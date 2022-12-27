По «ереси жидовствующих» уже написан не один капитальный труд. Подробный разбор огромного массива литературы проделан А. И. Алексеевым в монографии, основанной на докторской диссертации. Дополним этот разбор.

Исследователи XIX в. в центр внимания ставили Послания Иосифа Волоцкого и его «Просветитель» - содержание и история ереси излагались в первую очередь по ним.

Первой важной публикацией антиеретических произведений стал XIV том Древней Российской Вивлиофики (ДРВ). В нём было опубликовано Сказание о новоявившейся ереси, без начала (пропущенный кусок добавлен в XVI томе). Издание примечательно обращением именно к волоколамской традиции творений Иосифа Волоцкого.

Вторая примечательная особенность издания - уникальное заглавие 12 Слова в оглавлении, так как в нём нет никаких указаний на еретиков. Кроме того, в томе были напечатаны и некоторые послания Геннадия (Гонзова), архиепископа Новгородского и Иосифа Волоцкого.

Послание Иосифа Волоцкого архимандриту Вассиану о Троице было опубликовано, видимо, по списку НИОР РГБ. Ф. 113. Собрание Иосифо-Волоколамского монастыря. № 522; по этому же списку издано и Послание Иосифа Волоцкого Борису Васильевичу Кутузову.

Послание митрополита Геронтия Геннадию известно лишь в одном списке, изъятом П. Строевым из волоколамской библиотеки - РНБ. Q.XVII.50 и издавалось до «Антифеодальных еретических движений» минимум трижды.

Трижды издавалось и Послание Геннадия митрополиту Зосиме - впервые в Древней Российской Вивлиофике по ныне неизвестному списку без начала. Неизвестен и список, по которому издан «Ответ кирилловских старцев» - первая негативная реакция на сочинения Иосифа Волоцкого, опубликованный в XVI части ДРВ.

Александр Александрович Манохин – «Новгородские злые ереси» конца XV века

М.: Квадрига, 2022. - 444 с.: ил. - (Историк: прямая речь).

ISBN 978-5-91791-454-1

Александр Александрович Манохин – «Новгородские злые ереси» конца XV века – Содержание

Благодарности

Часть I. Рождение ереси

1. Первые публикации источников и труды по Иосифу Волоцкому

2. Поиски нового осмысления и новые источники

3. Работы 1955-1960 годов Публикация Посланий Иосифа Волоцкого Монография Я. С. Лурье Монография А. И. Клибанова

4. Работы второй половины XX - начала XXI века, до А. И. Алексеева Послания Иосифа Волоцкого Поиски сути «ереси жидовствующих» Интерпретации Лаодикийского послания Иконопочитание и антиеретическая кампания Литература о Посланиях Геннадия (Гонзова)

5. Концепция А. И. Алексеева и издание «Логики»

6. Критика концепции А. И. Алексеева Направление иудаизантов Направление скептиков Отрицание существования ереси



Глава 1. Архиепископ Геннадий - первый борец с еретиками Послание Прохору, епископу Сарскому Послание Нифонту Суздальскому и реакция на него Общий источник Посланий Прохору и Иоасафу Летоисчисления Послание Геннадия митрополиту Зосиме

Глава 2. Еретики, их сочинения и книги 1. Лаодикийское послание и связанные с ним тексты 2. «Преподобного Иосифа сказание имат свидетельство от Божественных писании о втором пришествии Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» 3. Книги Ивана Чёрного «Сборник Ивана Чёрного» Сочинение в защиту монашества в сборнике Ивана Чёрного

Глава 3. Осуждение еретиков Послание архимандриту Вассиану о Троице Послание Геннадия Собору епископов Собор 1490 года Конструирование единой ереси



Часть II. «Еретик» на митрополии

Глава 1. Митрополит Зосима 1. Апокалипсис митрополита Зосимы Толковая подборка на л. 129об. - 140об «Слово на жиды иже может Господь...» Блок «Стихи Крещения Господня» Блок о первом пришествии Христа и о Премудрости Соломона Словеса Григория Феолога Содержание «Словес Григория Феолога» Подборка из Пандект Никона Черногорца Окончание дополнительных статей 2. Изложение Пасхалии

Глава 2. Иосиф Волоцкий в борьбе против ереси Сказание об окончании седьмой тысячи «Сказание о глаголющих, яко несть втораго пришествиа Христова...» «Сказание о глаголющих еже святый Ефрем написал есть...» Слова о почитании икон

Глава 3. Кампания против митрополита Зосимы

Глава 4. Послание инока Саввы Сенного острова на жиды и еретики Итоги второго этапа



Часть III. Рождение «Просветителя»

Глава 1. 1500-е годы. До Собора 1504 года Послание Митрофану Андронниковскому Древнейшие волоколамские списки - из Епархиального собрания «10-Словный/Рогожский извод» Соотношение Сказания о новоявившейся ереси и содержания «Книги на еретиков» Судьба 12 Слова

Глава 2. 1500-е годы. После Собора 1504 года 11-Словная редакция: список РЫБ. Соловецкое собрание. № 326/346 Реакция на 13 Слово. «Ответ кирилловских старцев» «Слово о благопремудростных коварствах» Послание Ивану Васильевичу о еретике Кленове «Послание о соблюдении соборного приговора» Сказание о новоявившейся ереси

Глава 3.1520-е годы II редакция Сказания о новоявившейся ереси Фраза про Послание Геннадия Новгородского державному и митрополиту Зосиме Послание Геннадия (Гонзова) митрополиту Зосиме

Глава 4. 1530-е годы Последний список из Епархиального собрания О восстановлении конца 11 Слова в Епарх. 388 Ещё одна волоколамская рукопись - из собрания Овчинникова 16-Словная редакция Нифонта (Кормилицина) и список РНБ. Q.XVII.15 Соотношение 12 Слова и Посланий Иосифа Волоцкого Послания против Зосимы, I редакция Сказанияи 12 Слово - порядок их создания III редакция Сказания о новоявившейся ереси



Заключение. О «новгородско-московской ереси»

Шифры использованных рукописей

Источники

Литература