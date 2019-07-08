Песнопения древних распевов
В сборник вошли избранные песнопения изменяемой и неизменяемой частей годового круга Знаменного, Киевского и иных древних распевов из рукописных певческих книг кон. XVI — XVII столетий, Синодальных изданий 1772 года и последующего времени, богослужебного репертуара Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, адаптированные для соборно-приходской практики.
Расшифровка крюковой нотации и редакция текста произведены в соответствии с нормами современного церковнославянского языка архимандритом Матфеем (Мормылем), иеромонахом Павлом (Коротких), Глебом Печенкиным и другими мастерами знаменного пения; отдельные тексты распеты впервые. Для певческих коллективов духовных учебных заведений, архиерейских, монастырских и приходских хоров, священнослужителей, искусствоведов, хормейстеров, певцов и прихожан православных храмов.
Песнопения древних распевов: одноголосие и двухголосие
Белая Церковь: Братство великомученика Георгия Победоносца, 2015. 132 с
Составитель протоиерей Сергий Маркевич
По благословению митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина
Песнопения древних распевов: одноголосие и двухголосие - Содержание
- 1. Молитва перед учением (стихира Недели Пятидесятницы), глас 6 -й
НА ВЕЧЕРНИ
- 2. Тропарь Пасхи, глас 5-й
- 3. Стихи перед пением 103 псалма
- 4. Начальные стихи 140 псалма
- 5. Воскресные догматики (творение преподобного Иоанна Дамаскина)
- 6. Литийные стихиры
- 7. На стиховне
НА УТРЕНИ
- 8. Стихи перед чтением шестопсалмия
- 9. Тропари воскресные по непорочных
- 10. Степенна, антифон первый
- 11. Прокимен воскресный
- 12. Стихиры Постной Триоди
- 13. Песнь Богородицы
- 14. Тропари по великом славословии
НА ПЕРВОМ ЧАСЕ
- 15. Кондак Пресвятой Богородице
- 16. По отпусте (ирмос Сретения Господня)
НА ЛИТУРГИИ
- 17. Песнь (гимн) Софийского собора в Константинополе (творение благоверного императора Юстиниана)
- 18. Припевы на ектении
- 19. Херувимская песнь
- 20. Стих перед пением Символа веры
- 21. Песнопения Евхаристического канона
- 22. Восхваление Богородицы
- 23. Задостойники
- 24. Молитва перед Святым Причащением
Песнопения древних распевов: одноголосие и двухголосие - Вечерние псалмы
Псалом 140
Псалом Давида.
Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих — как жертва вечерняя.
Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.
Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои — против злодейств их.Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.
Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
Псалом 129
Песнь восхождения.
Из глубины взываю к Тебе, Господи.Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит?Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.
Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи — утра, более, нежели стражи — утра.
Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление,и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.
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