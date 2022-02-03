Марен - Монахи Константинополя III—IХ вв
История константинопольского монашества до сих пор обойдена вниманием ученых. Авторы писали о жизни отцов-пустынножителей, отшельников из Египта и Фиваиды, Антониев, Иларионов, Пахомиев. Кажется, что несправедливое презрение мешало описать жизнь тех тысяч иноков, которые жили в монастырях столицы империи. А между тем немногие иные предметы столь сильно заслуживают внимания исследователя и настолько способны побудить его к действию.
Что касается истории Византийской империи, мы до сих пор, сами этого не замечая, находимся под влиянием ненависти и презрения, возникших в Средние века во время религиозной борьбы. Разделение церквей заставляет нас забыть все услуги, которые греки оказали христианской цивилизации: ее ортодоксальному религиозному учению, догматы которого разрабатывали, ее истории, богословию, поэзии, ее литературе и искусствам, которым они служили умело и разумно. Разве что усилия нескольких эрудитов, попытавшихся дать более беспристрастную оценку происходившего в Византии, начинают рассеивать многовековые предубеждения Запада против греко-византийской культуры, но это удается с трудом, несмотря на научную ценность этих усилий и авторитет знаменитых в научном мире имен. Я (почему бы не признаться в этом ?) разделял традиционное мнение, когда благодетельная настойчивость выдающихся наставников побудила меня приступить к этому исследованию о константинопольских монахах.
Описав и показав на примере непрерывной цепи событий, с каким невероятным пылом, с какой лихорадочной быстротой и с какой тревогой из-за всегда ненадежного будущего императоры, великие государственные деятели и богатые частные лица застраивали монашескими обителями все кварталы столицы и ее пригородов, нужно было затем попытаться ознакомиться с внутренним миром монахов, проследить за ними от вступления в монастырь до самой высшей степени религиозного посвящения, изучить их отношения с настоятелями, описать их уставы, покаяния и наказания, разновидности монашеской дисциплины.
Марен Эжен - Монахи Константинополя III—IХ вв. Жизнь за стенами святых обителей столицы Византии
Пер. с фр. И. А. Петровской
М.: Центрполиграф, 2022. 415 с.
ISBN 978-5-227-09758-3
Марен Эжен - Монахи Константинополя III—IХ вв. Жизнь за стенами святых обителей столицы Византии - Оглавление
Предисловие
Часть первая МОНАСТЫРИ
- Глава 1. Основание монастырей до царствования Юстиниана
- Глава 2. Основание монастырей с времен Юстиниана до IX века
- Глава 3. Названия, разновидности и правила основания монастырей
- Глава 4. Общее описание устройства монастырей
- Глава 5. Церковные благотворительные учреждения
- Глава 6. Топография константинопольских монастырей
Часть вторая РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ МОНАХОВ
- Глава 1. Игумен
- Глава 2. Другие должностные лица в монастырях
- Глава 3. Монастырские уставы: три свода правил монашеской жизни
- Глава 4. Обеты и обязанности монахов
- Глава 5. Наказания для монахов
- Глава 6. Монашеская дисциплина при Фотии
Часть третья МОНАХИ И ДУХОВНЫЕ ВЛАСТИ
- Глава 1. Монахи и константинопольский патриарх
- Глава 2. Монахи на Вселенских соборах в Эфесе и Халкидоне
- Глава 3. Монахи и Фотий
- Глава 4. Константинопольские монахи и Апостольский престол
Часть четвертая МОНАХИ И ИМПЕРАТОРЫ
- Глава 1. Религиозные столкновения: императоры-монофизиты
- Глава 2. Монахи и Юстиниан
- Глава 3. Монахи и императоры-монофелиты
- Глава 4. Монахи и императоры-иконоборцы
Часть пятая ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ МОНАХОВ
- Глава 1. Ученые занятия монахов
- Глава 2. Библиотеки монахов и школы каллиграфии
- Глава 3. Монашеские миниатюра и живопись
- Глава 4. Писатели-монахи: богословы, летописцы, биографы
- Глава 5. Писатели-монахи: поэты и авторы гимнов
Заключение
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