«Энциклопедический словарь социологии религии» является результатом работы большого коллектива авторов — ученых из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Замысел этого коллективного труда заключается в том, чтобы представить обобщающую картину социологии религии в том виде, как ее понимают современные российские исследователи, с учетом состояния социологии религии в зарубежной науке. Не менее важной целью участники авторского коллектива считают консолидацию социологов религии, прежде всего российских, для выработки актуального научного инструментария социологического исследования религиозной жизни общества. С этой целью при подготовке словаря были проведены научные обсуждения, очные и заочные, по широкому кругу теоретико-методологических, эмпирических, прикладных и исторических аспектов социологии религии.

Координирующим центром этой деятельности стал Исследовательский комитет «Социология религии» Российского Общества социологов. По инициативе этого комитета в 2013-2016 годах в Москве на площадке МГИМО(У) была проведена серия научных семинаров и дискуссий, на которых обсуждались, в частности, вопросы создания «Энциклопедического словаря социологии религии». Начало было положено семинаром «Исследование современной религии: методы и методология» (январь 2013 г.), затем последовали обсуждения на семинарах «История и современное состояние социологии религии в России и за рубежом» (июнь 2013 г.), «Проблемы современной теоретической социологии религии: направления, концепции, понятийный аппарат» (январь 2014 г.), «Предметное поле социологии религии: что, как и зачем изучать?» (июнь 2014 г.), «Социальная теория и религия: вызовы XXI века» (январь 2015 г.), «Религия и конфликт: современные вызовы и теоретико-методологические перспективы социологии религии» (январь 2016 г.).

За время этих семинаров образовался авторский коллектив словаря, который составили более шестидесяти российских участников и более тридцати иностранных (из бывших советских республик и из ряда стран дальнего зарубежья). Российские участники обсуждали отдельные вопросы работы над статьями словаря также на заседаниях постоянного Научно-исследовательского семинара по социологии религии им. Ю. Ю. Синелиной при факультете социологии МГУ им. М. В. Ломоносова, на ряде всероссийских и региональных научных мероприятий (конференций, секций, круглых столов) по социологии религии (Белгород, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург), на секции «Проблемы измерения религиозности: критерии, типы и результаты конкретно-социологических исследований» Третьего российского конгресса исследователей религии (Владимир, октябрь 2016 г.).

Энциклопедический словарь социологии религии Под редакцией М. Ю. Смирнова. СПб.: Платоновское философское общество, 2017. — 508 с. ISBN 978-5-9909527-7-5