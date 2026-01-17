Для чего понадобился новый учебник Общее введение в Священное Писание? Педагогам, которые как и я преподавали эту дисциплину в Семинарии и в теологическом Институте, начиная с шестидесятых годов, т.е. после Второго Ватиканского Собора, пришлось перестраиваться на новую волну в работе. И мне думается, что пережить те значительные поворотные события в истории богословия было для них особенной, чудесной благодатью. Дособорные учебники, во многом совершенные и сегодня (из области итальянской библеистики назовем имена Перелла-Вагаджини, Хопфл-Лелуар (Hopfl-Leloir), Спадафора-Ромео-Франжинане, Бонатти-Мартини и др.), устарели и совершенно не соответствовали более требованиям новой эпохи. Они шли вразрез с положениями Догматической Конституции Dei Verbum, с официальной консакрацией и библейским обновлением католицизма, с открывшейся перспективой отношений библеистики и богословской мысли в целом и тайны Священного Писания.

В Италии учебник П.Бонатти, а точнее его третье издание 1968 года, был переработан и переосмыслен в новом духе времени - главы, посвященные богодухновенности, герменевтики - полностью, а где речь идет о понятии канона и текста - частично, были написаны Карло М.Мартини, который в настоящее время является архиепископом Милана. И сегодня, пожалуй, этот учебник остается непревзойденным, несмотря на то, что сталкиваются в нем старые, дособорные и новые концепции и теории. А в 1975 году вышел в свет замечательный труд под редакцией Карло М.Мартини и Лучано Пакомио - Книги Божии, на который мы часто ссылаемся в нашей работе. Однако, отметим, что речь скорее идет о монографиях, чем о простом учебнике, и не всегда исчерпывающих в плане ’’Общего введения”.

Монсиньор Валерио Маннуччи - Библия - Слово Божие - Общее введение в Священное Писание

Пер. с ит. Д. Л. Капалет. Под общей редакцией В. П. Гайдука и Е. С. Токаревой

Ассоциация культурного и делового сотрудничества с Италией

Москва 1996, Издательство ’’ЭЛИА-АРТ-О”, 428 с.

ISBN 5-86280-006-9-1

Монсиньор Валерио Маннуччи - Библия — Слово Божие - Общее введение в Священное Писание - Содержание

О книге Валерио Маннуччи

Предисловие к первому изданию

Часть первая СЛОВО БОЖИЕ

Глава 1: МИР СЛОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Глава 2: ДРУЖЕСКОЕ СЛОВО БОЖИЕ

Глава 3: БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ В ИСТОРИИ

Часть вторая ПЕРЕДАЧА СЛОВА БОЖИЯ

Глава 4: ПРЕДАНИЕ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ

Глава 5: БИБЛИЯ - ЭТО ПИСЬМЕННАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА БОЖИЕГО

Глава 6: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Глава 7: БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ

Часть третья БИБЛИЯ ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ

Глава 8: КНИГИ БИБЛЕЙСКИЕ ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ

Глава 9: БОГОВДОХНОВЕННОСТЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Глава 10: ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРКОВЬЮ ТАЙНЫ БИБЛИИ

Глава 11: ОТКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Часть четвертая КАНОН СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ

Глава 12: КАНОН ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Глава 13: КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА

Глава 14: КАНОН БИБЛИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОТЕСТАНТИЗМЕ

Глава 15: ИСТИНА В БИБЛИИ

Часть пятая ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Глава 16: ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ БИБЛИИ (ОТ ИСТОКОВ ДО ВТОРОГО ВАТИКАНСКОГО СОБОРА)

Глава 17: ПРОБЛЕМА ГЕРМЕНЕВТИКИ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

Глава 18: ВОПРОСЫ ГЕРМЕНЕВТИКИ В СВЕТЕ ВТОРОГО ВАТИКАНСКОГО СОБОРА И СОВРЕМЕННОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ

Глава 19 (Заключение): СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ

Общая библиография