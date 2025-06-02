Пауль - Наш единственный шанс
На пути к месту казни наступает полное изнеможение. Крест Иисуса приказано нести другому.
Потом следует распятие. Раздетого Приговорённого грубо бросают на лежащий на земле крест. Большими гвоздями прибивают к нему руки и ноги Иисуса. 3-метровый крест вместе с Распятым на нём поднимают и укрепляют.
Некоторые зеваки в смущении. У других на лицах лютая ненависть.
Неожиданно стало совершенно темно. Повсеместно распространяется зловещая тишина. Три часа кромешной тьмы! Невыносимо медленно тянется время.
В три часа пополудни с креста раздаётся пронзительный вопль.
Затем громкий возглас Иисуса:
«СОВЕРШИЛОСЬ!»
Наступает смерть. И в тот же миг - громовые раскаты - землетрясение.
Мощные колебания сотрясают скалы; землетрясение - жуткое явление природы.
Смертельно бледный сотник, командующий отрядом палачей, глядя на умирающего Иисуса, произносит: «Воистину Он был Сын Божий!»
Мощные колебания сотрясают скалы; землетрясение - жуткое явление природы.
Смертельно бледный сотник, командующий отрядом палачей, глядя на умирающего Иисуса.
Манфред Пауль - Наш единственный шанс
БИБЛЕЙСКАЯ ЛИГА 375010 Армения, Ереван 10, а/я 52 Проповедь Слова Божья с 1938 г. 52 стр
Манфред Пауль - Наш единственный шанс - Содержание
- Иисус
- Кто был этот Иисус?
- Слухи о Раввине Иисусе
- Стремился ли Иисус к всемирной известности
- Бен Гур: блистательны результат – бестселлер!
- Невероятно
- Не удивительно...
- Библия величественная книга
- Что говорит Библия о Иисусе Христе
- Уникальность Иисуса
- Иисус жив!
- Это пережил Ганс Герд...
- Кристально ясные слова
- Иисус на кресте - вершина Божьей любви
- Иисус воскрес! Он - Победитель греха, смерти и дьявола
- Иисус придёт опять! -
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