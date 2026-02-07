Сегодня, как и две тысячи лет назад, Библия остается главным текстом иудаизма и христианства. Библейские герои и сюжеты оказали колоссальное влияние на западную культуру и цивилизацию.

Довольно часто различные элементы одной и той же биографии находятся далеко друг от друга, будучи разделенными значительными массивами текста. В этой книге мы попытались собрать воедино всю информацию и все упоминания — нередко разбросанные по разным библейским книгам — о каждом из библейских героев и предложить ее читателю в виде связного последовательного биографического очерка.

В биографиях наших героев неизбежно будет много повторений, поскольку многие библейские герои были участниками одних и тех же событий. В каждом случае я старался освещать события с точки зрения обсуждаемого героя, чтобы каждая биография была самостоятельным законченным очерком.

«Кто есть кто в Еврейской Библии» отличается от множества аналогичных изданий прежде всего тем, что единственным источником информации в данном случае является сама Библия. Мы опираемся исключительно на библейский текст в его общепринятом понимании, не привлекая небиблейские источники, теологические интерпретации и другие прибавления.

В своей книге мы не подходим к Писанию с теологической точки зрения. Наше исследование основано на буквальном прочтении текстов, которые мы рассматриваем в качестве исторических документов. Тем не менее я глубоко убежден, что значительная часть приведенных биографий — кратких и пространных, всего около трех тысяч, — содержит ряд глубоких истин, касающихся Писания. Надеюсь, читатель найдет эти биографические очерки поучительными, занимательными и приятными для чтения и в то же время, читая о героях, в чьей жизни было немало примеров — как достойных, так и недостойных подражания — сможет почерпнуть ряд идей.

Книгу можно читать в любом возрасте в качестве источника информации или просто для развлечения. «Кто есть кто в Еврейской Библии» рассчитана на самый широкий круг читателей, включая профессиональных исследователей и дилетантов, учителей и учащихся школ, колледжей и религиозных учебных заведений, преподавателей религиозных предметов, участников религиозных программ и кружков по изучению Писания, раввинов, христианских священнослужителей и т. д.