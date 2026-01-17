Маннучи - Библия - Слово Божие - Общее введение в Священное Писание
Для чего понадобился новый учебник Общее введение в Священное Писание? Педагогам, которые как и я преподавали эту дисциплину в Семинарии и в теологическом Институте, начиная с шестидесятых годов, т.е. после Второго Ватиканского Собора, пришлось перестраиваться на новую волну в работе. И мне думается, что пережить те значительные поворотные события в истории богословия было для них особенной, чудесной благодатью. Дособорные учебники, во многом совершенные и сегодня (из области итальянской библеистики назовем имена Перелла-Вагаджини, Хопфл-Лелуар (Hopfl-Leloir), Спадафора-Ромео-Франжинане, Бонатти-Мартини и др.), устарели и совершенно не соответствовали более требованиям новой эпохи. Они шли вразрез с положениями Догматической Конституции Dei Verbum, с официальной консакрацией и библейским обновлением католицизма, с открывшейся перспективой отношений библеистики и богословской мысли в целом и тайны Священного Писания.
В Италии учебник П.Бонатти, а точнее его третье издание 1968 года, был переработан и переосмыслен в новом духе времени - главы, посвященные богодухновенности, герменевтики - полностью, а где речь идет о понятии канона и текста - частично, были написаны Карло М.Мартини, который в настоящее время является архиепископом Милана. И сегодня, пожалуй, этот учебник остается непревзойденным, несмотря на то, что сталкиваются в нем старые, дособорные и новые концепции и теории. А в 1975 году вышел в свет замечательный труд под редакцией Карло М.Мартини и Лучано Пакомио - Книги Божии, на который мы часто ссылаемся в нашей работе. Однако, отметим, что речь скорее идет о монографиях, чем о простом учебнике, и не всегда исчерпывающих в плане ’’Общего введения”.
Монсиньор Валерио Маннуччи - Библия - Слово Божие - Общее введение в Священное Писание
Пер. с ит. Д. Л. Капалет. Под общей редакцией В. П. Гайдука и Е. С. Токаревой
Ассоциация культурного и делового сотрудничества с Италией
Москва 1996, Издательство ’’ЭЛИА-АРТ-О”, 428 с.
ISBN 5-86280-006-9-1
Монсиньор Валерио Маннуччи - Библия — Слово Божие - Общее введение в Священное Писание - Содержание
О книге Валерио Маннуччи
Предисловие к первому изданию
Часть первая СЛОВО БОЖИЕ
- Глава 1: МИР СЛОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
- Глава 2: ДРУЖЕСКОЕ СЛОВО БОЖИЕ
- Глава 3: БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ В ИСТОРИИ
Часть вторая ПЕРЕДАЧА СЛОВА БОЖИЯ
- Глава 4: ПРЕДАНИЕ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ
- Глава 5: БИБЛИЯ - ЭТО ПИСЬМЕННАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА БОЖИЕГО
- Глава 6: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
- Глава 7: БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ
Часть третья БИБЛИЯ ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ
- Глава 8: КНИГИ БИБЛЕЙСКИЕ ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ
- Глава 9: БОГОВДОХНОВЕННОСТЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
- Глава 10: ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРКОВЬЮ ТАЙНЫ БИБЛИИ
- Глава 11: ОТКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Часть четвертая КАНОН СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
- Глава 12: КАНОН ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Глава 13: КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА
- Глава 14: КАНОН БИБЛИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОТЕСТАНТИЗМЕ
- Глава 15: ИСТИНА В БИБЛИИ
Часть пятая ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
- Глава 16: ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ БИБЛИИ (ОТ ИСТОКОВ ДО ВТОРОГО ВАТИКАНСКОГО СОБОРА)
- Глава 17: ПРОБЛЕМА ГЕРМЕНЕВТИКИ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
- Глава 18: ВОПРОСЫ ГЕРМЕНЕВТИКИ В СВЕТЕ ВТОРОГО ВАТИКАНСКОГО СОБОРА И СОВРЕМЕННОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ
- Глава 19 (Заключение): СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ
Общая библиография
Книга редкая и старая по выпуску.
Редкая книга...