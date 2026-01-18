Маркидонов - Богословие и культура

Вместо предисловия: вводные замечания к вопросу о соотношении культа и культуры

Христианские начала византийской культуры

«Нешвенный хитон» православного богословия

Вера — разум — естество: о некоторых особенностях святоотеческого сознания

Тайна человека: митрополит Антоний Сурожский и некоторые особенности святоотеческой антропологии

Неоплатонизм и христианство: сближения и размежевания

Слово в христианской традиции

Историческое и апофатическое в иконе: о некоторых богословских предпосылках к осмыслению «Святой Троицы» преподобного Андрея Рублева

О духовной природе эстетического начала

«Красота в деснице Твоей в конец» (Пс 15:11): по поводу одной византийской параллели к роману Ф. М. Достоевского «Идиот»

К. Н. Леонтьев и Ф. М. Достоевский: «цветущая сложность» разноречия

Умозрение о красоте: у истоков русской духовной культуры

Образ власти и власть образа: из наблюдений над эпохой византийского иконоборчества

«Сила» и «правда»: экзистенциал власти в восточно-христианской традиции

Космос и история: из наблюдений над текстом. Послания старца Филофея

Школа и богословие в истории и структуре византийской культуры: предварительные замечания

Культура школы в горизонте веросознания: по поводу миссии святых Кирилла и Мефодия

К вопросу о характере древнерусской духовной культуры

О некоторых мотивах древнерусского богословия в Толковой Палее

О теологизации грамматического знания в русской книжности XVII века (на примере московского издания «Грамматики» Мелетия Смотрицкого 1648 г.)