качестве исторических документов. Тем не менее я глубоко убежден, что значительная часть приведенных биографий — кратких и пространных, всего около трех тысяч, — содержит ряд глубоких истин, касающихся Писания. Надеюсь, читатель найдет эти биографические очерки поучительными, занимательными и приятными для чтения и в то же время, читая о героях, в чьей жизни было немало примеров — как достойных, так и недостойных подражания — сможет почерпнуть ряд идей.
Книгу можно читать в любом возрасте в качестве источника информации или просто для развлечения. «Кто есть кто в Еврейской Библии» рассчитана на самый широкий круг читателей, включая профессиональных исследователей и дилетантов, учителей и учащихся школ, колледжей и религиозных учебных заведений, преподавателей религиозных предметов, участников религиозных программ и кружков по изучению Писания, раввинов, христианских священнослужителей и т. д.
Давид Мандель - Кто есть кто в Еврейской Библии - От Авагты до Яэли
Пер. с англ. Е. Левина
Москва : Книжники, 2017. — 1029 [3] с.
ISBN 978-5-9953-0566-8
Давид Мандель - Кто есть кто в Еврейской Библии - От Авагты до Яэли - Содержание
- Предисловие. Давид Мандель
- Часть первая. Хронология библейских событий
- Часть вторая. Хронология постбиблейских событий
Кто есть кто в еврейской Библии
- А - Я
- Библиография
Давид Мандель - Кто есть кто в Еврейской Библии - От Авагты до Яэли - Как устроена эта книга
Биографические очерки приводятся в алфавитном порядке. Для обозначения буквы «п», которая произносится как украинская «г» или английская «h», используется литера «г» или «Г», и имена, начинающиеся на «Г», приведены вместе с именами, начинающимися на букву «Г». Если одно и то же имя носили два или несколько персонажей, их биографии приводятся в порядке появления на страницах Писания.
Имя героя приводится в начале каждого очерка вместе с информацией о происхождении и значении этого имени. В следующем предложении приводится библейская цитата (с указанием книги, главы и номера стиха), где это имя появляется впервые. Затем указывается век, в котором жил герой очерка. О героях первых глав книги Берешнт указано, что они жили до Потопа.
Все библейские цитаты приведены в соответствии с переводом Мосад га-рав Кук; в написание омонимов и топонимов, принятых в этом переводе, были внесены изменения (Йосеф вместо Йосэйф, Иерусалим вместо Йеру-шалаим и т.д.).
Буква «л» в иврите всегда мягкая, поэтому мы используем «ь» для ее смягчения (не Милка, а Милька, не Баал, а Бааль и т.д.).
Имена в Писании
В эпоху Писания фамилий не существовало, человека называли по имени и имени его отца, например: Йоханан, сын Шауля (бен Шауль). В нашей книге мы следуем именно этому формату.
Значительная часть библейских имен — теофорные, то есть включают одно из имен Бога Израиля (Эль, Шадай, Я, Ягу1) или одного из языческих богов, например Бааля (Ваала). Примеры таких теофорных имен: Авиэль («Бог — мой отец»), Йонатан («Господь дал»), Малькия («Господь — мой царь»), Йерубааль («Бааль — мой соперник») и т.д.
Многие личные библейские имена отражают важные события, произошедшие в жизни человека. К примеру, смена имени Аврам («Возвышенный отец») на Аврагам («Отец многих народов») была связана с Божественным обещанием. Лея назвала первенца Реувен («Узри сына»), показав этим, что она надеется обрести любовь своего мужа, Яакова. Наоми («Приятная»), вернувшись в родной город, овдовев и потеряв двух сыновей, попросила называть ее Мара («Горькая»).
Многие имена являются описательными, например: Лаван («Белый»), Дибри («Говорливый», «Разговорчивый»), Эдом («Красный», «Рыжий»), Доэг («Заботливый»), Гевер («Мужчина», «Муж»), Хам («Горячий»), Гаран («Горец»), Хариф («Острый»), Хиреш («Глухой»), Иври («Еврей»), Матри («Дождливый»), Кареах («Лысый», «Плешивый»), Наара («Девушка», «Отроковица»). Нередко людей называли в честь животных: Калев («Собака»), Нахаш («Змея»), Шафан («Доман», «Заяц»), Хульда («Крыса»), Арад («Дикий осел»), Ципора («Птица»), Двора («Пчела»), Хамор («Осел») и т.д.
При переводе имен мы обращались к словарям иврита и еврейским энциклопедиям. Значительная часть имен имеет еврейское происхождение. Однако, даже если нам известно происхождение имени, это не значит, что его можно адекватно перевести на русский язык. Многие имена происходят от не использующихся или примитивных корней, и их значение можно описать только фигурально или предположительно. Нередко нюансы значения имени являются предметом спора. К примеру, имя Хананья может означать «Бог оказал милость» или «Бог окажет милость». Бани можно перевести как «Построенный» или как «Мой сын»; Барзилай — «Кузнец» или «Железный человек»; Беэльяда — «Бааль знает» или «Тот, кто знает Бааля».
Спасибо за книгу !