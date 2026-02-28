Тощий кролик – это образ, в который вошло все, что уводит вас от настоящей цели и от реальной жизни, отдаляет от людей, истощает силы, убивает лучшие мечты, разрушает отношения с близкими и отнимает возможность получить дары, что приготовил вам Бог. Каждый человек раньше или позже сталкивается с тощими кроликами. Коварными длинноухими зверьками способны обернуться, казалось бы, самые прекрасные и достойные вещи. Например, продвижение по службе, которое почему-то не принесло вам радости. В погоне за ним вы потратили время, потеряли много сил, чуть не разрушили собственную семью. Или партнер по бизнесу. Вы были уверены в его надежности, но вдруг остались в одиночестве. Партнер предал вас. Или парень, с которым вы встречались целых три года – но он так и не сделал вам предложения. Любое долгожданное приобретение, увлечение, занятие – порой даже столь благородная деятельность, как церковное служение – на поверку нередко оказывается тощим кроликом. Цель этой книги – научить читателей распознавать тощих кроликов. Вы получите в свое распоряжение прекрасное пособие – «Определитель тощих кроликов», который очень полезен и практичен. Книга поможет вам понять, не идете ли вы по следу тощего кролика, вовремя уйти с опасной тропы и вернуться на путь истинный. А еще книга Джона Трента научит вас, как полностью раскрыть свой потенциал и стать таким человеком, которым замыслил вас Бог.

М: Триада, 2008. - 224 с.

ISBN 978-5-86181-399-0

Джон Трент - В погоне за тощим кроликом - Содержание

Глава 1. Осторожно: тощий кролик!

Глава 2. Каков он – тощий кролик?

Глава 3. Наиболее типичные следы тощего кролика

Глава 4. Следы, следы, везде следы

Глава 5. Не гоняетесь ли вы за кроликом?

Глава 6. Болота, ямы, трясины и пещеры

Глава 7. О тощей крольчихе замолвите слово…

Глава 8. Путь мудрого охотника

Глава 9. Учимся останавливаться: путешествие по тропе покоя

Глава 10. Ваш персональный кролик

Глава 11. Как сойти с кроличьей тропы

Глава 12. Заключительные размышления

Джон Трент - В погоне за тощим кроликом - Для кого написана эта книга?

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особый интерес она представляет для людей, которые ведут активный образ жизни, желают многое сделать и страдают от нехватки времени и сил. Она принесет большую пользу всем, кто стремиться к личностному и духовному росту. Ведь именно таких людей – а вовсе не тех, кто ничего не делает, – подстерегает опасность погнаться за тощим кроликом.

Что в ней нового и особенного? Книга написана в необычной для христианской психологии занимательной форме. Автору удалось найти верный тон: увлекательность изложения не занижает и не упрощает серьезность темы, которой посвящена книга. Напротив, тонкий, добрый юмор, яркие и неожиданные образы, легкий стиль позволяют читателю глубоко понять и осмыслить такие проблемы, как созависимость, различные зависимости, перфекционизм, низкая самооценка неумение жить здесь и сейчас и прочие неблагополучия, которые заставляют людей гнаться за греховными соблазнами современного мира.

Книга доктора Трента – это не отвлеченное описание разновидностей тощих кроликов и вредоносных последствий охоты за ними. Автор предлагает детально разработанный метод, который позволяет каждому читателю определить, не пустился ли он в погоню за конкретным кроликом, вовремя остановиться и максимально преодолеть ущерб, нанесенный ловлей гадкого зверька.

«…Супругов Там уже шатает от усталости – столько кроличьих троп они излазили. Что же, давайте посмотрим, к чему привели их блуждания.



Эдвард несся домой. По дороге он заскочил в магазин и купил замороженную пиццу. Это было самое начало четвергового одноактного балета, в котором принимали участие четыре исполнителя, причем каждый из них отлично знал свою партию. Танцы всех четырех исполнителей обычно сливались в единое действо, рассчитанное по минутам. Это было высокое искусство.



Эдвард взглянул на свои часы, которые никогда не отставали и никогда не убегали вперед. Четверговый балет был расписан по минутам. Его хронометражем занимался сам Эдвард. Он даже составил таблицу в компьютере, в которой были поминутно перечислены действия всех четырех членов семьи. Отставать от графика нельзя, иначе четыре кривые не пересекутся в заданной точке, и начнется хаос. Во всем нужна точность.



И все по четвергам всегда происходило с точностью швейцарских часов. Всегда. До сегодняшнего вечера…»

Об авторе

Доктор Джон Трент – психолог и консультант, хорошо известен своими семинарами о построении отношений как семейных, так и рабочих. Он автор более десяти книг для взрослых и детей.