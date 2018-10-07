"Меня главным оброзом заботят одиночество, страдание и душевная боль, которые сопутствуют сексуальному греху" - так определил задачу книги "Эрос оскверненный" ее автор - американский писатель и проповедник Джон Уайт. Мир ожесточился. Мы с легкостью осуждаем оступившихся, но мало кто из нас способен оказать им действенную помощь. Джон Уайт - один из этих немногих.

Книга подкупает стремлением автора поднять вас. Читая ее, вы как будто разговаривайте с внимательным и доброжелательным собеседником. Брак - основа нормальных сексуальных отношений, пишет Джон Уайт, но браки, основанные лишь на физической близости, быстро распадаются. Необходим союз, базирующийся на нормальной, взаимной любви, помощи, уважении. Казалось бы, мысль далеко не новая. Но, согласитесь, именно помощи и любви нам сегодня и не хватает. Многие люди в поисках близкой души вступают в сексуальные отношения, которых стыдятся и которые вызывают у них скуку и отвращение. Джон Уайт обращается к ним со словами: "Я хочу, и это в моей власти, пробудить в вас надежду! Джон Уайт - Эрос оскверненный Пер. с англ. - М:Центр общечеловеческих ценностей, 1993.-207 с. Джон Уайт - Эрос оскверненный - Содержание

Часть 1 Грех , секс и вы

Глава 1. Секс: наука и мораль

Ситуационая этика и я

Риск

Золотая печаль - не гарантия

Как это должно быть

Глава 2. Ваши желания: как вы ими управляете

Стакан апельсинового сока со льдом

Влечение и установки

Сексуальное голодание

Часть 2 Сексуальные грехи

Глава 3. Секс на необитаемом острове

Безопасность в количестве

жизнь на острове

Как возникает чувство вины

Звонок, рычаг, электрод

Некоторые практические советы

Глава 4. Свобода которая порабащает

Не замечающие главного

Виновное поколение

Свобода по библейски и секс

Умершая проблема петтинга

Обоснование добрачного секса

Секс плейбоя

"Но это такое истиное чувство!"

Секс и душевное здоровье

Пилюля

Столкновение с житейскими проблемами

Разрыв сексуальных отношений

Брак с точки зрения Бога

"Милый, мне кажется, я беременна"

Вынужденные браки

Три фракции и одна семья

Глава 5.Алое письма

Новые прелюдии и сексуальный взрыв

Три вида супружеской измены

Почему кипит вода ?

Секс и самоуважение

Воображение и развод

Можно ли уладить возникшие проблемы?

Тайный роман

Пострадавшая сторона

Глава 6. две половины не составляют одного целого

Типы гомосексуализма

Техника

Причины гомосексуальности

Как гомосексуалы относятся к самим себе

Можно ли излечить гомосексуала

Как христианин должен относиться к гомосексуальности?

А как быть с дружбой ?

Что должны делать Христиане гомосексуалы?

Гомосексуальность и брак

Жизнь гомосексуала

Что предлагает вам жизнь?

Глава 7. Поступки совершаемы в темноте

Запятнанный шедевр

Слово, обращенное к христианам

Часть 3 Церковь и плотской грех

Глава 8. Дисциплина, которая исцеляет

Рассказ о двух приходах

Без решения и примирения

Три основания истинной церкви

Если твой брат согрешит

Иди и скажи ему о его поступке

Джон Уайт - Эрос оскверненный - Предисловие