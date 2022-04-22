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Марголина - В следующем году в Иерусалиме

Ольга Гедалиевна Марголина - В следующем году в Иерусалиме
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, History, Sociology Political Science, Philology Literature
Пришло время заканчивать путешествия. Надо признаться, что возраст активных перемещений неуклонно приближается к финишной черте. К тому же и здоровье уже не позволяет подолгу ходить, есть что попало в кафе и ресторанах, торчать на солнце, да и следить за артериальным давлением в условиях не дома сложновато...
Словом, Ольга, начинай прощаться с шариком! Во всяком случае, с любимыми местами на нем.
За бугром одним из самых любимых и чаще посещаемых уголков планеты оставался Израиль, куда судьба заносила меня многажды в течение 27 лет (с 1992 года). Это не просто «историческая Родина», увиденная и принятая уже в солидном возрасте. Это не просто места проживания родных, школьных подруг и множества знакомых.
Это удивительная агломерация людей, за несколько десятков лет съехавшихся из разных стран и континентов и создавших удобную для жизни маленькую территорию (четвертую часть Ленинградской области), окруженную со всех сторон миллионами врагов. Разные по происхождению и воспитанию, языкам и внешности, граждане страны неутомимым трудом и смекалкой добились невероятных успехов в сельском хозяйстве и высоких технологиях, обороне, искусстве и экологии.
Я все это видела и не уставала удивляться. Израильтяне в силу национальной особенности умудрялись часто спорить и шуметь по разным поводам, но поражали граждан других стран своим безмерным патриотизмом.

Ольга Гедалиевна Марголина - В следующем году в Иерусалиме?

(Независимый альянс)
СПб.: Алетейя, 2021. - 288 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-377-6

Ольга Гедалиевна Марголина - В следующем году в Иерусалиме? - Содержание

  • Вступление. 2020 год
  • Октябрь-ноябрь 1992 года
  • Октябрь 1995 года
  • Апрель 2000 года
  • Октябрь 2005 года
  • Март 2007 года
  • Май 2011 года
  • Май 2012 года
  • Март 2014 года
  • Апрель 2017 года
  • Март 2020 года
  • 2021 год
  • Послесловие
Views 199
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Added 22.04.2022
Author brat christifid
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