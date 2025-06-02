На пути к месту казни наступает полное изнеможение. Крест Иисуса приказано нести другому.

Потом следует распятие. Раздетого Приговорённого грубо бросают на лежащий на земле крест. Большими гвоздями прибивают к нему руки и ноги Иисуса. 3-метровый крест вместе с Распятым на нём поднимают и укрепляют.

Некоторые зеваки в смущении. У других на лицах лютая ненависть.

Неожиданно стало совершенно темно. Повсеместно распространяется зловещая тишина. Три часа кромешной тьмы! Невыносимо медленно тянется время.

В три часа пополудни с креста раздаётся пронзительный вопль.

Затем громкий возглас Иисуса:

«СОВЕРШИЛОСЬ!»

Наступает смерть. И в тот же миг - громовые раскаты - землетрясение.

Мощные колебания сотрясают скалы; землетрясение - жуткое явление природы.

Смертельно бледный сотник, командующий отрядом палачей, глядя на умирающего Иисуса, произносит: «Воистину Он был Сын Божий!»

Мощные колебания сотрясают скалы; землетрясение - жуткое явление природы.

Смертельно бледный сотник, командующий отрядом палачей, глядя на умирающего Иисуса.

Манфред Пауль - Наш единственный шанс

БИБЛЕЙСКАЯ ЛИГА 375010 Армения, Ереван 10, а/я 52 Проповедь Слова Божья с 1938 г. 52 стр

Манфред Пауль - Наш единственный шанс - Содержание