Марион - В месте себя - Подступ к св. Августину

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy

Книга выдающегося французского мыслителя «В месте себя. Подступ к св. Августину» (2025) представляет собой уникальный проект по неметафизической интерпретации «Исповеди» блаженного Августина. Жан-Люк Марион, один из лидеров современной феноменологии, бросает вызов традиционным философским прочтениям, которые зачастую пытаются «присвоить» текст Августина через категории объекта и субъекта. Вместо этого автор применяет аппарат феноменологической логики — понятия «дара», «насыщенного феномена» и «одаряемого», — чтобы заново открыть раскаленное ядро Августиновой мысли, скрытое за веками комментаторской традиции.

Марион утверждает, что позиция св. Августина коренным образом не совпадает с метафизическими условиями нашего мышления. Исследуя структуру confessio (исповеди-восхваления), автор показывает, что это не просто автобиография, а способ обретения «места себя» через признание инаковости Бога. Феноменологический анализ памяти, желания и времени в книге демонстрирует, как человеческое ego перестает быть замкнутым в себе cogito и становится «одаряемым» — тем, кто получает свою идентичность как дар. Этот труд является важнейшим этапом в интеллектуальной биографии Мариона, связывая его ранние исследования Декарта с горизонтами современной феноменологической теологии.

Книга разделена на семь глав (диаэз), каждая из которых глубоко погружается в апории Августина: от природы истины и слабости воли до онтологии любви и тайны божественных имен. Издание, вышедшее в престижной серии Lumen culturae, дополнено статьей известного медиевиста Алена де Либера, что позволяет читателю увидеть работу Мариона в контексте широкой историко-философской дискуссии. Это исследование не только по-новому освещает классический текст, но и служит путеводителем для современного человека в поисках его собственного подлинного места в мире.

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2025. — 454 с. — (Серия Lumen culturae)
ISBN 978-5-98712-733-9

Ж.-Л. Марион — В месте себя. Подступ к св. Августину - Содержание

  • Confessio как метод: Понимание исповеди не как самоотчета, а как хвалы, возвращающей человека к истоку его бытия.

  • Преодоление Cogito: Критика анонимности новоевропейского «Я» и переход к концепции «Одаряемого», чье существование фундировано даром.

  • Насыщенный феномен: Интерпретация божественной истины как избытка очевидности, который не может быть полностью охвачен человеческим разумом.

  • Динамика любви (Pondus meum): Рассмотрение любви («вес мой») как силы, определяющей местоположение человека в духовном пространстве.

  • Феноменология времени: Анализ distentio animi (растяжения души) и события творения как пришествия вечности в настоящее.

  • Апория Имени: Исследование молчания Бога и значения термина idipsum как способа мыслить Неизменяемое вне метафизических категорий.

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

