Мак-Маон - Понять это время

Эта книга не была задумана как многословный анализ всех подробностей, касающихся «последнего времени». Она не является основательно документированным манускриптом, раскрывающим тайные учения, написанные людьми, о которых не слышал никто, кроме узкой группы их последователей. Она также не является сборником, рассказывающим о причудах различных слоев общества. При ее написании мы, скорее, были похожи на двух людей, стоящих на обочине оживленноrо шоссе, которые подскакивают и машут руками, привлекая внимание проезжающих и указывая на знаки, явно говорящие о том, что мост впереди разрушен. Один из них прыгает и размахивает руками, а другой держит карты, указывающие путь объезда - Библии.

Мы обеспокоены тем, что множество людей сегодня не замечает этих знаков, а это, согласно Библии, говорит о том, что человечество скатывается к своему полному уничтожению. Нас очень тревожит также и тот факт, что многие, кто успел заметить знаки, все же продолжают ехать по шоссе, самонадеянно уповая на то, что мост починят к тому времени, когда они до неrо доедут. Есть также и такие, кто, проносясь мимо, высовываются из окон автомобиля и кричат: «Не волнуйтесь, мы обладаем потенциальной способностью ходить по воде!» По этому шоссе едут, теснясь в заторах, как христиане, так и нехристиане.

Цель этой книги - дать оценку множеству обольстительных анти библейских действий, имеющих место сегодня, в надежде помочь нашим читателям осознать практические последствия этих действий в их сегодняшней жизни и в будущем. Мы хотим, чтобы они были знакомы с библейским взглядом на настоящее и будущее. Библейские истины предельно ясны: мы можем понять все, что касается настоящего и будущего, Бог хочет, чтобы мы все это понимали и знали, Он хочет также, чтобы мы поступали определенным образом. Бог любит нас и желает для нас самого лучшего. Во всем том, что происходит сейчас, мы видим угрожающую тенденцию среди библейских христиан - они отходят от тоrо, что должно быть предметом их величайших стремлений и желаний: радостное ожидание Жениха, Иисуса Христа, Который вскоре придет для того, чтобы забрать Свою Невесту - Церковь. Мы надеемся на то, что все изложенное на последующих страницах поможет изменить 'ЭТУ тенденцию на обратную. Наша молитва по поводу 'этой книги заключается в том, чтобы эта книга воодушевила читателей взирать на Христа и Eгo Слово как на величайший источник жизни

Мак-Маон - Понять это время

Москва 1992 г. - 43 с.

ISBN 5-86568-044-7

Мак-Маон - Понять это время - Содержание