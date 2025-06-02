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Пауль - Наш единственный шанс

Манфред Пауль - Наш единственный шанс
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
На пути к месту казни наступает полное изнеможение. Крест Иисуса приказано нести другому.
Потом следует распятие. Раздетого Приговорённого грубо бросают на лежащий на земле крест. Большими гвоздями прибивают к нему руки и ноги Иисуса. 3-метровый крест вместе с Распятым на нём поднимают и укрепляют.
Некоторые зеваки в смущении. У других на лицах лютая ненависть.
Неожиданно стало совершенно темно. Повсеместно распространяется зловещая тишина. Три часа кромешной тьмы! Невыносимо медленно тянется время.
В три часа пополудни с креста раздаётся пронзительный вопль.
Затем громкий возглас Иисуса:
«СОВЕРШИЛОСЬ!»
Наступает смерть. И в тот же миг - громовые раскаты - землетрясение.
Мощные колебания сотрясают скалы; землетрясение - жуткое явление природы.
Смертельно бледный сотник, командующий отрядом палачей, глядя на умирающего Иисуса, произносит: «Воистину Он был Сын Божий!»
Мощные колебания сотрясают скалы; землетрясение - жуткое явление природы.
Смертельно бледный сотник, командующий отрядом палачей, глядя на умирающего Иисуса.

Манфред Пауль - Наш единственный шанс

БИБЛЕЙСКАЯ ЛИГА 375010 Армения, Ереван 10, а/я 52 Проповедь Слова Божья с 1938 г. 52 стр

Манфред Пауль - Наш единственный шанс - Содержание

  • Иисус
  • Кто был этот Иисус?
  • Слухи о Раввине Иисусе
  • Стремился ли Иисус к всемирной известности
  • Бен Гур: блистательны результат – бестселлер!
  • Невероятно
  • Не удивительно...
  • Библия величественная книга
  • Что говорит Библия о Иисусе Христе
  • Уникальность Иисуса
  • Иисус жив!
  • Это пережил Ганс Герд...
  • Кристально ясные слова
  • Иисус на кресте - вершина Божьей любви
  • Иисус воскрес! Он - Победитель греха, смерти и дьявола
  • Иисус придёт опять! -
Views 269
Rating 5.0 / 5
Added 02.06.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (1)

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