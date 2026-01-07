Марлан - Юнг и алхимическое воображение
Книга юнгианского аналитика Стэнтона Марлона - редкий случай удачного сочетания исследовательской глубины, мистического остроумия и простой человеческой доброжелательности. Погружаясь в мерцающие бездны бессознательного, автор не теряет чувства юмора, а встречаясь с собственными психоаналитическими кумирами, сохраняет остроту критического взгляда. С отвагой и точностью нейрохирурга автор деконструирует алхимическеую психологию Юнга, Хиллманга, Гигериха и множества других постъюнгианцев, умело удаляя метастазы догмата и возвращая к жизни животворный телос их работ. С нахальностью истинного трикстера Марлон заводит философскую карусель, где Деррида танцует под флейту бессмертного Пана, освещенный Sol Niger Гегель протягивает руку боящимся собственной Тени ученикам Фрейда, а Камень Философов, кажется, более не нуждается ни в философах, ни в алхимиках, ни даже психоаналитиках, а требует лишь читательской чуткости и фантазии.
«К.Г. Юнг и алхимическое воображение» - любовное письмо, адресованное психе, одновременно пост-скриптум юнгианскому психоанализу XX века и эпиграф к алхимической психологии XXI.
Стэнтон Марлан. К.Г. Юнг и алхимическое воображение
Касталия, 2023,324 с.
ISBN 978-5-521-23853-8
Стэнтон Марлан. К.Г. Юнг и алхимическое воображение - Содержание
Введение
Глава 1 Открытия Юнга в области алхимии и дальнейшие исследования этой темы в юнгианской традиции
Глава 2 Юнг и алхимия, даймонические чтения
Глава 3 Огонь в камне
Глава 4 Соль и алхимическая душа
Глава 5 Метафора света и обновления в даосской алхимии и юнгианском анализе
Глава 6 Метафора света и ее деконструкция в алхимическом видении Юнга
Глава 7 Встреча с тенью
Глава 8 Черное солнце
Глава 9 От черного солнца к Философскому камню
Глава 10 Критика Вольфганга Гигериха и его перехода от воображения к логической жизни души - Часть А. Психолог, который не является таковым: Неконструктивное прочтение идеи Вольфганга Гигериха об истинной психологии
Глава 10 Критика Вольфганга Гигериха и его перехода от воображения к логической жизни души - Часть Б. Абсолют, который не является абсолютом: алхимическое размышление о Caput Mortuum, темный иной логического света
Глава 11 Что не так с алхимическими рецептами?
Глава 12 Философский камень какхаосмос
Глава 13 Лазурный свод
Глава 14 Божественная тьма и божественный свет
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