Маркидонов - Богословие и культура
Александр Васильевич Маркидонов - Богословие и культура : монография
(Теология: история и современность)
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия
Научно-образовательная теологическая ассоциация
СПб.: Изд-во СПбДА, 2022. — 504 с.
ISBN 978-5-906627-90-2
Александр Васильевич Маркидонов - Богословие и культура : монография - Содержание
Вместо предисловия: вводные замечания к вопросу о соотношении культа и культуры
Христианские начала византийской культуры
«Нешвенный хитон» православного богословия
Вера — разум — естество: о некоторых особенностях святоотеческого сознания
Тайна человека: митрополит Антоний Сурожский и некоторые особенности святоотеческой антропологии
Неоплатонизм и христианство: сближения и размежевания
Слово в христианской традиции
Историческое и апофатическое в иконе: о некоторых богословских предпосылках к осмыслению «Святой Троицы» преподобного Андрея Рублева
О духовной природе эстетического начала
«Красота в деснице Твоей в конец» (Пс 15:11): по поводу одной византийской параллели к роману Ф. М. Достоевского «Идиот»
К. Н. Леонтьев и Ф. М. Достоевский: «цветущая сложность» разноречия
Умозрение о красоте: у истоков русской духовной культуры
Образ власти и власть образа: из наблюдений над эпохой византийского иконоборчества
«Сила» и «правда»: экзистенциал власти в восточно-христианской традиции
Космос и история: из наблюдений над текстом. Послания старца Филофея
Школа и богословие в истории и структуре византийской культуры: предварительные замечания
Культура школы в горизонте веросознания: по поводу миссии святых Кирилла и Мефодия
К вопросу о характере древнерусской духовной культуры
О некоторых мотивах древнерусского богословия в Толковой Палее
О теологизации грамматического знания в русской книжности XVII века (на примере московского издания «Грамматики» Мелетия Смотрицкого 1648 г.)
Русская культура между Ренессансом и барокко: по поводу одного сочинения Симеона Полоцкого
Послесловие: об исходных парадигмах культуры
Список литературы
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