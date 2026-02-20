Мареев - История философии

Мареев - Мареева - История философии
Category Philosophy
Series Gaudeamus (40 books)

Этот учебный курс представляет собой целостный взгляд на развитие мировой философской мысли, от её зарождения в античности до современных дискуссий. В отличие от многих сухих справочников, работа Мареевых пронизана идеей логической преемственности: авторы показывают, как каждая последующая эпоха не просто отрицает предыдущую, а впитывает её достижения для решения новых задач. В центре внимания стоит эволюция разума и то, как философия постепенно переходила от изучения внешнего мира к самопознанию человека и поиску универсальных законов мышления.

Особое достоинство пособия — глубокий анализ классического немецкого идеализма и марксистской традиции в их связи с европейским рационализмом. Авторы детально разбирают концепции Канта, Гегеля и Фейербаха, объясняя сложные категории доступным языком, но без упрощения смыслов. Книга учит видеть «сквозные» проблемы философии — такие как соотношение бытия и мышления, свободы и необходимости, — помогая читателю сформировать системное историческое видение культуры.

Текст ориентирован на развитие диалектического мышления, при котором история философии предстает не как кладбище забытых идей, а как живой процесс формирования современного сознания. Благодаря четкой структуре и акценту на ключевых поворотных пунктах мысли, учебник Мареевых является отличным навигатором для студентов и всех, кто хочет понять внутреннюю логику развития человеческого духа на протяжении тысячелетий.

Мареев С.Н., Мареева Е.В. - История философии (общий курс) - Учебное пособие

М.: Академический Проект, 2020. — 880 с. — («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3207-1

Мареев С.Н., Мареева Е.В. - История философии (общий курс) – Содержание

Введение. Как изучать философию?

  • Глава 1. РОДИНА ФИЛОСОФИИ - ВОСТОК ИЛИ ЗАПАД?

  • Глава 2. АНТИЧНОСТЬ И РОЖДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

  • Глава 3. СРЕДНИЕ ВЕКА: ФИЛОСОФИЯ КАК «СЛУЖАНКА БОГОСЛОВИЯ»

  • Глава 4. ГУМАНИЗМ И ПАНТЕИЗМ В ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

  • Глава 5. НОВОЕ ВРЕМЯ: ФИЛВСВФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

  • Глава 6. ПРОСВЕЩЕНИЕ Н ПРИРОДЕ, ЧЕЛОВЕКЕ И ПУТЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА

  • Глава 7. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА КАК ВЕРШИНА КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

  • Глава 8. К.МАРКС И «ОБМИРЩЕНИЕ ФИЛОСОФИИ»

  • Глава 9. ФОРМИРОВАНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ (ПРЕЛЮДИЯ)

  • Глава 10. ОТ ЛОГИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

  • Глава 11. З.ФРЕЙД И ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА

  • Глава 12. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ XX ВЕКА В РЕЛИГИОЗНОЙ И АТЕИСТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

  • Глава 13. ГЕРМЕНЕВТИКА В XX ВЕКЕ [ЕЕ ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ИДЕИ]

  • Глава 14. ПОСТМОДЕРНИЗМ: ФИЛОСОФИЯ КАК ЛИТЕРАТУРА

  • Глава 15. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ II КОНТЕКСТЕ МИРОНОГО ФИЛОСОФСКОГО РДЗОИТИЯ

Заключение. Можно ли говорить о «конце философии»?

Related Books

All Books