В сборник вошли избранные песнопения изменяемой и неизменяемой частей годового круга Знаменного, Киевского и иных древних распевов из рукописных певческих книг кон. XVI — XVII столетий, Синодальных изданий 1772 года и последующего времени, богослужебного репертуара Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, адаптированные для соборно-приходской практики.

Расшифровка крюковой нотации и редакция текста произведены в соответствии с нормами современного церковнославянского языка архимандритом Матфеем (Мормылем), иеромонахом Павлом (Коротких), Глебом Печенкиным и другими мастерами знаменного пения; отдельные тексты распеты впервые. Для певческих коллективов духовных учебных заведений, архиерейских, монастырских и приходских хоров, священнослужителей, искусствоведов, хормейстеров, певцов и прихожан православных храмов.

Песнопения древних распевов: одноголосие и двухголосие

Белая Церковь: Братство великомученика Георгия Победоносца, 2015. 132 с

Составитель протоиерей Сергий Маркевич

По благословению митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина

Песнопения древних распевов: одноголосие и двухголосие - Содержание

1. Молитва перед учением (стихира Недели Пятидесятницы), глас 6 -й

НА ВЕЧЕРНИ

2. Тропарь Пасхи, глас 5-й

3. Стихи перед пением 103 псалма

4. Начальные стихи 140 псалма

5. Воскресные догматики (творение преподобного Иоанна Дамаскина)

6. Литийные стихиры

7. На стиховне

НА УТРЕНИ

8. Стихи перед чтением шестопсалмия

9. Тропари воскресные по непорочных

10. Степенна, антифон первый

11. Прокимен воскресный

12. Стихиры Постной Триоди

13. Песнь Богородицы

14. Тропари по великом славословии

НА ПЕРВОМ ЧАСЕ

15. Кондак Пресвятой Богородице

16. По отпусте (ирмос Сретения Господня)

НА ЛИТУРГИИ

17. Песнь (гимн) Софийского собора в Константинополе (творение благоверного императора Юстиниана)

18. Припевы на ектении

19. Херувимская песнь

20. Стих перед пением Символа веры

21. Песнопения Евхаристического канона

22. Восхваление Богородицы

23. Задостойники

24. Молитва перед Святым Причащением

Песнопения древних распевов: одноголосие и двухголосие - Вечерние псалмы

Псалом 140

Псалом Давида.

Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих — как жертва вечерняя.

Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.

Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои — против злодейств их.Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.

Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.

Псалом 129

Песнь восхождения.

Из глубины взываю к Тебе, Господи.Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит?Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.

Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи — утра, более, нежели стражи — утра.

Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление,и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.