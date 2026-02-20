Мареев - Мареева - Арсланов - Философия XX века

Мареев - Философия XX века
Это учебное пособие предлагает глубокий критический анализ философских исканий прошлого столетия, рассматривая их как драматическую попытку разума осмыслить крах классических идеалов. Авторы прослеживают путь от крушения гегелевского рационализма к появлению иррационалистических учений, экзистенциализма, феноменологии и психоанализа. Книга выделяется четкой авторской позицией: философы не просто перечисляют школы, а оценивают их с точки зрения способности решить фундаментальные проблемы человека и общества в эпоху мировых войн и технологических переворотов.
Особое внимание уделено анализу постмодернизма как закономерного итога «усталости» европейской мысли, где классические категории истины и субъекта подвергаются радикальному демонтажу. С. Н. Мареев и его соавторы подчеркивают важность диалектического метода и классической традиции, противопоставляя их современному интеллектуальному релятивизму. Пособие помогает читателю увидеть за сложной терминологией XX века живую борьбу идей и понять, какие из них сохраняют актуальность для осмысления вызовов уже нынешнего, двадцать первого столетия.
С.Н. Мареев, Е.В. Мареева, В.Г. Арсланов - Философия ХХ века (истоки и итоги) – Учебное пособие
М.: Академический Проект, 2020. — 464 с. — (Gaudeamus)
ISBN 978-5-8291-3228-6
С.Н. Мареев, Е.В. Мареева, В.Г. Арсланов - Философия ХХ века (истоки и итоги) – Содержание
Введение. Несколько слов о замысле (Е.В.Мареева, С.Н.Мареев)
Глава 1. XIX ВЕК КАК ПРЕЛЮДИЯ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
1. А.Шопенгауэр и зарождение неклассической традиции (Е. В.Мареева)
2. О.Конт и начало позитивизма (С.Н.Мареев)
3. С.Кьеркегор: первый опыт экзистенциализма (Е. В.Мареева)
4. Ф.Ницше и «философия жизни» (Е.В.Мареева)
Глава 2. О КРИЗИСЕ КУЛЬТУРЫ И ПОИСКЕ ЕГО АЛЬТЕРНАТИВ (НАЧАЛО XX ВЕКА)
1. О.Шпенглер: «Закат Европы» (С. Н.Мареев)
2. Н.Бердяев: аристократизм против модернизма (С. Н.Мареев)
3. Л.Шестов: вера против идеала (Е.В.Мареева)
Глава 3. ОТ ЛОГИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
1. «Логический атомизм» Б. Рассела (С.Н.Мареев)
2. «Языковая игра» Л.Витгенштейна (С.Н.Мареев)
3. «Критический рационализм» К.Поппера (С.Н.Мареев)
Глава 4 АМЕРИКАНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ: МЕЖДУ ПОЗИТИВИЗМОМ И МАРКСИЗМОМ
1. Семиотика и теория познания Ч.Пирса (С.Н.Мареев)
2. «Радикальный эмпиризм» У.Джеймса (С.Н.Мареев)
3. Понятие практики в инструментализме Д.Дьюи (С.Н.Мареев)
Глава 5. НЕОКАНТИАНСТВО ПРОТИВ ПОЗИТИВИЗМА
1. В.Виндельбанд и философия культуры (Е.В.Мареева)
2. Г.Риккерт и методология научного познания (С.Н.Мареев)
3. Э.Кассирер о символических формах культуры ( С.Н.Мареев)
4. «Понимающая социология» М.Вебера ( С.Н.Мареев)
Глава 6. МАРКСИЗМ И НЕОМАРКСИЗМ В XX ВЕКЕ
1. Кто свяжет концы разорванной нити? (В.Г.Арсланов)
2. Г.Лукач о диалектике истории (В.Г.Арсланов)
3. «Критическая теория» общества франкфуртской школы (В.Г.Арсланов)
4. Онтогносеология Мих.Лифшица и «советский марксизм» (В.Г.Арсланов)
5. Диалектическая логика Э.В.Ильенкова ( С.Н.Мареев)
Глава 1 ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ — ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ — ГЕРМЕНЕВТИКА
1. Феноменология Э.Гуссерля (С. Н.Мареев)
2. Экзистенциализм XX века в религиозной и атеистической форме (Е.В.Мареева, С.Н.Мареев)
3. Герменевтика: ее история и основные идеи (С.Н.Мареев)
Главе 8 ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА
1. Учение 3.Фрейда и философия (Е.В.Мареева)
2. Философская антропология М.Шелера (Е.В.Мареева, С.Н.Мареев)
3. Постмодернизм: философия как литература (С.Н.Мареев)
Заключение. Об истоках и итогах (Е.В.Мареева)
