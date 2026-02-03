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Марков Александр - Эволюция человека - 2 - Обезьяны, нейроны и душа

Марков Александр - Эволюция человека - 2 - Обезьяны, нейроны и душа
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology

«Обезьяны, нейроны и душа» — это монументальный труд, который сводит воедино данные приматологии, нейробиологии и экспериментальной психологии. Александр Марков с присущим ему юмором и научной строгостью развенчивает миф о том, что человек — «чистый лист», на котором культура пишет что угодно. Он показывает, что наши самые высокие порывы и самые темные инстинкты имеют глубокие эволюционные корни.

Книга отвечает на фундаментальные вопросы: «Почему мы любим?», «Почему мы воюем?» и «Откуда взялось чувство справедливости?». Автор не пытается «обесценить» человеческую культуру, сводя её к биологии, но дает мощный научный фундамент для понимания человеческой природы. Это обязательное чтение для тех, кто хочет понять, как животные механизмы превратились в человеческую личность.

Марков Александр - Эволюция человека - 2 - Обезьяны, нейроны и душа

«Corpus (АСТ)», 2011, 512 с.
ISBN 978-5-271-36294-1

Марков Александр - Эволюция человека - 2 - Обезьяны, нейроны и душа - Содержание

Глава 1

  • Скандальная тема

  • Логика

  • Сопереживание

  • Понимание чужих поступков

  • Орудийная деятельность

  • Бескорыстная помощь

  • Планы на будущее

  • Критическая самооценка и «метапознание»

  • Все дело в объеме рабочей памяти?

Глава 2

  • Универсальный аппарат для принятия решений

  • Чем мозг отличается от компьютера

  • Запоминающее устройство можно собрать из трех нейронов

  • Нейроны соревнуются за право запоминать

  • Воспоминания можно увидеть под микроскопом

  • …и считать с томограммы

  • Память закрепляется во сне

  • Речной рак принимает решение

  • Электромеханические устройства на мысленном управлении

  • Томография любви

  • Материнство способствует росту мозга

  • В поисках «органа нравственности»

  • Политические взгляды зависят от степени пугливости

  • Что могут палеолитические орудия рассказать о мышлении наших предков?

  • Свободная воля

Глава 3

  • Гены и поведение

  • Эффект Болдуина: обучение направляет эволюцию

  • Социальное поведение влияет на работу генов

  • Нейрохимия личных отношений

  • Эндорфины сделали нас людьми?

  • Политологам пора учить генетику

  • Доверчивость и благодарность – наследственные признаки

  • В поисках «генов доброты»

Глава 4

  • Плоды интриг

  • Когнитивный взрыв

  • Ключевое различие найдено?

  • Коллективный интеллект

  • Чтобы отличить искреннюю улыбку от поддельной, нужно стать изгоем

  • Немного о различиях мужского и женского мышления

Глава 5

  • Родственный отбор

  • Обманщики

  • Альтруисты процветают благодаря статистическому парадоксу

  • Полиция нравов у насекомых

  • Золотое правило

  • Вопросы репутации

  • Склонность к альтруизму сильнее у тех, кому нечего терять

  • А вот если бы мы все были клонами

  • Межгрупповая вражда способствует внутригрупповому сотрудничеству

  • Альтруизм, стремление к равенству и нелюбовь к чужакам

  • Окситоцин и парохиальность

  • Достаточно ли крови лилось в палеолите, чтобы обеспечить преимущество «генам альтруизма»?

  • Нравственность основана на эмоциях, а не на рассудке

  • Мораль и отвращение

Глава 6

  • В поисках компромисса

  • Тяжелые мысли важнее легких

  • С чистыми руками – в светлое будущее

  • Проблемы с самооценкой

  • Чем сложнее задача, тем крепче вера в правильность ошибок

  • Сколько полушарий, столько и целей

  • Красивые сказки или достоверное знание?

  • Эволюция и религия

  • Вирус мозга?

  • Побочный продукт?

  • Полезная адаптация?

  • Террористы-самоубийцы – апофеоз парохиального альтруизма

  • Способствует ли религиозность населения процветанию общества?

Заключение

  • Эволюция продолжается

  • Вырождаемся?

  • Что такое хорошо и что такое плохо

  • Величие

Список литературы

Иллюстрации

Views 298
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Added 03.02.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

T
tarasenko 6 months ago
Спасибо за книги Маркова с букмаками. Так удобней работать. Марков - известный биолог, мне вскоре придется его почитать внимательно.

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