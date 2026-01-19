Маринович - Левантович - Україна - Збагнути свою силу

Книга «Україна: Збагнути свою силу» — це серія глибоких діалогів між журналісткою Оксаною Левантович та Мирославом Мариновичем, людиною, чиє ім'я стало символом морального опору та дисидентської незламності. Як колишній політв'язень та один із засновників Української Гельсінської групи, Маринович розглядає сучасну повномасштабну війну не як окрему подію, а як кульмінацію багатовікової боротьби України за право бути собою. Книга пропонує читачеві не просто політичний аналіз, а духовну та інтелектуальну рефлексію над тим, що означає «вистояти» у світі, де старі безпекові системи дають збій.

У центрі розмови — критичні питання взаємин України із Заходом, роль Церкви у досягненні справедливого миру та викриття руйнівної доктрини «русского міра». Маринович майстерно препарує ідеологічні підвалини агресії, протиставляючи їм автентичну українську релігійність та силу громадянського суспільства. Автори замислюються над тим, як Давидові перемогти Голіафа і яку саме візію майбутньої демократії Україна сьогодні транслює світовій спільноті через свій жертовний досвід.

Ця праця є джерелом неповерхових відповідей для тих, хто шукає орієнтири в часи випробувань. Слово Мариновича — це слово свідка, який не йшов на компроміси із совістю ні в радянських таборах, ні в сучасних дискусіях. Книга допомагає збагнути справжню силу української нації, яка полягає у вірності цінностям, вірі в Бога та неминучості світла в кінці тунелю боротьби.

Маринович Мирослав, Левантович Оксана — Україна: Збагнути свою силу

Розмови Оксани Левантович із Мирославом Мариновичем. — Львів : Свічадо, 2025. — 208 с.

ISBN 978-966-938-999-2

Мирослав Маринович — Україна: Збагнути свою силу — Зміст