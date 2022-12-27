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Манохин – Новгородские злые ереси конца XV века

Александр Александрович Манохин – Новгородские злые ереси конца XV века
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism
По «ереси жидовствующих» уже написан не один капитальный труд. Подробный разбор огромного массива литературы проделан А. И. Алексеевым в монографии, основанной на докторской диссертации. Дополним этот разбор.
Исследователи XIX в. в центр внимания ставили Послания Иосифа Волоцкого и его «Просветитель» - содержание и история ереси излагались в первую очередь по ним.
Первой важной публикацией антиеретических произведений стал XIV том Древней Российской Вивлиофики (ДРВ). В нём было опубликовано Сказание о новоявившейся ереси, без начала (пропущенный кусок добавлен в XVI томе). Издание примечательно обращением именно к волоколамской традиции творений Иосифа Волоцкого.
Вторая примечательная особенность издания - уникальное заглавие 12 Слова в оглавлении, так как в нём нет никаких указаний на еретиков. Кроме того, в томе были напечатаны и некоторые послания Геннадия (Гонзова), архиепископа Новгородского и Иосифа Волоцкого.
Послание Иосифа Волоцкого архимандриту Вассиану о Троице было опубликовано, видимо, по списку НИОР РГБ. Ф. 113. Собрание Иосифо-Волоколамского монастыря. № 522; по этому же списку издано и Послание Иосифа Волоцкого Борису Васильевичу Кутузову.
Послание митрополита Геронтия Геннадию известно лишь в одном списке, изъятом П. Строевым из волоколамской библиотеки - РНБ. Q.XVII.50 и издавалось до «Антифеодальных еретических движений» минимум трижды.
Трижды издавалось и Послание Геннадия митрополиту Зосиме - впервые в Древней Российской Вивлиофике по ныне неизвестному списку без начала. Неизвестен и список, по которому издан «Ответ кирилловских старцев» - первая негативная реакция на сочинения Иосифа Волоцкого, опубликованный в XVI части ДРВ.

Александр Александрович Манохин – «Новгородские злые ереси» конца XV века

М.: Квадрига, 2022. - 444 с.: ил. - (Историк: прямая речь).
ISBN 978-5-91791-454-1

Александр Александрович Манохин – «Новгородские злые ереси» конца XV века – Содержание

Благодарности
Часть I. Рождение ереси
  • 1. Первые публикации источников и труды по Иосифу Волоцкому
  • 2. Поиски нового осмысления и новые источники
  • 3. Работы 1955-1960 годов
    • Публикация Посланий Иосифа Волоцкого
    • Монография Я. С. Лурье
    • Монография А. И. Клибанова
  • 4. Работы второй половины XX - начала XXI века, до А. И. Алексеева
    • Послания Иосифа Волоцкого
    • Поиски сути «ереси жидовствующих»
    • Интерпретации Лаодикийского послания
    • Иконопочитание и антиеретическая кампания
    • Литература о Посланиях Геннадия (Гонзова)
  • 5. Концепция А. И. Алексеева и издание «Логики»
  • 6. Критика концепции А. И. Алексеева
    • Направление иудаизантов
    • Направление скептиков
    • Отрицание существования ереси
  • Глава 1. Архиепископ Геннадий - первый борец с еретиками
    • Послание Прохору, епископу Сарскому
    • Послание Нифонту Суздальскому и реакция на него
    • Общий источник Посланий Прохору и Иоасафу
    • Летоисчисления
    • Послание Геннадия митрополиту Зосиме
  • Глава 2. Еретики, их сочинения и книги
    • 1. Лаодикийское послание и связанные с ним тексты
    • 2. «Преподобного Иосифа сказание имат свидетельство от Божественных писании о втором пришествии Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»
    • 3. Книги Ивана Чёрного
      • «Сборник Ивана Чёрного»
      • Сочинение в защиту монашества в сборнике Ивана Чёрного
  • Глава 3. Осуждение еретиков
    • Послание архимандриту Вассиану о Троице
    • Послание Геннадия Собору епископов
    • Собор 1490 года
    • Конструирование единой ереси
Часть II. «Еретик» на митрополии
  • Глава 1. Митрополит Зосима
    • 1. Апокалипсис митрополита Зосимы
      • Толковая подборка на л. 129об. - 140об
      • «Слово на жиды иже может Господь...»
      • Блок «Стихи Крещения Господня»
      • Блок о первом пришествии Христа и о Премудрости Соломона
      • Словеса Григория Феолога
      • Содержание «Словес Григория Феолога»
      • Подборка из Пандект Никона Черногорца
      • Окончание дополнительных статей
    • 2. Изложение Пасхалии
  • Глава 2. Иосиф Волоцкий в борьбе против ереси
    • Сказание об окончании седьмой тысячи
    • «Сказание о глаголющих, яко несть втораго пришествиа Христова...»
    • «Сказание о глаголющих еже святый Ефрем написал есть...»
    • Слова о почитании икон
  • Глава 3. Кампания против митрополита Зосимы
  • Глава 4. Послание инока Саввы Сенного острова на жиды и еретики
    • Итоги второго этапа
Часть III. Рождение «Просветителя»
  • Глава 1. 1500-е годы. До Собора 1504 года
    • Послание Митрофану Андронниковскому
    • Древнейшие волоколамские списки - из Епархиального собрания
    • «10-Словный/Рогожский извод»
    • Соотношение Сказания о новоявившейся ереси и содержания «Книги на еретиков»
    • Судьба 12 Слова
  • Глава 2. 1500-е годы. После Собора 1504 года
    • 11-Словная редакция: список РЫБ. Соловецкое собрание. № 326/346
    • Реакция на 13 Слово. «Ответ кирилловских старцев»
    • «Слово о благопремудростных коварствах»
    • Послание Ивану Васильевичу о еретике Кленове
    • «Послание о соблюдении соборного приговора»
    • Сказание о новоявившейся ереси
  • Глава 3.1520-е годы
    • II редакция Сказания о новоявившейся ереси
    • Фраза про Послание Геннадия Новгородского державному и митрополиту Зосиме
    • Послание Геннадия (Гонзова) митрополиту Зосиме
  • Глава 4. 1530-е годы
    • Последний список из Епархиального собрания
    • О восстановлении конца 11 Слова в Епарх. 388
    • Ещё одна волоколамская рукопись - из собрания Овчинникова
    • 16-Словная редакция Нифонта (Кормилицина) и список РНБ. Q.XVII.15
    • Соотношение 12 Слова и Посланий Иосифа Волоцкого
    • Послания против Зосимы, I редакция Сказанияи 12 Слово - порядок их создания
    • III редакция Сказания о новоявившейся ереси
Заключение. О «новгородско-московской ереси»
Шифры использованных рукописей
Источники
Литература
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Rating 5.0 / 5
Added 27.12.2022
Author professor Dmitry
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5.0/5 (6)

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