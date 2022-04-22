Марголина - В следующем году в Иерусалиме
Пришло время заканчивать путешествия. Надо признаться, что возраст активных перемещений неуклонно приближается к финишной черте. К тому же и здоровье уже не позволяет подолгу ходить, есть что попало в кафе и ресторанах, торчать на солнце, да и следить за артериальным давлением в условиях не дома сложновато...
Словом, Ольга, начинай прощаться с шариком! Во всяком случае, с любимыми местами на нем.
За бугром одним из самых любимых и чаще посещаемых уголков планеты оставался Израиль, куда судьба заносила меня многажды в течение 27 лет (с 1992 года). Это не просто «историческая Родина», увиденная и принятая уже в солидном возрасте. Это не просто места проживания родных, школьных подруг и множества знакомых.
Это удивительная агломерация людей, за несколько десятков лет съехавшихся из разных стран и континентов и создавших удобную для жизни маленькую территорию (четвертую часть Ленинградской области), окруженную со всех сторон миллионами врагов. Разные по происхождению и воспитанию, языкам и внешности, граждане страны неутомимым трудом и смекалкой добились невероятных успехов в сельском хозяйстве и высоких технологиях, обороне, искусстве и экологии.
Я все это видела и не уставала удивляться. Израильтяне в силу национальной особенности умудрялись часто спорить и шуметь по разным поводам, но поражали граждан других стран своим безмерным патриотизмом.
Ольга Гедалиевна Марголина - В следующем году в Иерусалиме?
(Независимый альянс)
СПб.: Алетейя, 2021. - 288 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-377-6
Ольга Гедалиевна Марголина - В следующем году в Иерусалиме? - Содержание
- Вступление. 2020 год
- Октябрь-ноябрь 1992 года
- Октябрь 1995 года
- Апрель 2000 года
- Октябрь 2005 года
- Март 2007 года
- Май 2011 года
- Май 2012 года
- Март 2014 года
- Апрель 2017 года
- Март 2020 года
- 2021 год
- Послесловие
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