Марлан - Юнг и алхимическое воображение

Книга юнгианского аналитика Стэнтона Марлона - редкий случай удачного сочетания исследовательской глубины, мистического остроумия и простой человеческой доброжелательности. Погружаясь в мерцающие бездны бессознательного, автор не теряет чувства юмора, а встречаясь с собственными психоаналитическими кумирами, сохраняет остроту критического взгляда. С отвагой и точностью нейрохирурга автор деконструирует алхимическеую психологию Юнга, Хиллманга, Гигериха и множества других постъюнгианцев, умело удаляя метастазы догмата и возвращая к жизни животворный телос их работ. С нахальностью истинного трикстера Марлон заводит философскую карусель, где Деррида танцует под флейту бессмертного Пана, освещенный Sol Niger Гегель протягивает руку боящимся собственной Тени ученикам Фрейда, а Камень Философов, кажется, более не нуждается ни в философах, ни в алхимиках, ни даже психоаналитиках, а требует лишь читательской чуткости и фантазии.

«К.Г. Юнг и алхимическое воображение» - любовное письмо, адресованное психе, одновременно пост-скриптум юнгианскому психоанализу XX века и эпиграф к алхимической психологии XXI.

Стэнтон Марлан. К.Г. Юнг и алхимическое воображение

Касталия, 2023,324 с.

ISBN 978-5-521-23853-8

Стэнтон Марлан. К.Г. Юнг и алхимическое воображение - Содержание

Введение