Величественным Действом, прославляющим святость Православного Богослужения, является русский колокольный звон. Праздничный трезвон «во вся» или скорбный перезвон несут в себе не просто смысл литургического События, но и являют собой особое Таинство. Первые удары Благовеста... и каждый слышащий невольно становится сопричастным Богослужению. Благодатным образом преображается внешнее пространство. Исчезает суета и озлобленность. Видимый мир становится отражением Вечности. Именно на Руси многообразие колокольных звонов задавало ритм повседневной жизни, скрашивало будни, укрепляло силы в постовое время, призывало к единению и миру в дни всенародных торжеств.

Однако долог и сложен был путь становления традиции церковного звона. Наиболее древней его формой являлось ударение - способ звуковой регламентации монастырской жизни посредством поочередных ударов колотушкой по деревянному или металлическому брусу (билу).

Одной из богатейших традиций ударения, повлиявшей на развитие национальных основ церковного звона стала студийская, впервые зафиксированная в уставе-«Начертании» константинопольского монастыря Феодора Студита. Приняв в конце XI в. Студийский устав, русские монастыри сохранили византийский образ ударения и вместе с тем обогатили его самобытными чертами, национальным звучанием и символикой. Именно на основе студийской традиции создавались уникальные элементы звуковой регламентации, которые со временем были утрачены в связи с принятием в XIV-XV вв. Русской Православной Церковью Иерусалимского устава.

Мария Александровна Иванова - Церковный звон: истоки и традиции

М.: Колокольный центр, 2010. - 184 с.

ISBN 978-5-903600-07-6

Мария Александровна Иванова - Церковный звон: истоки и традиции - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Традиции церковного призыва в восточно-христианских монастырях

Истоки традиции звуковой регламентации

Правила ударения в обители Феодора Студита

Традиции призыва в студийских монастырях

ГЛАВА 2. Традиции звуковой регламентации в повседневной жизни русских монастырей XI-XIV вв.

Церковный призыв на Руси в конце XI в.

Становление самобытных традиций ударения

Заключение

Приложения

Список приложений

Примечания

Список источников и литературы

Список принятых сокращений

Предметно-терминологический указатель

Словарь литургических терминов

