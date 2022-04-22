Пришло время заканчивать путешествия. Надо признаться, что возраст активных перемещений неуклонно приближается к финишной черте. К тому же и здоровье уже не позволяет подолгу ходить, есть что попало в кафе и ресторанах, торчать на солнце, да и следить за артериальным давлением в условиях не дома сложновато...

Словом, Ольга, начинай прощаться с шариком! Во всяком случае, с любимыми местами на нем.

За бугром одним из самых любимых и чаще посещаемых уголков планеты оставался Израиль, куда судьба заносила меня многажды в течение 27 лет (с 1992 года). Это не просто «историческая Родина», увиденная и принятая уже в солидном возрасте. Это не просто места проживания родных, школьных подруг и множества знакомых.

Это удивительная агломерация людей, за несколько десятков лет съехавшихся из разных стран и континентов и создавших удобную для жизни маленькую территорию (четвертую часть Ленинградской области), окруженную со всех сторон миллионами врагов. Разные по происхождению и воспитанию, языкам и внешности, граждане страны неутомимым трудом и смекалкой добились невероятных успехов в сельском хозяйстве и высоких технологиях, обороне, искусстве и экологии.

Я все это видела и не уставала удивляться. Израильтяне в силу национальной особенности умудрялись часто спорить и шуметь по разным поводам, но поражали граждан других стран своим безмерным патриотизмом.

Ольга Гедалиевна Марголина - В следующем году в Иерусалиме?

(Независимый альянс)

СПб.: Алетейя, 2021. - 288 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-377-6

Ольга Гедалиевна Марголина - В следующем году в Иерусалиме? - Содержание