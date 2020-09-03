Дэвер - Александер - Продуманное созидание церкви
Одна из самых странных дихотомий современного евангельского христианства ― противопоставление богословия практическому опыту.
Многие служители хвалятся тем, как мало богословия они знают, и с готовностью это демонстрируют. Однако, в то же самое время, они с невероятным энтузиазмом защищают и применяют в жизни различные практические шаги для стимулирования роста церквей и программ ученичества. В ответ на это многие пасторы и богословы сетуют на несостоятельность современного евангельского движения и настаивают на более рациональном подходе к Священному Писанию и повсеместном принятии библейского богословия. Первые часто напрочь забывают о Библии, если, конечно, не считать поверхностные истины: ничто не может поколебать гегемонию их методик. Но утверждения последней группы, которая придерживается настолько же ортодоксального богословия, насколько его придерживался Апостол Павел, иногда оставляют такое впечатление, что, как только вы в достаточной мере поймёте Библию и выучите назубок все богословские термины, всё остальное выстроится в стройную систему само собой. По их мнению, нет необходимости в практических советах пасторов, ведь они ничуть не меньше привержены богословию и в равной мере размышляют о способах, приоритетах, стратегиях пасторского служения и т.п.
Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви
Служение, основанное на Евангелии
Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2009 225 с.
ISBN 978-1-56773-090-6
Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви - Содержание
- Введение Д. А. Карсона
- Предисловие Марка Дэвера
- Предисловие Пола Александера
РАЗДЕЛ 1. КАК СОБРАТЬ ЦЕРКОВЬ
Глава 1. ЧЕТЫРЕ ОСНОВЫ
- Проповедь
- Молитва
- Личное ученичество
- Терпение
Глава 2. НАЧАЛО РАБОТЫ
- Объяснение Евангелия
- Развитие доверия
- Очистка церковных списков
- Обратная связь с членами церкви
Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К БЛАГОВЕСТИЮ
- Самое главное
- Провозглашение призыва
- Как избежать развлечений
- Как избежать манипулирования
- Богоцентричность
Глава 4. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
- Где в Библии можно найти идею членства в поместной церкви
- Обучение для новых членов
- Церковный завет
- Членское собеседование
- Служение новых членов
- Границы ошибки
Глава 5. ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА
- Формирующая и исправляющая дисциплина
- Профилактическая функция отношений взаимной подотчётности
- Контекст
- Список попечения
- Исключение человека из членов церкви
- Заключение
Рекомендуемое чтение к 1-му разделу
РАЗДЕЛ 2. КОГДА ЦЕРКОВЬ СОБИРАЕТСЯ
Глава 6. ПОНИМАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИНЦИПА
- Введение
- Регулирующий принцип
- Богопоклонение ― цель искупления
- Богу важно поклонение людей в Ветхом Завете
- Богу важно поклонение людей в Новом Завете
Глава 7. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИНЦИПА
- Введение
- Чтение Библии
- Проповедь Библии
- Молитва по Библии
- Пение по Библии
- Видение Библии
- О повторных богослужениях
Глава 8. РОЛЬ ПАСТОРА
- Практик
- Учение ― это всё
- Ежедневный труд
- Три аспекта служения: ПВО
Глава 9. РОЛИ РАЗЛИЧНЫХ СОБРАНИЙ
- Введение
- Час обучения взрослых
- Воскресное утреннее богослужение
- Воскресное вечернее богослужение
- Вечернее богослужение в среду
- Членские собрания
Глава 10. РОЛЬ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ
- Введение
- Крещение
- Вечеря Господня
- Заключение
Глава 11. ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
- Введение
- Живая и действенная культура
- Созидание объединённого свидетельства
- Заключение
Глава 12. МУЗЫКА
- Введение
- Общецерковное пение
- Аккомпанемент
- Разнообразие ― изюминка богослужения
- Как начинать
- Заключение
Рекомендуемое чтение ко 2-му разделу
РАЗДЕЛ 3. КАК ВЫБИРАТЬ ПРЕСВИТЕРОВ
Глава 13. ВАЖНОСТЬ ИНСТИТУТА ПРЕСВИТЕРОВ
- Введение
- Краткое библейское обоснование
- Практичность принципа многочисленности пресвитеров
- Заключение
Глава 14. ПОИСК БЛАГОЧЕСТИВЫХ МУЖЕЙ
- Введение
- Распознание прежде обучения
- Кем НЕ является пресвитер
- Кто ЕСТЬ пресвитер?
- Четыре требования к квалификации
- Заключение
Глава 15. ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ
- Введение
- Оценка характера
- Оценка способностей
- Оценка пригодности
- Заключение
Глава 16. ПОЧЕМУ ХАРАКТЕР ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ
- Введение
- Пример
- Пресвитерские советы
- Высший совет
- Заключение
Глава 17. КАК НАЧИНАТЬ?
- Введение
- Разъяснение
- Признание
- Номинация
- Избрание
- Утверждение
- Сотрудничество
- Ротация
- Заключение
Глава 18. ПОДБОР КАДРОВ
- Введение
- Почему не специалисты?
- Какова альтернатива?
- Взаимоотношения между персоналом, пресвитерами и диаконами
- Заключение
- Рекомендуемое чтение к 3-му разделу
РАЗДЕЛ 4. КОГДА ПРЕСВИТЕРЫ СОБИРАЮТСЯ
Глава 19. СЛОВО И МОЛИТВА
- Введение
- Слово
- Молитва
- Заключение
Глава 20. ПОВЕСТКА ДНЯ: О ЧЁМ ГОВОРИТЬ?
- Введение
- Подготовка
- Категории для обсуждения
- Процесс составления годового бюджета
- Другие люди на совете
Глава 21. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: КАК ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ?
- Введение
- Роль пастора
- Уважительная речь
- Соблюдение порядка
- Голосование
Рекомендуемое чтение к 4-му разделу
ЭПИЛОГ
- Церковь, устремляющая свой взор на Бога
- Церковь, обращённая к людям
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ НА МЕСТА СВ. ПИСАНИЯ
Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви - Введение
Почему вы взяли эту книгу с полки? Что привлекло ваше внимание? Давайте будем откровенны. Вас заинтриговал дизайн обложки? Вам интересно, что такое «продуманное» созидание церкви? Может быть, вы выбрали её, потому что вам нравится знакомиться с последними материалами о моделях служения и роста церквей? Или, скорее, причина кроется глубже. Может быть, вы являетесь пастором уже долгое время и разочаровались отсутствием роста в общине. «Чего мне не достаёт? Почему я не так эффективен, как, например, пастор соседней церкви?» Может быть, вы взяли эту книгу, потому что устали от «безуспешного служения»: если рыба не клюёт, почему бы не сменить наживку? С другой стороны, может быть, вы молодой и полный сил миссионер в поиске возможностей сделать что-то для Царства Небесного.
Может быть, вы устали смотреть на новый мир через старые очки и хотите изобрести велосипед: обновлять, творить, экспериментировать с новыми методами, пытаться воплотить в жизнь сумасшедшие идеи, чтобы узнать, что же в действительности движет людьми и интересует их поколение всех пост-«измов». К тому же, может быть, вы провели предыдущие пять лет своей жизни, пытаясь применить последние изыскания в области моделирования церковного роста, и это не принесло плодов. Может быть, вы читаете эти строки, потому что разочаровались в той модели, которая казалась вам многообещающей и которая в других местах давала удивительные результаты. И вот теперь вы добрались до следующего пункта в своём списке ― продуманной церкви, созданной посредством тщательного размышления и обдумывания.
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