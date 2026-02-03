Марков Александр - Эволюция человека - 2 - Обезьяны, нейроны и душа
«Обезьяны, нейроны и душа» — это монументальный труд, который сводит воедино данные приматологии, нейробиологии и экспериментальной психологии. Александр Марков с присущим ему юмором и научной строгостью развенчивает миф о том, что человек — «чистый лист», на котором культура пишет что угодно. Он показывает, что наши самые высокие порывы и самые темные инстинкты имеют глубокие эволюционные корни.
Книга отвечает на фундаментальные вопросы: «Почему мы любим?», «Почему мы воюем?» и «Откуда взялось чувство справедливости?». Автор не пытается «обесценить» человеческую культуру, сводя её к биологии, но дает мощный научный фундамент для понимания человеческой природы. Это обязательное чтение для тех, кто хочет понять, как животные механизмы превратились в человеческую личность.
Марков Александр - Эволюция человека - 2 - Обезьяны, нейроны и душа
«Corpus (АСТ)», 2011, 512 с.
ISBN 978-5-271-36294-1
Марков Александр - Эволюция человека - 2 - Обезьяны, нейроны и душа - Содержание
Глава 1
Скандальная тема
Логика
Сопереживание
Понимание чужих поступков
Орудийная деятельность
Бескорыстная помощь
Планы на будущее
Критическая самооценка и «метапознание»
Все дело в объеме рабочей памяти?
Глава 2
Универсальный аппарат для принятия решений
Чем мозг отличается от компьютера
Запоминающее устройство можно собрать из трех нейронов
Нейроны соревнуются за право запоминать
Воспоминания можно увидеть под микроскопом
…и считать с томограммы
Память закрепляется во сне
Речной рак принимает решение
Электромеханические устройства на мысленном управлении
Томография любви
Материнство способствует росту мозга
В поисках «органа нравственности»
Политические взгляды зависят от степени пугливости
Что могут палеолитические орудия рассказать о мышлении наших предков?
Свободная воля
Глава 3
Гены и поведение
Эффект Болдуина: обучение направляет эволюцию
Социальное поведение влияет на работу генов
Нейрохимия личных отношений
Эндорфины сделали нас людьми?
Политологам пора учить генетику
Доверчивость и благодарность – наследственные признаки
В поисках «генов доброты»
Глава 4
Плоды интриг
Когнитивный взрыв
Ключевое различие найдено?
Коллективный интеллект
Чтобы отличить искреннюю улыбку от поддельной, нужно стать изгоем
Немного о различиях мужского и женского мышления
Глава 5
Родственный отбор
Обманщики
Альтруисты процветают благодаря статистическому парадоксу
Полиция нравов у насекомых
Золотое правило
Вопросы репутации
Склонность к альтруизму сильнее у тех, кому нечего терять
А вот если бы мы все были клонами
Межгрупповая вражда способствует внутригрупповому сотрудничеству
Альтруизм, стремление к равенству и нелюбовь к чужакам
Окситоцин и парохиальность
Достаточно ли крови лилось в палеолите, чтобы обеспечить преимущество «генам альтруизма»?
Нравственность основана на эмоциях, а не на рассудке
Мораль и отвращение
Глава 6
В поисках компромисса
Тяжелые мысли важнее легких
С чистыми руками – в светлое будущее
Проблемы с самооценкой
Чем сложнее задача, тем крепче вера в правильность ошибок
Сколько полушарий, столько и целей
Красивые сказки или достоверное знание?
Эволюция и религия
Вирус мозга?
Побочный продукт?
Полезная адаптация?
Террористы-самоубийцы – апофеоз парохиального альтруизма
Способствует ли религиозность населения процветанию общества?
Заключение
Эволюция продолжается
Вырождаемся?
Что такое хорошо и что такое плохо
Величие
Список литературы
Иллюстрации
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