Марков Александр - Наймарк Елена - Эволюция человека - 3 - Кости, гены и культура

В 2011 году был опубликован наш двухтомник “Эволюция человека”. В нем мы попытались обобщить главное, что на тот момент могли сказать о происхождении и эволюции человека такие научные дисциплины, как палеоантропология, этология, эволюционная психология, нейробиология, психогенетика, сравнительная геномика и только-только начавшая всерьез развиваться палеогенетика. Данные всех этих наук мы старались осмыслить с позиций современных представлений о механизмах биологической эволюции, рассказывая попутно о важнейших идеях и моделях, разработанных эволюционистами-теоретиками и приложимых к тем или иным аспектам антропогенеза: от теорий полового и родственного отборов до эффекта Болдуина и гипотезы сопряженной эволюции парохиального альтруизма и войн.

С тех пор наука не стояла на месте. Открытия, прямо или косвенно связанные с происхождением и эволюцией человека, в последние 10 лет продолжали сыпаться как из рога изобилия. Вдруг обнаружились многие недостающие кусочки мозаики и встали на свои места. В результате некоторые важные вопросы, еще недавно казавшиеся очень далекими от разрешения (а то и вовсе неразрешимыми), начали проясняться.

Наконец настал момент, когда мы почувствовали, что к двум томам “Эволюции человека” пора дописывать третий. Правда, за это время появилось много новых книг по эволюции человека. Среди них есть очень достойные и важные (выделим особо книги “Неандерталец” Сванте Пэабо, “Кто мы и как сюда попали” Дэвида Райха и “Остались одни” Криса Стрингера). Однако интерес читателей к нашему двухтомнику сохраняется, о чем свидетельствуют периодические допечатки тиража. А раз так, имеет смысл обновить книгу в соответствии с новыми данными. Набралось же этих данных не на “издание второе, исправленное и дополненное”, а как раз на третью книгу. В ней мы расскажем и о новых открытиях археологов, палеоантропологов, этологов и генетиков, и о новых теориях, благодаря которым наше понимание собственного происхождения становится полнее и глубже. Второе, исправленное издание уместно, когда первое сильно устаревает, а его выводы нуждаются в пересмотре. Но у нас не тот случай: большинство фактов и идей, изложенных в первых двух книгах, сохранили актуальность. Просто к ним добавилось много нового, и в свете этих добавлений на некоторые прежние выводы можно взглянуть под другим углом, а порой и предложить новые интерпретации.

Александр Марков, Елена Наймарк - Эволюция человека - Книга 3 - Кости, гены и культура

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2022. 624 с.

ISBN 978-5-17-137580-5

Александр Марков, Елена Наймарк - Эволюция человека - Книга 3 - Кости, гены и культура - Содержание

Предисловие к книге третьей

Глава 1. Начало человечества

Глава 2. От хабилисов к эректусам, хоббитам и прочим

Глава 3. Наследники питекантропов в Европе и Азии

Глава 4. Эти загадочные денисовцы

Глава 5. Тем временем в Африке

Глава 6. Три вида, не забывшие родства

Глава 7. Сапиенсы в Евразии: история древних миграций

Глава 8. Когда растаяли ледники

Глава 9. Что не так с нашим мозгом?

Глава 10. Социальность и интеллект

Глава 11. Социальное обучение и культурные традиции

Глава 12. Сопряженная эволюция мозга, социального обучения и культуры

Заключение и благодарности

Список литературы