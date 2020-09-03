Одна из самых странных дихотомий современного евангельского христианства ― противопоставление богословия практическому опыту.

Многие служители хвалятся тем, как мало богословия они знают, и с готовностью это демонстрируют. Однако, в то же самое время, они с невероятным энтузиазмом защищают и применяют в жизни различные практические шаги для стимулирования роста церквей и программ ученичества. В ответ на это многие пасторы и богословы сетуют на несостоятельность современного евангельского движения и настаивают на более рациональном подходе к Священному Писанию и повсеместном принятии библейского богословия. Первые часто напрочь забывают о Библии, если, конечно, не считать поверхностные истины: ничто не может поколебать гегемонию их методик. Но утверждения последней группы, которая придерживается настолько же ортодоксального богословия, насколько его придерживался Апостол Павел, иногда оставляют такое впечатление, что, как только вы в достаточной мере поймёте Библию и выучите назубок все богословские термины, всё остальное выстроится в стройную систему само собой. По их мнению, нет необходимости в практических советах пасторов, ведь они ничуть не меньше привержены богословию и в равной мере размышляют о способах, приоритетах, стратегиях пасторского служения и т.п.

Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви

Служение, основанное на Евангелии

Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2009 225 с.

ISBN 978-1-56773-090-6

Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви - Содержание

Введение Д. А. Карсона

Предисловие Марка Дэвера

Предисловие Пола Александера

РАЗДЕЛ 1. КАК СОБРАТЬ ЦЕРКОВЬ

Глава 1. ЧЕТЫРЕ ОСНОВЫ

Проповедь

Молитва

Личное ученичество

Терпение

Глава 2. НАЧАЛО РАБОТЫ

Объяснение Евангелия

Развитие доверия

Очистка церковных списков

Обратная связь с членами церкви

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К БЛАГОВЕСТИЮ

Самое главное

Провозглашение призыва

Как избежать развлечений

Как избежать манипулирования

Богоцентричность

Глава 4. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

Где в Библии можно найти идею членства в поместной церкви

Обучение для новых членов

Церковный завет

Членское собеседование

Служение новых членов

Границы ошибки

Глава 5. ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Формирующая и исправляющая дисциплина

Профилактическая функция отношений взаимной подотчётности

Контекст

Список попечения

Исключение человека из членов церкви

Заключение

Рекомендуемое чтение к 1-му разделу

РАЗДЕЛ 2. КОГДА ЦЕРКОВЬ СОБИРАЕТСЯ

Глава 6. ПОНИМАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИНЦИПА

Введение

Регулирующий принцип

Богопоклонение ― цель искупления

Богу важно поклонение людей в Ветхом Завете

Богу важно поклонение людей в Новом Завете

Глава 7. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИНЦИПА

Введение

Чтение Библии

Проповедь Библии

Молитва по Библии

Пение по Библии

Видение Библии

О повторных богослужениях

Глава 8. РОЛЬ ПАСТОРА

Практик

Учение ― это всё

Ежедневный труд

Три аспекта служения: ПВО

Глава 9. РОЛИ РАЗЛИЧНЫХ СОБРАНИЙ

Введение

Час обучения взрослых

Воскресное утреннее богослужение

Воскресное вечернее богослужение

Вечернее богослужение в среду

Членские собрания

Глава 10. РОЛЬ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ

Введение

Крещение

Вечеря Господня

Заключение

Глава 11. ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ

Введение

Живая и действенная культура

Созидание объединённого свидетельства

Заключение

Глава 12. МУЗЫКА

Введение

Общецерковное пение

Аккомпанемент

Разнообразие ― изюминка богослужения

Как начинать

Заключение

Рекомендуемое чтение ко 2-му разделу

РАЗДЕЛ 3. КАК ВЫБИРАТЬ ПРЕСВИТЕРОВ

Глава 13. ВАЖНОСТЬ ИНСТИТУТА ПРЕСВИТЕРОВ

Введение

Краткое библейское обоснование

Практичность принципа многочисленности пресвитеров

Заключение

Глава 14. ПОИСК БЛАГОЧЕСТИВЫХ МУЖЕЙ

Введение

Распознание прежде обучения

Кем НЕ является пресвитер

Кто ЕСТЬ пресвитер?

Четыре требования к квалификации

Заключение

Глава 15. ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ

Введение

Оценка характера

Оценка способностей

Оценка пригодности

Заключение

Глава 16. ПОЧЕМУ ХАРАКТЕР ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ

Введение

Пример

Пресвитерские советы

Высший совет

Заключение

Глава 17. КАК НАЧИНАТЬ?

Введение

Разъяснение

Признание

Номинация

Избрание

Утверждение

Сотрудничество

Ротация

Заключение

Глава 18. ПОДБОР КАДРОВ

Введение

Почему не специалисты?

Какова альтернатива?

Взаимоотношения между персоналом, пресвитерами и диаконами

Заключение

Рекомендуемое чтение к 3-му разделу

РАЗДЕЛ 4. КОГДА ПРЕСВИТЕРЫ СОБИРАЮТСЯ

Глава 19. СЛОВО И МОЛИТВА

Введение

Слово

Молитва

Заключение

Глава 20. ПОВЕСТКА ДНЯ: О ЧЁМ ГОВОРИТЬ?

Введение

Подготовка

Категории для обсуждения

Процесс составления годового бюджета

Другие люди на совете

Глава 21. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: КАК ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ?

Введение

Роль пастора

Уважительная речь

Соблюдение порядка

Голосование

Рекомендуемое чтение к 4-му разделу

ЭПИЛОГ

Церковь, устремляющая свой взор на Бога

Церковь, обращённая к людям

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ НА МЕСТА СВ. ПИСАНИЯ

Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви - Введение

Почему вы взяли эту книгу с полки? Что привлекло ваше внимание? Давайте будем откровенны. Вас заинтриговал дизайн обложки? Вам интересно, что такое «продуманное» созидание церкви? Может быть, вы выбрали её, потому что вам нравится знакомиться с последними материалами о моделях служения и роста церквей? Или, скорее, причина кроется глубже. Может быть, вы являетесь пастором уже долгое время и разочаровались отсутствием роста в общине. «Чего мне не достаёт? Почему я не так эффективен, как, например, пастор соседней церкви?» Может быть, вы взяли эту книгу, потому что устали от «безуспешного служения»: если рыба не клюёт, почему бы не сменить наживку? С другой стороны, может быть, вы молодой и полный сил миссионер в поиске возможностей сделать что-то для Царства Небесного.

Может быть, вы устали смотреть на новый мир через старые очки и хотите изобрести велосипед: обновлять, творить, экспериментировать с новыми методами, пытаться воплотить в жизнь сумасшедшие идеи, чтобы узнать, что же в действительности движет людьми и интересует их поколение всех пост-«измов». К тому же, может быть, вы провели предыдущие пять лет своей жизни, пытаясь применить последние изыскания в области моделирования церковного роста, и это не принесло плодов. Может быть, вы читаете эти строки, потому что разочаровались в той модели, которая казалась вам многообещающей и которая в других местах давала удивительные результаты. И вот теперь вы добрались до следующего пункта в своём списке ― продуманной церкви, созданной посредством тщательного размышления и обдумывания.