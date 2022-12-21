Марлан - Огонь в камне

По большей части данная книга вдохновлена неутихающей жизненной силой алхимической метафоры. Идея «алхимии желания» выдвигается здесь в качестве имажинистского способа ведения дискурса о сфере отношений и процессов, которые являются основополагающими для представлений Юнга о динамике психе. Как раз в рамках этого алхимического пространства читатель и может представить себе разворачивание последующих исследований. Хотя алхимия как четко обозначенный предмет не является ведущей темой для всего нижеизложенного материала, она влияет на большинство очерков, представленных здесь, а в некоторых выступает ключевой.

Образ Красного камня как цели алхимии рассматривается в первом очерке «Огонь в камне». Здесь интенциональность психе выглядит как многокомпонентная проблема, и по мере того как мы обнаруживаем более одного автономного центра возникновения желания, наше понимание субъективности тоже становится многогранным. Использование Юнгом алхимии для понимания этой многогранности было попыткой найти значимые составные части процесса индиви-дуации. Однако истолкование Юнга с позиций эссенциализма ставит его подход под критическое сомнение. Не соглашаясь с тем, что Юнга следует изучать как эссенциалиста, автор упомянутого очерка придерживается мнения специалиста по архетипам и психолога Хиллмана, а также ссылается на постструктуралистских философов Деррида и Хайдеггера в связи с их особой подверженностью тени эссенциализма и значимости их взглядов для сегодняшних научных дебатов. Архетипическая и деконструктивистская позиции вносят важный вклад в современное изучение Юнга и обнаруживают сходства в их особом внимании к мелочам, а также в переосмыслении философских и метапсихологических принципов.

Огонь в камне: алхимия желания

Под редакцией и введение Стантона Марлана

М: «Касталия», 2021. — 304 с.

ISBN 978-5-521-16217-8

Огонь в камне: алхимия желания - Содержание

Соавторы

Благодарность

Предисловие

Введение

Глава I. Огонь в камне: исследование алхимии становления души

Глава 2. Соблазн черного

Глава 3. Соблазнение в детском возрасте: материальные и нематериальные факты

Глава 4. Редукция/финализм и ребёнок

Глава 5. Гермес-Меркурий и система самосохранения при ранних травмах

Глава 6. Соблазнение, психотерапия и алхимический glutinum mundi

Глава 7. Добыча полезных ископаемых/рыбная ловля/психоанализ: соблазнение как алхимическое экстрагирование (extractio)

Глава 8. Алхимия мужского желания: женственность как тотем и табу