В Западном обществе темнота непременно ассоциируется со злом, упадком, деструкцией, страхом и унынием. В своем стремлении к «свету» современное человечество утратило важную способность к погружению в недра души, утратило вертикаль развития в пользу горизонтального расширения. Свет — это периферия, прогресс, динамика, но в настоящее время это качество гипертрофировано настолько, что привело к выхолащиванию человечества, к уходу от центра, сияющего первозданной тьмой, что неминуемо обернется упадком. Люди забыли о том, что темнота вечна и бесконечна, а свет всегда имеет источник, следовательно, преходящ. Горизонталь духовного и психического расширения основана на преемственности, вертикаль же — это само-инициирование, где каждый «мужчина, и каждая женщина — звезда» или бог. Амбивалентность солнца вытеснена на периферию сознания человека.

Стантон Марлан - Черное Солнце. Алхимия и искусство темноты

М.: Клуб Касталия. 2015. — 272 с.

Стантон Марлан - Черное Солнце. Алхимия и искусство темноты - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ. ДЭВИД Х. РОЗЕН

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА

ГЛАВА II. СПУСК В ТЕМНОТУ

ГЛАВА III. АНАЛИЗ И ИСКУССТВО ТЕМНОТЫ

ГЛАВА IV. LUMEN NATURAE. ВНУТРЕННИЙ СВЕТ ТЬМЫ

ГЛАВА V. ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ — АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ НЕ-САМОСТИ

ЭПИЛОГ