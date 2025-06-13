Марк - Не так, как у разбойников
Он голодно посмотрел на еду, сглотнул слюну и снова огляделся: не следит ли за ним кто-нибудь? Но тут дверь открылась, и в комнату вбежали ребята, одетые в лёrкую светлую одежду. Они уселись за стол и обернулись было к Тому, чтобы позвать его завтракать, но он уже успел соскользнуть с кровати и спрятаться за креслом. Нет уж, дудки! Вон их как много, а он один. Да он ни за какие коврижки к ним не выйдет - а то ещё побьют!
Старший из мальчиков немного подумал, встал из-за стола, подошёл к Тому и, взяв его за руку, потянул за собой, но Том набычился, как дикий зверёк, и изо всех сил пнул его под коленкой, чтобы тот отстал. Никуда он не пойдёт! Будет сидеть за креслом и всё тут! Но когда ребята принялись за еду, его глаза снова изумленно расширились: никто не выхватывал друг у друга лучшие куски, не пихался и не набивал карманы сладостями. Радостно переговариваясь и смеясь, ребята уплетали завтрак, передавая из конIJа в конеIJ стола тарелки с бутербродами и то и дело протягивая друг другу самое румяное яблоко или самую спелую грушу. Том привык, что у разбойников дети всегда набрасывались на еду всем скопом, отталкивая друг друга, жадно запихивали в рот первое, что попадется под руку, и старались ухватить кусок-другой на потом, чтобы потихоньку полакомиться где-нибудь в укромном уголке подальше от посторонних глаз. А тут делить было просто нечего. Никто не ругался, не кидался объедками и не вытирал масляные руки об штаны.
<<Странно всё это, - думал про себя Том. - Совсем не так, как у разбойников>>.
Or удивления он даже позабыл про голод, но когда ребята ушли, поспешно выскочил из-за кресла и бросился к столу. Он побоялся сесть и даже не стал искать себе тарелку, а просто схватил всё, что показалось ему более-менее знакомым, и снова улизнул к себе в угол. Там он перевёл дух и с облегчением впился зубами в кусок хлеба с ветчиной. Мммм! Вкуснотища какая! Остаться бы тут подольше, чтобы каждый день так объедаться!
Только вот где он? И как сюда попал? Что произошло? Ведь ещё вчера... Ах да, вчера! От неприятных воспоминаний Том скривился, как он зубной боли, и тело его мучительно заныло. Кажется, он снова в чём-то провинился, и взрослые разбойники исхлестали его плёткой сильнее обьгnюго. Он кусался, плевался и кричал, что убежит от них в лес, но Старший Разбойник только дал ему ещё пару затрещин, связал по рукам и ногам и затолкнул в узкий проход в самой глубине пещеры. Том едва мог пошевелиться. Он снова принялся вопить и ругаться, захлёбываясь от ярости и бессилия, но вскоре совсем охрип, ослабел от крика и теперь лишь жалобно постанывал
Урсула Марк - Не так, как у разбойников
ISBN 5-88930-027-Х
Урсула Марк - Не так, как у разбойников - Содержание
- Приключение первое
- Приключение второе
- Приключение третье
- Приключение четвёртое
- Приключение пятое
- Приключение шестое
- Приключение седьмое
- Приключение восьмое
- Приключение девятое
- Приключение десятое
- Приключение одиннадтатое
- Приключение двенадтатое
- Приключение тринадтатое
- Приключение четырнадтатое .
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