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Дэвер - Александер - Продуманное созидание церкви

Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM
Одна из самых странных дихотомий современного евангельского христианства ― противопоставление богословия практическому опыту.
Многие служители хвалятся тем, как мало богословия они знают, и с готовностью это демонстрируют. Однако, в то же самое время, они с невероятным энтузиазмом защищают и применяют в жизни различные практические шаги для стимулирования роста церквей и программ ученичества. В ответ на это многие пасторы и богословы сетуют на несостоятельность современного евангельского движения и настаивают на более рациональном подходе к Священному Писанию и повсеместном принятии библейского богословия. Первые часто напрочь забывают о Библии, если, конечно, не считать поверхностные истины: ничто не может поколебать гегемонию их методик. Но утверждения последней группы, которая придерживается настолько же ортодоксального богословия, насколько его придерживался Апостол Павел, иногда оставляют такое впечатление, что, как только вы в достаточной мере поймёте Библию и выучите назубок все богословские термины, всё остальное выстроится в стройную систему само собой. По их мнению, нет необходимости в практических советах пасторов, ведь они ничуть не меньше привержены богословию и в равной мере размышляют о способах, приоритетах, стратегиях пасторского служения и т.п.

Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви

Служение, основанное на Евангелии
Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2009 225 с.
ISBN 978-1-56773-090-6

Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви - Содержание

  • Введение Д. А. Карсона
  • Предисловие Марка Дэвера
  • Предисловие Пола Александера
РАЗДЕЛ 1. КАК СОБРАТЬ ЦЕРКОВЬ
Глава 1. ЧЕТЫРЕ ОСНОВЫ
  • Проповедь
  • Молитва
  • Личное ученичество
  • Терпение
Глава 2. НАЧАЛО РАБОТЫ
  • Объяснение Евангелия
  • Развитие доверия
  • Очистка церковных списков
  • Обратная связь с членами церкви
Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К БЛАГОВЕСТИЮ
  • Самое главное
  • Провозглашение призыва
  • Как избежать развлечений
  • Как избежать манипулирования
  • Богоцентричность
Глава 4. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
  • Где в Библии можно найти идею членства в поместной церкви
  • Обучение для новых членов
  • Церковный завет
  • Членское собеседование
  • Служение новых членов
  • Границы ошибки
Глава 5. ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА
  • Формирующая и исправляющая дисциплина
  • Профилактическая функция отношений взаимной подотчётности
  • Контекст
  • Список попечения
  • Исключение человека из членов церкви
  • Заключение
Рекомендуемое чтение к 1-му разделу
РАЗДЕЛ 2. КОГДА ЦЕРКОВЬ СОБИРАЕТСЯ
Глава 6. ПОНИМАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИНЦИПА
  • Введение
  • Регулирующий принцип
  • Богопоклонение ― цель искупления
  • Богу важно поклонение людей в Ветхом Завете
  • Богу важно поклонение людей в Новом Завете
Глава 7. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИНЦИПА
  • Введение
  • Чтение Библии
  • Проповедь Библии
  • Молитва по Библии
  • Пение по Библии
  • Видение Библии
  • О повторных богослужениях
Глава 8. РОЛЬ ПАСТОРА
  • Практик
  • Учение ― это всё
  • Ежедневный труд
  • Три аспекта служения: ПВО
Глава 9. РОЛИ РАЗЛИЧНЫХ СОБРАНИЙ
  • Введение
  • Час обучения взрослых
  • Воскресное утреннее богослужение
  • Воскресное вечернее богослужение
  • Вечернее богослужение в среду
  • Членские собрания
Глава 10. РОЛЬ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ
  • Введение
  • Крещение
  • Вечеря Господня
  • Заключение
Глава 11. ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
  • Введение
  • Живая и действенная культура
  • Созидание объединённого свидетельства
  • Заключение
Глава 12. МУЗЫКА
  • Введение
  • Общецерковное пение
  • Аккомпанемент
  • Разнообразие ― изюминка богослужения
  • Как начинать
  • Заключение
Рекомендуемое чтение ко 2-му разделу
РАЗДЕЛ 3. КАК ВЫБИРАТЬ ПРЕСВИТЕРОВ
Глава 13. ВАЖНОСТЬ ИНСТИТУТА ПРЕСВИТЕРОВ
  • Введение
  • Краткое библейское обоснование
  • Практичность принципа многочисленности пресвитеров
  • Заключение
Глава 14. ПОИСК БЛАГОЧЕСТИВЫХ МУЖЕЙ
  • Введение
  • Распознание прежде обучения
  • Кем НЕ является пресвитер
  • Кто ЕСТЬ пресвитер?
  • Четыре требования к квалификации
  • Заключение
Глава 15. ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ
  • Введение
  • Оценка характера
  • Оценка способностей
  • Оценка пригодности
  • Заключение
Глава 16. ПОЧЕМУ ХАРАКТЕР ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ
  • Введение
  • Пример
  • Пресвитерские советы
  • Высший совет
  • Заключение
Глава 17. КАК НАЧИНАТЬ?
  • Введение
  • Разъяснение
  • Признание
  • Номинация
  • Избрание
  • Утверждение
  • Сотрудничество
  • Ротация
  • Заключение
Глава 18. ПОДБОР КАДРОВ
  • Введение
  • Почему не специалисты?
  • Какова альтернатива?
  • Взаимоотношения между персоналом, пресвитерами и диаконами
  • Заключение
  • Рекомендуемое чтение к 3-му разделу
РАЗДЕЛ 4. КОГДА ПРЕСВИТЕРЫ СОБИРАЮТСЯ
Глава 19. СЛОВО И МОЛИТВА
  • Введение
  • Слово
  • Молитва
  • Заключение
Глава 20. ПОВЕСТКА ДНЯ: О ЧЁМ ГОВОРИТЬ?
  • Введение
  • Подготовка
  • Категории для обсуждения
  • Процесс составления годового бюджета
  • Другие люди на совете
Глава 21. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: КАК ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ?
  • Введение
  • Роль пастора
  • Уважительная речь
  • Соблюдение порядка
  • Голосование
Рекомендуемое чтение к 4-му разделу
ЭПИЛОГ
  • Церковь, устремляющая свой взор на Бога
  • Церковь, обращённая к людям
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ НА МЕСТА СВ. ПИСАНИЯ

Марк Дэвер и Пол Александер - Продуманное созидание церкви - Введение

Почему вы взяли эту книгу с полки? Что привлекло ваше внимание? Давайте будем откровенны. Вас заинтриговал дизайн обложки? Вам интересно, что такое «продуманное» созидание церкви? Может быть, вы выбрали её, потому что вам нравится знакомиться с последними материалами о моделях служения и роста церквей? Или, скорее, причина кроется глубже. Может быть, вы являетесь пастором уже долгое время и разочаровались отсутствием роста в общине. «Чего мне не достаёт? Почему я не так эффективен, как, например, пастор соседней церкви?» Может быть, вы взяли эту книгу, потому что устали от «безуспешного служения»: если рыба не клюёт, почему бы не сменить наживку? С другой стороны, может быть, вы молодой и полный сил миссионер в поиске возможностей сделать что-то для Царства Небесного.
Может быть, вы устали смотреть на новый мир через старые очки и хотите изобрести велосипед: обновлять, творить, экспериментировать с новыми методами, пытаться воплотить в жизнь сумасшедшие идеи, чтобы узнать, что же в действительности движет людьми и интересует их поколение всех пост-«измов». К тому же, может быть, вы провели предыдущие пять лет своей жизни, пытаясь применить последние изыскания в области моделирования церковного роста, и это не принесло плодов. Может быть, вы читаете эти строки, потому что разочаровались в той модели, которая казалась вам многообещающей и которая в других местах давала удивительные результаты. И вот теперь вы добрались до следующего пункта в своём списке ― продуманной церкви, созданной посредством тщательного размышления и обдумывания.
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Rating 4.7 / 5
Added 03.09.2020
Author brat Vital
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