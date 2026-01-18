Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Маркидонов - Богословие и культура

Маркидонов - Богословие и культура
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Cultural Studies Art
Series Теология: история и современность (9 books)

Александр Васильевич Маркидонов - Богословие и культура : монография

  • (Теология: история и современность)

  • Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия

  • Научно-образовательная теологическая ассоциация

  • СПб.: Изд-во СПбДА, 2022. — 504 с.

  • ISBN 978-5-906627-90-2

Александр Васильевич Маркидонов - Богословие и культура : монография - Содержание

Вместо предисловия: вводные замечания к вопросу о соотношении культа и культуры

  • Христианские начала византийской культуры

  • «Нешвенный хитон» православного богословия

  • Вера — разум — естество: о некоторых особенностях святоотеческого сознания

  • Тайна человека: митрополит Антоний Сурожский и некоторые особенности святоотеческой антропологии

  • Неоплатонизм и христианство: сближения и размежевания

  • Слово в христианской традиции

  • Историческое и апофатическое в иконе: о некоторых богословских предпосылках к осмыслению «Святой Троицы» преподобного Андрея Рублева

  • О духовной природе эстетического начала

  • «Красота в деснице Твоей в конец» (Пс 15:11): по поводу одной византийской параллели к роману Ф. М. Достоевского «Идиот»

  • К. Н. Леонтьев и Ф. М. Достоевский: «цветущая сложность» разноречия

  • Умозрение о красоте: у истоков русской духовной культуры

  • Образ власти и власть образа: из наблюдений над эпохой византийского иконоборчества

  • «Сила» и «правда»: экзистенциал власти в восточно-христианской традиции

  • Космос и история: из наблюдений над текстом. Послания старца Филофея

  • Школа и богословие в истории и структуре византийской культуры: предварительные замечания

  • Культура школы в горизонте веросознания: по поводу миссии святых Кирилла и Мефодия

  • К вопросу о характере древнерусской духовной культуры

  • О некоторых мотивах древнерусского богословия в Толковой Палее

  • О теологизации грамматического знания в русской книжности XVII века (на примере московского издания «Грамматики» Мелетия Смотрицкого 1648 г.)

  • Русская культура между Ренессансом и барокко: по поводу одного сочинения Симеона Полоцкого

Послесловие: об исходных парадигмах культуры

Список литературы

Views 244
Rating
Added 18.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books