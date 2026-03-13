Марцинковский - Владимир Соловьев и Евангелие

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Homiletics, Educational

Книга В. Ф. Марцинковского «Владимир Соловьёв и Евангелие» посвящена анализу религиозно-философских взглядов русского мыслителя Владимира Соловьёва в свете евангельского учения. Автор рассматривает, какое место занимало Евангелие в мировоззрении Соловьёва и как евангельские идеи отражались в его философии и духовных поисках.

В работе исследуются основные темы творчества Соловьёва — христианская любовь, единство человечества, нравственный идеал и духовное преобразование человека. Марцинковский стремится показать, как философские размышления Соловьёва соотносятся с евангельским посланием и христианской традицией.

Книга будет интересна читателям, интересующимся русской религиозной философией, духовной культурой и взаимосвязью философской мысли с евангельским учением.

В. Ф. Марцинковский – Владимир Соловьев и Евангелие

Чикаго: Slavic Gospel Press, 1990. – 65 с.

В. Ф. Марцинковский – Владимир Соловьев и Евангелие – Содержание

Несколько слов об авторе

  • В храме науки

  • Личность философа

  • Цельное мировоззрение

  • Этика Владимира Соловьёва

  • Эстетика

  • Что есть истина?

  • Христология

  • Христианство и еврейский вопрос

  • О церкви

  • «Повесть об Антихристе»

  • Смерть Владимира Соловьёва

  • Школа Владимира Соловьёва

  • Владимир Соловьёв и мы

