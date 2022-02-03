История константинопольского монашества до сих пор обойдена вниманием ученых. Авторы писали о жизни отцов-пустынножителей, отшельников из Египта и Фиваиды, Антониев, Иларионов, Пахомиев. Кажется, что несправедливое презрение мешало описать жизнь тех тысяч иноков, которые жили в монастырях столицы империи. А между тем немногие иные предметы столь сильно заслуживают внимания исследователя и настолько способны побудить его к действию.

Что касается истории Византийской империи, мы до сих пор, сами этого не замечая, находимся под влиянием ненависти и презрения, возникших в Средние века во время религиозной борьбы. Разделение церквей заставляет нас забыть все услуги, которые греки оказали христианской цивилизации: ее ортодоксальному религиозному учению, догматы которого разрабатывали, ее истории, богословию, поэзии, ее литературе и искусствам, которым они служили умело и разумно. Разве что усилия нескольких эрудитов, попытавшихся дать более беспристрастную оценку происходившего в Византии, начинают рассеивать многовековые предубеждения Запада против греко-византийской культуры, но это удается с трудом, несмотря на научную ценность этих усилий и авторитет знаменитых в научном мире имен. Я (почему бы не признаться в этом ?) разделял традиционное мнение, когда благодетельная настойчивость выдающихся наставников побудила меня приступить к этому исследованию о константинопольских монахах.

Описав и показав на примере непрерывной цепи событий, с каким невероятным пылом, с какой лихорадочной быстротой и с какой тревогой из-за всегда ненадежного будущего императоры, великие государственные деятели и богатые частные лица застраивали монашескими обителями все кварталы столицы и ее пригородов, нужно было затем попытаться ознакомиться с внутренним миром монахов, проследить за ними от вступления в монастырь до самой высшей степени религиозного посвящения, изучить их отношения с настоятелями, описать их уставы, покаяния и наказания, разновидности монашеской дисциплины.

Марен Эжен - Монахи Константинополя III—IХ вв. Жизнь за стенами святых обителей столицы Византии

Пер. с фр. И. А. Петровской

М.: Центрполиграф, 2022. 415 с.

ISBN 978-5-227-09758-3

Марен Эжен - Монахи Константинополя III—IХ вв. Жизнь за стенами святых обителей столицы Византии - Оглавление

Предисловие

Часть первая МОНАСТЫРИ

Глава 1. Основание монастырей до царствования Юстиниана

Глава 2. Основание монастырей с времен Юстиниана до IX века

Глава 3. Названия, разновидности и правила основания монастырей

Глава 4. Общее описание устройства монастырей

Глава 5. Церковные благотворительные учреждения

Глава 6. Топография константинопольских монастырей

Часть вторая РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ МОНАХОВ

Глава 1. Игумен

Глава 2. Другие должностные лица в монастырях

Глава 3. Монастырские уставы: три свода правил монашеской жизни

Глава 4. Обеты и обязанности монахов

Глава 5. Наказания для монахов

Глава 6. Монашеская дисциплина при Фотии

Часть третья МОНАХИ И ДУХОВНЫЕ ВЛАСТИ

Глава 1. Монахи и константинопольский патриарх

Глава 2. Монахи на Вселенских соборах в Эфесе и Халкидоне

Глава 3. Монахи и Фотий

Глава 4. Константинопольские монахи и Апостольский престол

Часть четвертая МОНАХИ И ИМПЕРАТОРЫ

Глава 1. Религиозные столкновения: императоры-монофизиты

Глава 2. Монахи и Юстиниан

Глава 3. Монахи и императоры-монофелиты

Глава 4. Монахи и императоры-иконоборцы

Часть пятая ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ МОНАХОВ

Глава 1. Ученые занятия монахов

Глава 2. Библиотеки монахов и школы каллиграфии

Глава 3. Монашеские миниатюра и живопись

Глава 4. Писатели-монахи: богословы, летописцы, биографы

Глава 5. Писатели-монахи: поэты и авторы гимнов

Заключение