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Марлан - Юнг и алхимическое воображение

Марлан - Юнг и алхимическое воображение
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Category Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Книга юнгианского аналитика Стэнтона Марлона - редкий случай удачного сочетания исследовательской глубины, мистического остроумия и простой человеческой доброжелательности. Погружаясь в мерцающие бездны бессознательного, автор не теряет чувства юмора, а встречаясь с собственными психоаналитическими кумирами, сохраняет остроту критического взгляда. С отвагой и точностью нейрохирурга автор деконструирует алхимическеую психологию Юнга, Хиллманга, Гигериха и множества других постъюнгианцев, умело удаляя метастазы догмата и возвращая к жизни животворный телос их работ. С нахальностью истинного трикстера Марлон заводит философскую карусель, где Деррида танцует под флейту бессмертного Пана, освещенный Sol Niger Гегель протягивает руку боящимся собственной Тени ученикам Фрейда, а Камень Философов, кажется, более не нуждается ни в философах, ни в алхимиках, ни даже психоаналитиках, а требует лишь читательской чуткости и фантазии.

«К.Г. Юнг и алхимическое воображение» - любовное письмо, адресованное психе, одновременно пост-скриптум юнгианскому психоанализу XX века и эпиграф к алхимической психологии XXI.

Стэнтон Марлан. К.Г. Юнг и алхимическое воображение

Касталия, 2023,324 с.

ISBN 978-5-521-23853-8

Стэнтон Марлан. К.Г. Юнг и алхимическое воображение - Содержание

Введение

  • Глава 1 Открытия Юнга в области алхимии и дальнейшие исследования этой темы в юнгианской традиции

  • Глава 2 Юнг и алхимия, даймонические чтения

  • Глава 3 Огонь в камне

  • Глава 4 Соль и алхимическая душа

  • Глава 5 Метафора света и обновления в даосской алхимии и юнгианском анализе

  • Глава 6 Метафора света и ее деконструкция в алхимическом видении Юнга

  • Глава 7 Встреча с тенью

  • Глава 8 Черное солнце

  • Глава 9 От черного солнца к Философскому камню

  • Глава 10 Критика Вольфганга Гигериха и его перехода от воображения к логической жизни души - Часть А. Психолог, который не является таковым: Неконструктивное прочтение идеи Вольфганга Гигериха об истинной психологии

  • Глава 10 Критика Вольфганга Гигериха и его перехода от воображения к логической жизни души - Часть Б. Абсолют, который не является абсолютом: алхимическое размышление о Caput Mortuum, темный иной логического света

  • Глава 11 Что не так с алхимическими рецептами?

  • Глава 12 Философский камень какхаосмос

  • Глава 13 Лазурный свод

  • Глава 14 Божественная тьма и божественный свет

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Added 07.01.2026
Author esxatos
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