Марков Александр - Эволюция - Классические идеи

Удивительная сложность живых существ, их фантастическое разнообразие, их почти совершенная приспособленность к среде, друг к другу, к занимаемому “месту в экономии природы” — факты примечательные и требующие объяснений. В прошлом они поражали воображение ничуть не меньше, чем теперь. Впрочем, в донаучную эпоху и с объяснениями было, прямо скажем, попроще: годились на эту роль чуть ли не любые эстетически сбалансированные выдумки.

По мере развития науки отношение грамотных людей к традиционно-мифологическим “объяснениям” становилось более прохладным. “Напрасно многие думают, что все, как видим, с начала Творцом создано… Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно, и натурному знанию шара земного… Хотя оным умникам и легко быть философами, выучась три слова наизусть: Бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин”, — писал М. В. Ломоносов.

Но как объяснить поразительную гармонию живой природы, не привлекая гипотез о сверхъестественном? Несмотря на попытки многих незаурядных умов — от Эмпедокла до Ламарка — предложить рациональное объяснение, вплоть до 1859 года общепринятым ответом на этот вопрос оставалось твердое “никак”. Сложность и приспособленность живых организмов считались чуть ли не самым наглядным и неопровержимым свидетельством божественного сотворения мира. “Книгу природы” называли вторым Писанием, ее изучение — “естественным богословием”. Читаем, к примеру, у того же Ломоносова: “Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению”.

Казалось, чем больше новых фактов мы откроем, тем яснее постигнем высший замысел.

Все пошло наперекосяк после выхода в свет книги Дарвина “Происхождение видов путем естественного отбора” (1859). До Дарвина человечеству был известен только один надежный способ создания сложных, целесообразно сконструированных объектов: разумное проектирование. Ранние эволюционные гипотезы, такие как гипотеза Ламарка, изложенная в его книге “Философия зоологии” (1809), предлагали лишь непроверяемые и неполные альтернативы. Например, ламарковская идея наследования результатов упражнения и неупражнения органов предлагала рациональное объяснение (хоть и неверное, как мы теперь знаем) увеличения или уменьшения уже имеющихся структур, но не объясняла происхождение новых органов. Поэтому Ламарку пришлось вдобавок к упражнению постулировать еще и особую движущую силу, заставляющую организмы развиваться по пути усложнения, — загадочное “стремление к совершенству”. Это было немногим лучше Божьего промысла.

Марков Александр – Эволюция - Классические идеи в свете новых открытий

Москва : АСТ: CORPUS, 2014. — 656 с.

ISBN 978-5-17-083218-7

Марков Александр – Эволюция - Классические идеи в свете новых открытий – Содержание

Предисловие. Почему жизнь прекрасна?

Глава 1. Наследственность: куда катится мир?

ДНК — главная “шестеренка” наследственности

Нестандартные репликаторы: дарвиновская эволюция без участия генов

Белковая вселенная

Отбор — игра по правилам

Нейтральные мутации и генетический дрейф — движение без правил

Дрейф и отбор: кто кого?

Вселенная древних белков продолжает расширяться

Лабиринт расходящихся тропок

Глава 2. Полезные ошибки

Один верный шаг — и на полях вырастает рис

Десять тысяч лет, три нуклеотида и защитная окраска

Малярийный плазмодий о пользе точечных мутаций

Полезные мутации переключателей

Гены взаимной дружбы

Глава 3. Секс

Секс против вредных мутаций

Секс в защиту полезных мутаций

Переменчивая среда способствует половому размножению

Микробам – горизонтальный перенос, высшим организмам — половое размножение

От горизонтального переноса генов к половому размножению

Плата за секс, или Двойная цена самцов

Еще о пользе секса, или Лучше меньше, да лучше

Секс против паразитов

У бесполых организмов убыль выше прибыли

Почему самцов и самок почти всегда поровну?

Глава 4. Эволюция на наших глазах

Приспособленность меняется постепенно

Как работает эпистаз

Новое устройство враз не прилаживается

Разные пути, ведущие к одной цели

Как происходит гонка вооружений

Рояль в кустах, или Скрытая изменчивость

Эволюция в монокультуре не похожа на эволюцию в сообществе

Эволюция под управлением компьютера

Происхождение многоклеточных

Естественный отбор в природе и в лаборатории

Глава 5. Новые гены, новые признаки

Изменения белок-кодирующих генов

Изменения регуляции генов

Дупликация генов

Секретный код позвоночных выдал ланцетник

Откуда взялся новый фермент?

Обоняние и цветное зрение развивались в противофазе

Новые белки из старого конструктора

Горизонтальный перенос генов и симбиоз

Горький привкус победы, или Как дрожжи заплатили за успех

Бактерии наследуют приобретенный иммунитет

Бактериальные гены помогли нематодам стать паразитами

Сельскохозяйственные симбиозы

Глава 6. Новые виды, или Как предотвратить скрещивание

Генетическая несовместимость нарастает по параболе

Вид из пробирки

В поисках генов видообразования

Встреча после разлуки

Видообразование без преград

Цепная реакция видообразования

Насекомые — для цветов, цветы — для насекомых

Как отличить своих от чужих?

Видообразование — личное дело каждого

Как бактерии становятся ксенофобами

Привередливые дамы способствуют прогрессу

Видообразование вокруг нас

“Великий эволюционный эксперимент” в африканских озерах

Эволюция цветного зрения и видообразование

Эволюционный стартап у бабочек-подражателей

Эволюция, повернувшая вспять

Глава 7. Переходные формы

Переходных форм много

На полпути к камбале

Что это за тип такой?

“Микро” или “макро”?

Вперед, в воздушный космос

Нестройными рядами — в сухопутное будущее

Современные экспериментаторы: илистый прыгун и удильщик

Динозавры осваивают воздух

“Ничего особенно не трудно, если разделить работу на части”

Сначала чутье, потом философия

Глава 8. Эволюция алгоритмов

Чудо самоорганизации

Неустранимая случайность

Помехоустойчивость и избыточность

Избыточность и эволюционная пластичность

Чтобы построить новое, нужно расшатать старое

Маски и их прототипы в пьесе EvoDevo

Все муравьи могут воспитать себе “боевиков”

Стресс помогает справиться с вредными мутациями

Надзор за надзирателями: кто присматривает за регуляций развития

Hox-гены обрели свободу — и змеи потеряли ноги

Заключение

Список литературы

Указатель терминов