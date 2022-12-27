Манохин – Новгородские злые ереси конца XV века
По «ереси жидовствующих» уже написан не один капитальный труд. Подробный разбор огромного массива литературы проделан А. И. Алексеевым в монографии, основанной на докторской диссертации. Дополним этот разбор.
Исследователи XIX в. в центр внимания ставили Послания Иосифа Волоцкого и его «Просветитель» - содержание и история ереси излагались в первую очередь по ним.
Первой важной публикацией антиеретических произведений стал XIV том Древней Российской Вивлиофики (ДРВ). В нём было опубликовано Сказание о новоявившейся ереси, без начала (пропущенный кусок добавлен в XVI томе). Издание примечательно обращением именно к волоколамской традиции творений Иосифа Волоцкого.
Вторая примечательная особенность издания - уникальное заглавие 12 Слова в оглавлении, так как в нём нет никаких указаний на еретиков. Кроме того, в томе были напечатаны и некоторые послания Геннадия (Гонзова), архиепископа Новгородского и Иосифа Волоцкого.
Послание Иосифа Волоцкого архимандриту Вассиану о Троице было опубликовано, видимо, по списку НИОР РГБ. Ф. 113. Собрание Иосифо-Волоколамского монастыря. № 522; по этому же списку издано и Послание Иосифа Волоцкого Борису Васильевичу Кутузову.
Послание митрополита Геронтия Геннадию известно лишь в одном списке, изъятом П. Строевым из волоколамской библиотеки - РНБ. Q.XVII.50 и издавалось до «Антифеодальных еретических движений» минимум трижды.
Трижды издавалось и Послание Геннадия митрополиту Зосиме - впервые в Древней Российской Вивлиофике по ныне неизвестному списку без начала. Неизвестен и список, по которому издан «Ответ кирилловских старцев» - первая негативная реакция на сочинения Иосифа Волоцкого, опубликованный в XVI части ДРВ.
Александр Александрович Манохин – «Новгородские злые ереси» конца XV века
М.: Квадрига, 2022. - 444 с.: ил. - (Историк: прямая речь).
ISBN 978-5-91791-454-1
Александр Александрович Манохин – «Новгородские злые ереси» конца XV века – Содержание
Благодарности
Часть I. Рождение ереси
- 1. Первые публикации источников и труды по Иосифу Волоцкому
- 2. Поиски нового осмысления и новые источники
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3. Работы 1955-1960 годов
- Публикация Посланий Иосифа Волоцкого
- Монография Я. С. Лурье
- Монография А. И. Клибанова
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4. Работы второй половины XX - начала XXI века, до А. И. Алексеева
- Послания Иосифа Волоцкого
- Поиски сути «ереси жидовствующих»
- Интерпретации Лаодикийского послания
- Иконопочитание и антиеретическая кампания
- Литература о Посланиях Геннадия (Гонзова)
- 5. Концепция А. И. Алексеева и издание «Логики»
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6. Критика концепции А. И. Алексеева
- Направление иудаизантов
- Направление скептиков
- Отрицание существования ереси
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Глава 1. Архиепископ Геннадий - первый борец с еретиками
- Послание Прохору, епископу Сарскому
- Послание Нифонту Суздальскому и реакция на него
- Общий источник Посланий Прохору и Иоасафу
- Летоисчисления
- Послание Геннадия митрополиту Зосиме
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Глава 2. Еретики, их сочинения и книги
- 1. Лаодикийское послание и связанные с ним тексты
- 2. «Преподобного Иосифа сказание имат свидетельство от Божественных писании о втором пришествии Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»
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3. Книги Ивана Чёрного
- «Сборник Ивана Чёрного»
- Сочинение в защиту монашества в сборнике Ивана Чёрного
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Глава 3. Осуждение еретиков
- Послание архимандриту Вассиану о Троице
- Послание Геннадия Собору епископов
- Собор 1490 года
- Конструирование единой ереси
Часть II. «Еретик» на митрополии
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Глава 1. Митрополит Зосима
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1. Апокалипсис митрополита Зосимы
- Толковая подборка на л. 129об. - 140об
- «Слово на жиды иже может Господь...»
- Блок «Стихи Крещения Господня»
- Блок о первом пришествии Христа и о Премудрости Соломона
- Словеса Григория Феолога
- Содержание «Словес Григория Феолога»
- Подборка из Пандект Никона Черногорца
- Окончание дополнительных статей
- 2. Изложение Пасхалии
- 1. Апокалипсис митрополита Зосимы
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Глава 2. Иосиф Волоцкий в борьбе против ереси
- Сказание об окончании седьмой тысячи
- «Сказание о глаголющих, яко несть втораго пришествиа Христова...»
- «Сказание о глаголющих еже святый Ефрем написал есть...»
- Слова о почитании икон
- Глава 3. Кампания против митрополита Зосимы
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Глава 4. Послание инока Саввы Сенного острова на жиды и еретики
- Итоги второго этапа
Часть III. Рождение «Просветителя»
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Глава 1. 1500-е годы. До Собора 1504 года
- Послание Митрофану Андронниковскому
- Древнейшие волоколамские списки - из Епархиального собрания
- «10-Словный/Рогожский извод»
- Соотношение Сказания о новоявившейся ереси и содержания «Книги на еретиков»
- Судьба 12 Слова
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Глава 2. 1500-е годы. После Собора 1504 года
- 11-Словная редакция: список РЫБ. Соловецкое собрание. № 326/346
- Реакция на 13 Слово. «Ответ кирилловских старцев»
- «Слово о благопремудростных коварствах»
- Послание Ивану Васильевичу о еретике Кленове
- «Послание о соблюдении соборного приговора»
- Сказание о новоявившейся ереси
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Глава 3.1520-е годы
- II редакция Сказания о новоявившейся ереси
- Фраза про Послание Геннадия Новгородского державному и митрополиту Зосиме
- Послание Геннадия (Гонзова) митрополиту Зосиме
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Глава 4. 1530-е годы
- Последний список из Епархиального собрания
- О восстановлении конца 11 Слова в Епарх. 388
- Ещё одна волоколамская рукопись - из собрания Овчинникова
- 16-Словная редакция Нифонта (Кормилицина) и список РНБ. Q.XVII.15
- Соотношение 12 Слова и Посланий Иосифа Волоцкого
- Послания против Зосимы, I редакция Сказанияи 12 Слово - порядок их создания
- III редакция Сказания о новоявившейся ереси
Заключение. О «новгородско-московской ереси»
Шифры использованных рукописей
Источники
Литература
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