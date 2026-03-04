Марион - В месте себя - Подступ к св. Августину

Книга выдающегося французского мыслителя «В месте себя. Подступ к св. Августину» (2025) представляет собой уникальный проект по неметафизической интерпретации «Исповеди» блаженного Августина. Жан-Люк Марион, один из лидеров современной феноменологии, бросает вызов традиционным философским прочтениям, которые зачастую пытаются «присвоить» текст Августина через категории объекта и субъекта. Вместо этого автор применяет аппарат феноменологической логики — понятия «дара», «насыщенного феномена» и «одаряемого», — чтобы заново открыть раскаленное ядро Августиновой мысли, скрытое за веками комментаторской традиции.

Марион утверждает, что позиция св. Августина коренным образом не совпадает с метафизическими условиями нашего мышления. Исследуя структуру confessio (исповеди-восхваления), автор показывает, что это не просто автобиография, а способ обретения «места себя» через признание инаковости Бога. Феноменологический анализ памяти, желания и времени в книге демонстрирует, как человеческое ego перестает быть замкнутым в себе cogito и становится «одаряемым» — тем, кто получает свою идентичность как дар. Этот труд является важнейшим этапом в интеллектуальной биографии Мариона, связывая его ранние исследования Декарта с горизонтами современной феноменологической теологии.

Книга разделена на семь глав (диаэз), каждая из которых глубоко погружается в апории Августина: от природы истины и слабости воли до онтологии любви и тайны божественных имен. Издание, вышедшее в престижной серии Lumen culturae, дополнено статьей известного медиевиста Алена де Либера, что позволяет читателю увидеть работу Мариона в контексте широкой историко-философской дискуссии. Это исследование не только по-новому освещает классический текст, но и служит путеводителем для современного человека в поисках его собственного подлинного места в мире.

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2025. — 454 с. — (Серия Lumen culturae)

ISBN 978-5-98712-733-9

