На 240 пергаментных страницах (некоторые были утеряны) манускрипт, думается, энциклопедически повествует о знаниях, необходимых для медика, мага или просто образованного человека той эпохи. Судить об этом можно исключительно по иллюстрациям, сопровождающим на протяжении шести условных разделов текст и представляющим собой ботанические зарисовки, астрологические схемы, сцены купания в водоеме с трубопроводом, таинственные диаграммы, карты и схемы медицинских сосудов. Сам же текст зафиксирован с помощью неизвестной системы письма, слева направо, без пунктуации, алфавитом из порядка 30 букв с добавлением особых знаков.

Хотя существует письмо, свидетельствующее о том, что первую попытку раскрыть тайну загадочного манускрипта поручили Афанасию Кирхеру, одержимому дешифрацией иероглифов, неясно, взялся ли он за эту нелегкую работу. В принципе, в этом не было ничего невозможного. В средневековой Европе как раз в то же время, когда был создан манускрипт Войнича, возникла волна интереса к криптографии — искусству шифровки — и стеганографии — искусству скрытия нужной информации так, чтобы никто даже не узнал, что ее пытались зашифровать. Инструкции по методам тайнописи можно найти уже в трудах английского монаха, интеллектуала и автора алхимических трактатов Роджера Бэкона, жившего в XIII веке. Увлекались криптографией и ученые, работавшие в XV веке при папском дворе, а также жившие в других центрах Италии, Венеции и Флоренции, — свои теории они сразу же ставили на пользу отечеству, помогая своим знанием шифров политическим интригам. Они же изобрели первые шифровальные машины. Немецкий гуманист XVI века Иоганн Тритемий, учитель оккультистов Агриппы и Парацельса, написал труды по магии и демонологии, а также целую книгу о новом, более сложном варианте шифровке текстов.

Манускрипт Войнича

