Мареев - Мареева - История философии

Мареев - История философии
Этот учебный курс представляет собой целостный взгляд на развитие мировой философской мысли, от её зарождения в античности до современных дискуссий. В отличие от многих сухих справочников, работа Мареевых пронизана идеей логической преемственности: авторы показывают, как каждая последующая эпоха не просто отрицает предыдущую, а впитывает её достижения для решения новых задач. В центре внимания стоит эволюция разума и то, как философия постепенно переходила от изучения внешнего мира к самопознанию человека и поиску универсальных законов мышления.
Особое достоинство пособия — глубокий анализ классического немецкого идеализма и марксистской традиции в их связи с европейским рационализмом. Авторы детально разбирают концепции Канта, Гегеля и Фейербаха, объясняя сложные категории доступным языком, но без упрощения смыслов. Книга учит видеть «сквозные» проблемы философии — такие как соотношение бытия и мышления, свободы и необходимости, — помогая читателю сформировать системное историческое видение культуры.
Текст ориентирован на развитие диалектического мышления, при котором история философии предстает не как кладбище забытых идей, а как живой процесс формирования современного сознания. Благодаря четкой структуре и акценту на ключевых поворотных пунктах мысли, учебник Мареевых является отличным навигатором для студентов и всех, кто хочет понять внутреннюю логику развития человеческого духа на протяжении тысячелетий.
Мареев С.Н., Мареева Е.В. - История философии (общий курс) - Учебное пособие
М.: Академический Проект, 2020. — 880 с. — («Gaudeamus»).
ISBN 978-5-8291-3207-1
Мареев С.Н., Мареева Е.В. - История философии (общий курс) – Содержание
Введение. Как изучать философию?
Глава 1. РОДИНА ФИЛОСОФИИ - ВОСТОК ИЛИ ЗАПАД?
Глава 2. АНТИЧНОСТЬ И РОЖДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Глава 3. СРЕДНИЕ ВЕКА: ФИЛОСОФИЯ КАК «СЛУЖАНКА БОГОСЛОВИЯ»
Глава 4. ГУМАНИЗМ И ПАНТЕИЗМ В ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Глава 5. НОВОЕ ВРЕМЯ: ФИЛВСВФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Глава 6. ПРОСВЕЩЕНИЕ Н ПРИРОДЕ, ЧЕЛОВЕКЕ И ПУТЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА
Глава 7. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА КАК ВЕРШИНА КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Глава 8. К.МАРКС И «ОБМИРЩЕНИЕ ФИЛОСОФИИ»
Глава 9. ФОРМИРОВАНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ (ПРЕЛЮДИЯ)
Глава 10. ОТ ЛОГИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Глава 11. З.ФРЕЙД И ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА
Глава 12. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ XX ВЕКА В РЕЛИГИОЗНОЙ И АТЕИСТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ
Глава 13. ГЕРМЕНЕВТИКА В XX ВЕКЕ [ЕЕ ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ИДЕИ]
Глава 14. ПОСТМОДЕРНИЗМ: ФИЛОСОФИЯ КАК ЛИТЕРАТУРА
Глава 15. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ II КОНТЕКСТЕ МИРОНОГО ФИЛОСОФСКОГО РДЗОИТИЯ
Заключение. Можно ли говорить о «конце философии»?
