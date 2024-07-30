Майкл Манн – Фашисты

В этой книге я хочу объяснить, что такое фашизм, поняв самих фашистов: что это были за люди, откуда они взялись, каковы были их мотивации, как они пришли к власти. Мое внимание занимает именно эпоха зарождения и подъема фашистских движений, а не фашизм как уже устоявшийся режим. Мне интересна «приливная волна» фашизма, затопившая такие европейские страны, как Австрия, Германия, Италия, Венгрия, Румыния и Испания. Мы сможем хоть что-то сказать об отдельных фашистах и их деяниях лишь тогда, когда поймем, что объединило их в определенные политические организации. Кроме того, мы должны понять фашистские движения в широком контексте межвоенной Европы и господствовавших в ней стремлений к укреплению государственности и большей сплоченности нации. Ибо фашизм — не случайное отклонение и представляет не только исторический интерес. Фашизм — это, хотим мы того или нет, могущественная движущая сила Нового времени. Сейчас, в начале XXI века, у нас есть семь причин относиться к фашистам со всей серьезностью.

1. Фашизм — вовсе не тупиковая ветвь развития современного общества. В ХХ веке он был одной из ведущих политических доктрин всемирно-исторического значения. И вполне вероятно, что тот же фашизм, хоть, скорее всего, и под другим именем, сможет сыграть весомую роль и в XXI веке. Фашизм — это отличительная черта Современности.

2. Фашизм как движение не существует в отрыве от других современных общественно-политических движений. Фашисты лишь усерднее других молятся на главную икону наших дней: национальное государство со всеми его идеологиями и патологиями. Можно благодарить судьбу за то, что сейчас в мире по большей части господствуют умеренные национальные государства, карательные функции которых сведены к минимуму, а национализм, в сущности, безвреден. Государственная бюрократия раздражает нас, но не ужасает — положа руку на сердце, признаем, что современное государство все-таки служит интересам народа. Национализм, как правило, выглядит «одомашненным» и неопасным. Пусть французы гордятся своей несравненной культурой, пусть американцы считают себя самым свободным народом на земле, пусть японцы восхищаются своей уникальной расовой гомогенностью — все эти весьма сомнительные утверждения утешают их самих, вызывают иронические ухмылки у других народов, но едва ли кому-то вредят.

Майкл Манн – Фашисты

Пер. с англ. под ред. А. Р. Дюкова. — СПб.: Питер; Фонд «Историческая память», 2023. — 592 с.

ISBN 978-5-00116-839-3

Майкл Манн - Фашисты - Содержание

Предисловие

Глава 1. Социология фашистских движений

О фашистах всерьез

Путь к определению фашизма

Определение фашизма

Привлекательность фашизма: классовая теория

Общественный резонанс фашизма

Краткий обзор этой книги

Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма и фашизма

Введение: формирование сильных национальных государств

География: две Европы

Типы авторитаризма

Полуавторитарные режимы

Экономическая власть, экономический кризис

Военная власть, военный кризис

Политическая власть, политический кризис

Идеологическая власть, идеологический кризис

Заключение

Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде

Две теории итальянского фашизма

Кем были фашисты?

Социальный состав других движений

Поддержка фашизма элитами

Фашисты у власти

Заключение

Глава 4. Нацисты

Официальная идеология нацизма

Идеология членов нацистской партии

Группы поддержки нацизма

Нацистские боевики

Социальная мобильность и социальная маргинальность

Заключение

Глава 5. Сторонники нацистов в Германии

Предвыборные стратегии нацистов

Избиратели нацистов

Классы, экономика и упадок демократических партий

Веймарские элиты

Кризис классовых и экономических теорий нацизма

Заключение: мобилизация носителей трансцендентного парамилитарного национал-этатизма

Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты

Два национальных государства — два фашизма

Кем были фашисты?

Австрийский антисемитизм

Заговор элиты? Классовые мотивации

Привлекательность национал-этатизма

Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов

Несколько слов о Восточной Европе

Венгерский сюжет

Идеология «скрещенных стрел»

Кем были фашисты?

Кто голосовал за фашистов?

Выводы

Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов

Введение

Идеология «легиона Михаила архангела»

Кем были легионеры?

Кто голосовал за легион: национал-государственники

Конец игры

Заключение

Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов

Предыстория: капитализм и национальное государство в Испании

Взлет и падение генерала Примо де Риверы

Вторая республика: комплексная политическая проблема

Анархо-синдикалисты

Социалисты

Республиканский центр

Правые

Фашисты

Военная сила. На переднем крае

Масштаб политических чисток

Режим Франко

Заключение

Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые

Мертвые фашисты

Живые фашисты?

Приложение

Библиография