Марцинковский - Достоверно ли Евангелие

Достоверна ли сама жизнь? потому что без воскресения есть только постоянно повторяющийся мираж, призрак жизни. Поводом к данному труду послужили желания студентов, которые неоднократно задавали мне соответствующие вопросы на моих лекциях, посвященных задачам этики и религии. Вопросы же эти возникли в особенности в связи с атеистической литературой, наводнившей в данное время Россию массой брошюр и книг, якобы научно опровергающих достоверность Евангелия.

Принести посильную помощь этим студентам, ищущим и сомневающимся, убрать камни с их пути к истине, ответить на возражения добросовестного неверия, помочь трезво разобраться в вопросе тем, кто смущается перед лицем современной антирелигиозной пропаганды и поистине одурманивается опиумом полузнания и полусознательно поддается гипнозу научной терминологии, — это составляет цель настоящей работы. Едкий дым иной, черной вести о том, что нет Бога и что человек покинут сам на себя, стелется по земле, как никогда, и горе тому, кто идет в эту темную ночь через завесу удушливых духовных ядов без противогаза на своем челе, без щита веры — ясной, обоснованной, убежденной. Моя цель — не полемика, а апология, не опровержение всех существующих нападок, а защита.

Марцинковский Владимир - Достоверно ли Евангелие (На основании первоисточников)

ПРАГА, 1931

2-ое издание автора

Марцинковский Владимир - Достоверно ли Евангелие ? (На основании первоисточников) - Отрывок из книги

Еще Вольтер приводил в своих нападках на христианство измышленный рассказ о том, что древние христиане, желая узнать по непосредственному откровению свыше — какие Евангелия считать подлинными, положили их в алтаре храма, — и на утро только 4 Евангелия остались лежащими на престоле. В действительности же 4 наших Евангелия оказались на престоле человеческого сознания в силу своего объективного преимущества, ясно понятого людьми. Этот выбор сделал бы и теперь всякий из нас путем сравнения. Такое сравнение и было тщательно сделано Церковью первых веков.