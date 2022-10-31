Франк Мангс - Путь спасения

Тебе нужно спастись.

С тех пор, как человек стал грешником, самая главная его нужда заключается в личном примирении с Богом. Это вполне естественно, ибо вследствие совершенного греха нарушилась у человека связь с Богом. Грех погасил пламя духовной жизни в душе человека и таким образом сделал его совершенно негодным для духовной жизни.

Человеку, следовательно, нужно примириться с Богом, чтобы восстановилась нарушенная с Ним связь. Другими словами, человеку необходимо такое переживание, от которого в душе его зажглось бы погаснувшее пламя духовной жизни, чтобы он мог стать способным к духовной жизни в святом, вышнем царстве Божьем. Человеку нужно спастись.

Если кто-нибудь иначе называет это переживание то мы, со своей стороны, не намерены спорить ни о каких названиях. Важно,, чтобы с каждым человеком, действительно, произошло нечто, и чтобы он воистину вошел в правильное и живое отношение к Богу. Это необходимо пережить и тебе, дорогой читатель, ибо

И ТЫ грешник.

Такое наименование, конечно, не является лестным. Но ведь истина не может льстить. Такое название к тому же вполне соответствует тому состоянию, в котором находится всякий земной обитатель. Так и написано в Св. Писании: »все согрешили и лишены славы Божией*. (Римл. 3:23). Таким образом, и ты, оказывается, включен в это число всей потому тебе нужно спастись.

Смотри, остерегайся того, чтобы обманывать себя, прячась в толпе и утешаясь тем, что ты не один находишься в таком положении. Такое утешение весьма обманчиво, ибо никак ведь не могут помочь тебе преступления твоих ближних в тот день, когда тебе придется одному, отдельно от других, предстать пред Создателем мира и дать. Ему отчет в соделанных тобою грехах. Будь лучше честен и в смиреннии теперь же приблизься к Богу и скажи Ему: »Господи, я действительно виновен пред Тобой*.

Тебе, ведь, хорошо известно, что оно так и есть на самом деле. Ты знаешь, что в жизни твоей поступал против воли Божией, нарушая Его заповеди и преступая Его повеления. Он заповедал тебе любить Его больше всего, но часто многое другое становилось между тобой и Богом. Ты забывал Его и оставлял Его без внимания.

Господь заповедал тебе отречься от себя самого, но тебе хорошо известно, как часто ты поступал из чувства эгоизма и по своей самонадеянности. Он заповедал тебе быть безусловно правдивым в глубине твоего сердца; твои же уста нередко произносили неправду, и ты окружил себя видом благочестия, несоответствующим истинному состоянию твоего сердца.

Господь заповедал тебе служить Ему от чистого сердца, ты же избрал господином своим грех, которому поработился. Ты говорил такие вещи и делал такие дела, о которых не хотел бы, чтобы узнала любящая тебя мать, не желая ее огорчать. Но ты забыл, что все это слышал и видел Бог, у Которого сердце несравненно нежнее и более свято, чем сердце твоей матери.

Нередко ты предавался, таким мыслям и чувствам, которые были противны Святому Духу Божьему, но ты этого не почитал за грех. Написано ведь, что Божье Слово судит помышления и намерения сердечные.

Ты согрешил и потому безусловно нуждаешься в освобождении от той ответственности, в которую вовлек тебя грех. Тебе самому никогда не искупить вины, ибо у тебя к тому нет никакой возможности. Ни временем, ни забвением невозможно уничтожить вину греха твоего. Совершенное тобой двадцать лет тому назад преступление, у Бога в памяти так же свежо и ясно, как сегодня происшедшее. У Него удивительная память!

Тебе нужно спастись, потому что грех живет в тебе.

Грех живет в тебе, как сатанинская сила и проявление. Не только руки твои и уста находятся под влиянием греха, но и сердце твое поражено им. Змеиный яд греха проник во все твое существо. У тебя все поражено.

Описывая свое природное »я«, апостол Павел выражается так: »знаю, что не живет во мне, то- есть в плоти моей, доброе.«

Иисус Христос сказал, что »из сердца человеческого исходят злые помыслы*. Сердце — злое, потому из него исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око. В Слове Божием сказано: »Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено*. Наша совесть принуждена признать, что Слово Божие верно. Сердце наше, действительно, поражено грехом.