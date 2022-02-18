Марина Львовна Бутовская – Антропология пола

Современное западное общество много внимания уделяет вопросам пола. Секс, эротика, романтическая любовь были и остаются наиболее популярными темами художественных кинолент, мыльных опер, ток-шоу, радиопередач, романов и новелл. Сексуальные скандалы и семейная жизнь знаменитостей не сходят с первых полос крупнейших журнальных и газетных изданий.

Любвеобильность и сексуальные пристрастия стали причиной краха не одной политической карьеры. Клинтон и Моника Левински, Доминик Струскан и никому не известная горничная отеля, Сильвио Берлускони и несовершеннолетняя модель — этот список можно было бы продолжать достаточно долго. Отношения между полами структурируют не только семейную жизнь, но и социальный коллектив. Вопросам полового воспитания и полоспецифического отношения к развитию ребенка буквально с первых дней его появления на свет посвящены тонны научной и популярной литературы. Не меньше написано и о конфликте между родителями и детьми, между представителями разных поколений.

Психологи, социологи, педагоги и воспитатели предлагают разные подходы и методики, позволяющие супругам мирно уживаться друг с другом, а родителям находить общий язык с детьми, обеспечивая тем самым семейное благополучие. Многочисленные государственные и общественные организации прилагают все усилия для борьбы с семейным насилием, жестоким обращением с женщинами, незаконной торговлей детьми и женщинами, педофилией. Однако данные криминальной статистики остаются неутешительными: число преступлений сексуального характера не снижается, а наряду с избиением жен статистика фиксирует возросшее число травм и увечий, нанесенных мужчинам их постоянными партнершами в пылу семейных разборок.

Почему же современный человек, освоивший ядерную энергию и обеспечивший связь с самыми отдаленными уголками земли с помощью интернета и мобильных телефонов, до сих пор бессилен контролировать отношения в социуме? Почему человеческая сексуальность создает столько проблем, вторгаясь буквально во все сферы повседневной жизни? Феномен пола таит в себе массу загадок. Еще недавно казалось очевидным, что воспитание способно кардинально повлиять на жизненные установки индивида. Сегодня мы знаем, что это далеко не так. Многие характеристики поведения человека предопределены в рамках эволюционировавших внутривидовых стратегий.

Еще недавно сама мысль о том, что психологические установки и вкусовые предпочтения в выборе половых партнеров существенным образом определяются врожденными характеристиками мужского и женского организма считалась крамольной. Сто лет назад одно лишь предположение о различиях в мыслительной деятельности мужчин и женщин вызывало бурю протестов и едкую иронию у демократов. Сегодня мы знаем, что мозг формируется на ранних стадиях развития плода, и различия в строении мозга оказывают значимое влияние на индивидуальные психологические характеристики. Нарастающая лавина фактов и результатов лабораторных экспериментов, проводимых этологами, эволюционными психологами, экономистами и социологами, не только не опровергает, а напротив, дополняет длинный список различий в мужском и женском поведении еще более удивительными примерами.

Сто лет назад вопрос о половой принадлежности решался простым обследованием внешнего строения половых органов. Сегодня стало совершенно ясно, что половая принадлежность — сложный комплексный феномен: есть генетический пол, гормональный пол, пол по строению мозга, пол по внутренним и внешним морфологическим признакам и так далее. Если в XIX веке женщина рассматривалась как недоразвитый мужчина, то в наши дни мы говорим о том, что женский пол является базовым. В последнее время даже появились любопытные сообщения о том, что человечество постепенно теряет Y-хромосому (т. е. эта хромосома со временем укорачивается в размерах). Впору вспомнить миф об амазонках.

Тревога, впрочем, оказалась напрасной: другие исследователи вскоре доказали, что сильному полу вымирание не угрожает. Человеку XIX века истории с самопроизвольным превращением девочки в мужчину показались бы курьезной байкой. В настоящее время мы знаем, что такое возможно, и для этого не требуется никакого волшебства. В этой книге мы детально рассмотрим феномен полового отбора в прошлом и настоящем. Будет показано, что жизненные стратегии и их траектории зависят от психофизиологического состояния организма, набора мотиваций, сиюминутных условий, сетей социальных связей. Наш мозг это «не чистая доска и не болванка, а книжка-раскраска с указаниями «что делать», которые попали туда еще до нашего рождения...

Марина Львовна Бутовская – Антропология пола

Издательство – «ДМК Пресс» – 269 с.

Москва – 2022 г.

ISBN 978-5-89818-201-4

Марина Львовна Бутовская – Антропология пола – Содержание

Введение

Пол и гендер

Проблемы индивидуального развития и пол

Мужское и женское тело

Половой отбор: история вопроса от Дарвина до наших дней

Война полов

Манипулирование родительским вкладом

Сексуальные стратегии мужчин и женщин

Репродуктивный успех в современном обществе

Мы выбираем, нас выбирают

Критерии мужской и женской привлекательности

Глобализация идеалов красоты и этнокультурная специфика

Власть и пол

Вызов гендеру

Литература

Словарь