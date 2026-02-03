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Марков Александр - Эволюция - Классические идеи

Марков Александр - Эволюция - Классические идеи
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology

Удивительная сложность живых существ, их фантастическое разнообразие, их почти совершенная приспособленность к среде, друг к другу, к занимаемому “месту в экономии природы” — факты примечательные и требующие объяснений. В прошлом они поражали воображение ничуть не меньше, чем теперь. Впрочем, в донаучную эпоху и с объяснениями было, прямо скажем, попроще: годились на эту роль чуть ли не любые эстетически сбалансированные выдумки.

По мере развития науки отношение грамотных людей к традиционно-мифологическим “объяснениям” становилось более прохладным. “Напрасно многие думают, что все, как видим, с начала Творцом создано… Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно, и натурному знанию шара земного… Хотя оным умникам и легко быть философами, выучась три слова наизусть: Бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин”, — писал М. В. Ломоносов.

Но как объяснить поразительную гармонию живой природы, не привлекая гипотез о сверхъестественном? Несмотря на попытки многих незаурядных умов — от Эмпедокла до Ламарка — предложить рациональное объяснение, вплоть до 1859 года общепринятым ответом на этот вопрос оставалось твердое “никак”. Сложность и приспособленность живых организмов считались чуть ли не самым наглядным и неопровержимым свидетельством божественного сотворения мира. “Книгу природы” называли вторым Писанием, ее изучение — “естественным богословием”. Читаем, к примеру, у того же Ломоносова: “Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению”.

Казалось, чем больше новых фактов мы откроем, тем яснее постигнем высший замысел.

Все пошло наперекосяк после выхода в свет книги Дарвина “Происхождение видов путем естественного отбора” (1859). До Дарвина человечеству был известен только один надежный способ создания сложных, целесообразно сконструированных объектов: разумное проектирование. Ранние эволюционные гипотезы, такие как гипотеза Ламарка, изложенная в его книге “Философия зоологии” (1809), предлагали лишь непроверяемые и неполные альтернативы. Например, ламарковская идея наследования результатов упражнения и неупражнения органов предлагала рациональное объяснение (хоть и неверное, как мы теперь знаем) увеличения или уменьшения уже имеющихся структур, но не объясняла происхождение новых органов. Поэтому Ламарку пришлось вдобавок к упражнению постулировать еще и особую движущую силу, заставляющую организмы развиваться по пути усложнения, — загадочное “стремление к совершенству”. Это было немногим лучше Божьего промысла.

Марков Александр – Эволюция - Классические идеи в свете новых открытий

Москва : АСТ: CORPUS, 2014. — 656 с.
ISBN 978-5-17-083218-7

Марков Александр – Эволюция - Классические идеи в свете новых открытий – Содержание

Предисловие. Почему жизнь прекрасна?

Глава 1. Наследственность: куда катится мир?

  • ДНК — главная “шестеренка” наследственности

  • Нестандартные репликаторы: дарвиновская эволюция без участия генов

  • Белковая вселенная

  • Отбор — игра по правилам

  • Нейтральные мутации и генетический дрейф — движение без правил

  • Дрейф и отбор: кто кого?

  • Вселенная древних белков продолжает расширяться

  • Лабиринт расходящихся тропок

Глава 2. Полезные ошибки

  • Один верный шаг — и на полях вырастает рис

  • Десять тысяч лет, три нуклеотида и защитная окраска

  • Малярийный плазмодий о пользе точечных мутаций

  • Полезные мутации переключателей

  • Гены взаимной дружбы

Глава 3. Секс

  • Секс против вредных мутаций

  • Секс в защиту полезных мутаций

  • Переменчивая среда способствует половому размножению

  • Микробам – горизонтальный перенос, высшим организмам — половое размножение

  • От горизонтального переноса генов к половому размножению

  • Плата за секс, или Двойная цена самцов

  • Еще о пользе секса, или Лучше меньше, да лучше

  • Секс против паразитов

  • У бесполых организмов убыль выше прибыли

  • Почему самцов и самок почти всегда поровну?

Глава 4. Эволюция на наших глазах

  • Приспособленность меняется постепенно

  • Как работает эпистаз

  • Новое устройство враз не прилаживается

  • Разные пути, ведущие к одной цели

  • Как происходит гонка вооружений

  • Рояль в кустах, или Скрытая изменчивость

  • Эволюция в монокультуре не похожа на эволюцию в сообществе

  • Эволюция под управлением компьютера

  • Происхождение многоклеточных

  • Естественный отбор в природе и в лаборатории

Глава 5. Новые гены, новые признаки

  • Изменения белок-кодирующих генов

  • Изменения регуляции генов

  • Дупликация генов

  • Секретный код позвоночных выдал ланцетник

  • Откуда взялся новый фермент?

  • Обоняние и цветное зрение развивались в противофазе

  • Новые белки из старого конструктора

  • Горизонтальный перенос генов и симбиоз

  • Горький привкус победы, или Как дрожжи заплатили за успех

  • Бактерии наследуют приобретенный иммунитет

  • Бактериальные гены помогли нематодам стать паразитами

  • Сельскохозяйственные симбиозы

Глава 6. Новые виды, или Как предотвратить скрещивание

  • Генетическая несовместимость нарастает по параболе

  • Вид из пробирки

  • В поисках генов видообразования

  • Встреча после разлуки

  • Видообразование без преград

  • Цепная реакция видообразования

  • Насекомые — для цветов, цветы — для насекомых

  • Как отличить своих от чужих?

  • Видообразование — личное дело каждого

  • Как бактерии становятся ксенофобами

  • Привередливые дамы способствуют прогрессу

  • Видообразование вокруг нас

  • “Великий эволюционный эксперимент” в африканских озерах

  • Эволюция цветного зрения и видообразование

  • Эволюционный стартап у бабочек-подражателей

  • Эволюция, повернувшая вспять

Глава 7. Переходные формы

  • Переходных форм много

  • На полпути к камбале

  • Что это за тип такой?

  • “Микро” или “макро”?

  • Вперед, в воздушный космос

  • Нестройными рядами — в сухопутное будущее

  • Современные экспериментаторы: илистый прыгун и удильщик

  • Динозавры осваивают воздух

  • “Ничего особенно не трудно, если разделить работу на части”

  • Сначала чутье, потом философия

Глава 8. Эволюция алгоритмов

  • Чудо самоорганизации

  • Неустранимая случайность

  • Помехоустойчивость и избыточность

  • Избыточность и эволюционная пластичность

  • Чтобы построить новое, нужно расшатать старое

  • Маски и их прототипы в пьесе EvoDevo

  • Все муравьи могут воспитать себе “боевиков”

  • Стресс помогает справиться с вредными мутациями

  • Надзор за надзирателями: кто присматривает за регуляций развития

  • Hox-гены обрели свободу — и змеи потеряли ноги

Заключение

Список литературы

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Added 03.02.2026
Author brat christifid
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