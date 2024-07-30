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Манн – Фашисты

Майкл Манн – Фашисты
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science
В этой книге я хочу объяснить, что такое фашизм, поняв самих фашистов: что это были за люди, откуда они взялись, каковы были их мотивации, как они пришли к власти. Мое внимание занимает именно эпоха зарождения и подъема фашистских движений, а не фашизм как уже устоявшийся режим. Мне интересна «приливная волна» фашизма, затопившая такие европейские страны, как Австрия, Германия, Италия, Венгрия, Румыния и Испания. Мы сможем хоть что-то сказать об отдельных фашистах и их деяниях лишь тогда, когда поймем, что объединило их в определенные политические организации. Кроме того, мы должны понять фашистские движения в широком контексте межвоенной Европы и господствовавших в ней стремлений к укреплению государственности и большей сплоченности нации. Ибо фашизм — не случайное отклонение и представляет не только исторический интерес. Фашизм — это, хотим мы того или нет, могущественная движущая сила Нового времени. Сейчас, в начале XXI века, у нас есть семь причин относиться к фашистам со всей серьезностью.
1. Фашизм — вовсе не тупиковая ветвь развития современного общества. В ХХ веке он был одной из ведущих политических доктрин всемирно-исторического значения. И вполне вероятно, что тот же фашизм, хоть, скорее всего, и под другим именем, сможет сыграть весомую роль и в XXI веке. Фашизм — это отличительная черта Современности.
2. Фашизм как движение не существует в отрыве от других современных общественно-политических движений. Фашисты лишь усерднее других молятся на главную икону наших дней: национальное государство со всеми его идеологиями и патологиями. Можно благодарить судьбу за то, что сейчас в мире по большей части господствуют умеренные национальные государства, карательные функции которых сведены к минимуму, а национализм, в сущности, безвреден. Государственная бюрократия раздражает нас, но не ужасает — положа руку на сердце, признаем, что современное государство все-таки служит интересам народа. Национализм, как правило, выглядит «одомашненным» и неопасным. Пусть французы гордятся своей несравненной культурой, пусть американцы считают себя самым свободным народом на земле, пусть японцы восхищаются своей уникальной расовой гомогенностью — все эти весьма сомнительные утверждения утешают их самих, вызывают иронические ухмылки у других народов, но едва ли кому-то вредят.

Майкл Манн – Фашисты

Пер. с англ. под ред. А. Р. Дюкова. — СПб.: Питер; Фонд «Историческая память», 2023. — 592 с.
ISBN 978-5-00116-839-3

Майкл Манн - Фашисты - Содержание

  • Предисловие
Глава 1. Социология фашистских движений
  • О фашистах всерьез
  • Путь к определению фашизма
  • Определение фашизма
  • Привлекательность фашизма: классовая теория
  • Общественный резонанс фашизма
  • Краткий обзор этой книги
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма и фашизма
  • Введение: формирование сильных национальных государств
  • География: две Европы
  • Типы авторитаризма
  • Полуавторитарные режимы
  • Экономическая власть, экономический кризис
  • Военная власть, военный кризис
  • Политическая власть, политический кризис
  • Идеологическая власть, идеологический кризис
  • Заключение
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
  • Две теории итальянского фашизма
  • Кем были фашисты?
  • Социальный состав других движений
  • Поддержка фашизма элитами
  • Фашисты у власти
  • Заключение
Глава 4. Нацисты
  • Официальная идеология нацизма
  • Идеология членов нацистской партии
  • Группы поддержки нацизма
  • Нацистские боевики
  • Социальная мобильность и социальная маргинальность
  • Заключение
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
  • Предвыборные стратегии нацистов
  • Избиратели нацистов
  • Классы, экономика и упадок демократических партий
  • Веймарские элиты
  • Кризис классовых и экономических теорий нацизма
  • Заключение: мобилизация носителей трансцендентного парамилитарного национал-этатизма
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
  • Два национальных государства — два фашизма
  • Кем были фашисты?
  • Австрийский антисемитизм
  • Заговор элиты? Классовые мотивации
  • Привлекательность национал-этатизма
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
  • Несколько слов о Восточной Европе
  • Венгерский сюжет
  • Идеология «скрещенных стрел»
  • Кем были фашисты?
  • Кто голосовал за фашистов?
  • Выводы
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
  • Введение
  • Идеология «легиона Михаила архангела»
  • Кем были легионеры?
  • Кто голосовал за легион: национал-государственники
  • Конец игры
  • Заключение
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
  • Предыстория: капитализм и национальное государство в Испании
  • Взлет и падение генерала Примо де Риверы
  • Вторая республика: комплексная политическая проблема
  • Анархо-синдикалисты
  • Социалисты
  • Республиканский центр
  • Правые
  • Фашисты
  • Военная сила. На переднем крае
  • Масштаб политических чисток
  • Режим Франко
  • Заключение
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
  • Мертвые фашисты
  • Живые фашисты?
Приложение
Библиография
Views 534
Rating 5.0 / 5
Added 30.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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