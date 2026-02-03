«Обезьяны, нейроны и душа» — это монументальный труд, который сводит воедино данные приматологии, нейробиологии и экспериментальной психологии. Александр Марков с присущим ему юмором и научной строгостью развенчивает миф о том, что человек — «чистый лист», на котором культура пишет что угодно. Он показывает, что наши самые высокие порывы и самые темные инстинкты имеют глубокие эволюционные корни.

Книга отвечает на фундаментальные вопросы: «Почему мы любим?», «Почему мы воюем?» и «Откуда взялось чувство справедливости?». Автор не пытается «обесценить» человеческую культуру, сводя её к биологии, но дает мощный научный фундамент для понимания человеческой природы. Это обязательное чтение для тех, кто хочет понять, как животные механизмы превратились в человеческую личность.

Марков Александр - Эволюция человека - 2 - Обезьяны, нейроны и душа

«Corpus (АСТ)», 2011, 512 с.

ISBN 978-5-271-36294-1

Марков Александр - Эволюция человека - 2 - Обезьяны, нейроны и душа - Содержание

Глава 1

Скандальная тема

Логика

Сопереживание

Понимание чужих поступков

Орудийная деятельность

Бескорыстная помощь

Планы на будущее

Критическая самооценка и «метапознание»

Все дело в объеме рабочей памяти?

Глава 2

Универсальный аппарат для принятия решений

Чем мозг отличается от компьютера

Запоминающее устройство можно собрать из трех нейронов

Нейроны соревнуются за право запоминать

Воспоминания можно увидеть под микроскопом

…и считать с томограммы

Память закрепляется во сне

Речной рак принимает решение

Электромеханические устройства на мысленном управлении

Томография любви

Материнство способствует росту мозга

В поисках «органа нравственности»

Политические взгляды зависят от степени пугливости

Что могут палеолитические орудия рассказать о мышлении наших предков?

Свободная воля

Глава 3

Гены и поведение

Эффект Болдуина: обучение направляет эволюцию

Социальное поведение влияет на работу генов

Нейрохимия личных отношений

Эндорфины сделали нас людьми?

Политологам пора учить генетику

Доверчивость и благодарность – наследственные признаки

В поисках «генов доброты»

Глава 4

Плоды интриг

Когнитивный взрыв

Ключевое различие найдено?

Коллективный интеллект

Чтобы отличить искреннюю улыбку от поддельной, нужно стать изгоем

Немного о различиях мужского и женского мышления

Глава 5

Родственный отбор

Обманщики

Альтруисты процветают благодаря статистическому парадоксу

Полиция нравов у насекомых

Золотое правило

Вопросы репутации

Склонность к альтруизму сильнее у тех, кому нечего терять

А вот если бы мы все были клонами

Межгрупповая вражда способствует внутригрупповому сотрудничеству

Альтруизм, стремление к равенству и нелюбовь к чужакам

Окситоцин и парохиальность

Достаточно ли крови лилось в палеолите, чтобы обеспечить преимущество «генам альтруизма»?

Нравственность основана на эмоциях, а не на рассудке

Мораль и отвращение

Глава 6

В поисках компромисса

Тяжелые мысли важнее легких

С чистыми руками – в светлое будущее

Проблемы с самооценкой

Чем сложнее задача, тем крепче вера в правильность ошибок

Сколько полушарий, столько и целей

Красивые сказки или достоверное знание?

Эволюция и религия

Вирус мозга?

Побочный продукт?

Полезная адаптация?

Террористы-самоубийцы – апофеоз парохиального альтруизма

Способствует ли религиозность населения процветанию общества?

Заключение

Эволюция продолжается

Вырождаемся?

Что такое хорошо и что такое плохо

Величие

Список литературы

Иллюстрации