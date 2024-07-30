Майкл Манн – Фашисты

Манн – Фашисты
В этой книге я хочу объяснить, что такое фашизм, поняв самих фашистов: что это были за люди, откуда они взялись, каковы были их мотивации, как они пришли к власти. Мое внимание занимает именно эпоха зарождения и подъема фашистских движений, а не фашизм как уже устоявшийся режим. Мне интересна «приливная волна» фашизма, затопившая такие европейские страны, как Австрия, Германия, Италия, Венгрия, Румыния и Испания. Мы сможем хоть что-то сказать об отдельных фашистах и их деяниях лишь тогда, когда поймем, что объединило их в определенные политические организации. Кроме того, мы должны понять фашистские движения в широком контексте межвоенной Европы и господствовавших в ней стремлений к укреплению государственности и большей сплоченности нации. Ибо фашизм — не случайное отклонение и представляет не только исторический интерес. Фашизм — это, хотим мы того или нет, могущественная движущая сила Нового времени. Сейчас, в начале XXI века, у нас есть семь причин относиться к фашистам со всей серьезностью.
1. Фашизм — вовсе не тупиковая ветвь развития современного общества. В ХХ веке он был одной из ведущих политических доктрин всемирно-исторического значения. И вполне вероятно, что тот же фашизм, хоть, скорее всего, и под другим именем, сможет сыграть весомую роль и в XXI веке. Фашизм — это отличительная черта Современности.
2. Фашизм как движение не существует в отрыве от других современных общественно-политических движений. Фашисты лишь усерднее других молятся на главную икону наших дней: национальное государство со всеми его идеологиями и патологиями. Можно благодарить судьбу за то, что сейчас в мире по большей части господствуют умеренные национальные государства, карательные функции которых сведены к минимуму, а национализм, в сущности, безвреден. Государственная бюрократия раздражает нас, но не ужасает — положа руку на сердце, признаем, что современное государство все-таки служит интересам народа. Национализм, как правило, выглядит «одомашненным» и неопасным. Пусть французы гордятся своей несравненной культурой, пусть американцы считают себя самым свободным народом на земле, пусть японцы восхищаются своей уникальной расовой гомогенностью — все эти весьма сомнительные утверждения утешают их самих, вызывают иронические ухмылки у других народов, но едва ли кому-то вредят.
Майкл Манн – Фашисты
Пер. с англ. под ред. А. Р. Дюкова. — СПб.: Питер; Фонд «Историческая память», 2023. — 592 с.
ISBN 978-5-00116-839-3
Майкл Манн - Фашисты - Содержание
- Предисловие
Глава 1. Социология фашистских движений
- О фашистах всерьез
- Путь к определению фашизма
- Определение фашизма
- Привлекательность фашизма: классовая теория
- Общественный резонанс фашизма
- Краткий обзор этой книги
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма и фашизма
- Введение: формирование сильных национальных государств
- География: две Европы
- Типы авторитаризма
- Полуавторитарные режимы
- Экономическая власть, экономический кризис
- Военная власть, военный кризис
- Политическая власть, политический кризис
- Идеологическая власть, идеологический кризис
- Заключение
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
- Две теории итальянского фашизма
- Кем были фашисты?
- Социальный состав других движений
- Поддержка фашизма элитами
- Фашисты у власти
- Заключение
Глава 4. Нацисты
- Официальная идеология нацизма
- Идеология членов нацистской партии
- Группы поддержки нацизма
- Нацистские боевики
- Социальная мобильность и социальная маргинальность
- Заключение
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
- Предвыборные стратегии нацистов
- Избиратели нацистов
- Классы, экономика и упадок демократических партий
- Веймарские элиты
- Кризис классовых и экономических теорий нацизма
- Заключение: мобилизация носителей трансцендентного парамилитарного национал-этатизма
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
- Два национальных государства — два фашизма
- Кем были фашисты?
- Австрийский антисемитизм
- Заговор элиты? Классовые мотивации
- Привлекательность национал-этатизма
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
- Несколько слов о Восточной Европе
- Венгерский сюжет
- Идеология «скрещенных стрел»
- Кем были фашисты?
- Кто голосовал за фашистов?
- Выводы
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
- Введение
- Идеология «легиона Михаила архангела»
- Кем были легионеры?
- Кто голосовал за легион: национал-государственники
- Конец игры
- Заключение
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
- Предыстория: капитализм и национальное государство в Испании
- Взлет и падение генерала Примо де Риверы
- Вторая республика: комплексная политическая проблема
- Анархо-синдикалисты
- Социалисты
- Республиканский центр
- Правые
- Фашисты
- Военная сила. На переднем крае
- Масштаб политических чисток
- Режим Франко
- Заключение
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
- Мертвые фашисты
- Живые фашисты?
Приложение
Библиография
спасибо