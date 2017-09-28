Малая христианская энциклопедия - Том 3 - Антропология - Психология - Этика

Мир культуры, науки, образования, в котором живет современный христианин, не является сугубо христианским.

Он состоит из двух сфер — христианской и секулярной.

Первая представляет собой христоцентрически организованную систему знаний, смыслов, ценностей и норм.

Вторая имеет вид россыпи всевозможных сведений о разных сторонах бытия и не располагает единым смысловым центром.

СПб.: Шандал, 2003. ISBN 5-94861-026-8

СПб.: Шандал, 2005 — 320 с: ил. -Указатель имен: с. 315-320.

ISBN 5-94861-037-3

Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - В 4 томах - Том 3 - Антропология - Психология - Этика

Одновременная погруженность христианского сознания в обе эти духовные сферы порождает множество сложных проблем ориентационного характера. Это относится и к знаниям о человеке, о его психической и нравственной жизни. Христианин, стремящийся приобщиться к огромному массиву антропологических и психологических знаний, появившихся в последние полтора столетия, неизменно обнаруживает, что большая их часть имеет явно выраженную секулярную и даже антихристианскую направленность. Совершенно отвергнуть их или пренебречь ими невозможно в силу того, что ими буквально пропитана вся современная духовная и практическая жизнь — школьное и вузовское образование, телевидение и радиоэфир, газеты и журналы, спектакли и кинофильмы, научные и политические дискуссии и мн. др.

В результате возникает затруднительная ситуация, связанная со сложностью избирательных предпочтений. Многие из антропологических идей и психологических понятий, циркулирующих в секуляризованном духовном пространстве, содержат те или иные рациональные зерна, представляют собой определенную социокультурную ценность. Однако большинство из них практически не освоено христианским сознанием, не осмыслено в свете принципов христианского мировоззрения. Подобное освоение, конечно же, осуществляется, но пока оно не охватывает всего массива позитивных знаний светских наук, и потому очень многое из огромного и к тому же непрерывно растущего объема научно-теоретической информации пребывает за пределами христианской картины мира.

Для того чтобы осуществить христианскую транскрипцию всех тех антропологических и психологических знаний, которые могут представлять интерес для верующих, потребуются долговременные усилия большого числа ученых-христиан. Однако ни современный Запад, ни тем более Россия на нынешнем этапе не располагают необходимыми и достаточными интеллектуальными ресурсами для проведения такой работы. В результате сегодня мы, как уже отмечалось выше, продолжаем иметь дело с двумя типами информации о духовной, душевной и телесной жизни человека - христианской и секулярной.

Данное обстоятельство сказалось и на содержании настоящей книги, где представлены сведения обоих типов. Кажущиеся порой несовместимыми в силу противоположных мировоззренческих установок, они тем не менее освещают разные стороны и грани целостной и вместе с тем крайне противоречивой реалии, каковой является человеческое существо. Иными словами, читателю придется увидеть рядом статьи как традиционного христианского звучания, так и материалы, например, о бихевиоризме, гештальтпсихологии, экспериментальной психологии и др.

Можно было бы, конечно, не включать в христианскую энциклопедию сведения о тех идеях, в которых доминирует секулярный дух, но автор не уверен, что в данном случае это верный путь. Думается, что при попытке энциклопедического обзора основных антропологических, психологических и этических понятий вряд ли следует избегать сведений, знаний, идей, добываемых секулярной наукой, — напротив, необходимо продвигаться по пути их христианского осмысления. К подобным интеллектуальным задачам следует привлекать внимание христианских ученых, предлагая им включаться в духовную деятельность такого рода.

Рассматривая оба корпуса идей, христианских и секулярных, мы не должны упускать из виду главного — отношений истинной иерархии между ними. Множественность антропологических, психологических и этических идей, их разнообразие и содержательная пестрота — эмпирическая реальность, с которой имеет дело современный человек. Это разнообразие не должно никого смущать. «...Бог, — писал ап. Павел, — дает... каждому семени свое тело. ...Иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная слава земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (1 Кор. 15:38-41).

Аналогичное разнообразие царит и в мире идей. Однако эта множественность не отменяет иерархического характера их взаимодействия, при котором христианские идеи обладают более высоким ценностным статусом, более высокой степенью истинности, чем идеи сугубо секулярные. Их приоритетное положение обусловлено тем, что они не исключают из своих определений представления о Творце всего сущего. Благодаря этому обстоятельству они содержательнее, богаче, продуктивнее, чем секулярные идеи, содержание которых изначально усечено.