Мак-Маон - Понять это время
Эта книга не была задумана как многословный анализ всех подробностей, касающихся «последнего времени». Она не является основательно документированным манускриптом, раскрывающим тайные учения, написанные людьми, о которых не слышал никто, кроме узкой группы их последователей. Она также не является сборником, рассказывающим о причудах различных слоев общества. При ее написании мы, скорее, были похожи на двух людей, стоящих на обочине оживленноrо шоссе, которые подскакивают и машут руками, привлекая внимание проезжающих и указывая на знаки, явно говорящие о том, что мост впереди разрушен. Один из них прыгает и размахивает руками, а другой держит карты, указывающие путь объезда - Библии.
Мы обеспокоены тем, что множество людей сегодня не замечает этих знаков, а это, согласно Библии, говорит о том, что человечество скатывается к своему полному уничтожению. Нас очень тревожит также и тот факт, что многие, кто успел заметить знаки, все же продолжают ехать по шоссе, самонадеянно уповая на то, что мост починят к тому времени, когда они до неrо доедут. Есть также и такие, кто, проносясь мимо, высовываются из окон автомобиля и кричат: «Не волнуйтесь, мы обладаем потенциальной способностью ходить по воде!» По этому шоссе едут, теснясь в заторах, как христиане, так и нехристиане.
Цель этой книги - дать оценку множеству обольстительных анти библейских действий, имеющих место сегодня, в надежде помочь нашим читателям осознать практические последствия этих действий в их сегодняшней жизни и в будущем. Мы хотим, чтобы они были знакомы с библейским взглядом на настоящее и будущее. Библейские истины предельно ясны: мы можем понять все, что касается настоящего и будущего, Бог хочет, чтобы мы все это понимали и знали, Он хочет также, чтобы мы поступали определенным образом. Бог любит нас и желает для нас самого лучшего. Во всем том, что происходит сейчас, мы видим угрожающую тенденцию среди библейских христиан - они отходят от тоrо, что должно быть предметом их величайших стремлений и желаний: радостное ожидание Жениха, Иисуса Христа, Который вскоре придет для того, чтобы забрать Свою Невесту - Церковь. Мы надеемся на то, что все изложенное на последующих страницах поможет изменить 'ЭТУ тенденцию на обратную. Наша молитва по поводу 'этой книги заключается в том, чтобы эта книга воодушевила читателей взирать на Христа и Eгo Слово как на величайший источник жизни
Мак-Маон - Понять это время
Москва 1992 г. - 43 с.
ISBN 5-86568-044-7
Мак-Маон - Понять это время - Содержание
- 1. Великое упование на человеческий потенциал
- 2. Кое-что из тоrо, что мы не можем постичь сами
- 3. Прошлое, настоящее и будущее с точки зрения Бога
- 4. Бог хочет, чтобы мы знали, что нас ждет впереди
- 5. Божии пророки предрекли, Бог исполнил
- 6. Знамения второго пришествия
- 7. Обольщая мир
- 8. То, что нам следовало бы ожидать
- 9. Заблуждение и смущение
- 10. Возвращение к основам
- 11. Признаки тоrо времени
- 12. Подготовка к подмене Мессии
- 13. Широкий путь для лжи
- 14. Новые виды для Новой Эры
- 15. Путешествие в высшее сознание
- 16. Путешествие в себя
- 17. Самопочитание и тяжкие времена
- 18. Подготовка к пришествию
- 19. Подготовка к пришествию - лучшая часть
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