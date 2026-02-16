Энциклопедический словарь социологии религии
«Энциклопедический словарь социологии религии» является результатом работы большого коллектива авторов — ученых из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Замысел этого коллективного труда заключается в том, чтобы представить обобщающую картину социологии религии в том виде, как ее понимают современные российские исследователи, с учетом состояния социологии религии в зарубежной науке. Не менее важной целью участники авторского коллектива считают консолидацию социологов религии, прежде всего российских, для выработки актуального научного инструментария социологического исследования религиозной жизни общества. С этой целью при подготовке словаря были проведены научные обсуждения, очные и заочные, по широкому кругу теоретико-методологических, эмпирических, прикладных и исторических аспектов социологии религии.
Координирующим центром этой деятельности стал Исследовательский комитет «Социология религии» Российского Общества социологов. По инициативе этого комитета в 2013-2016 годах в Москве на площадке МГИМО(У) была проведена серия научных семинаров и дискуссий, на которых обсуждались, в частности, вопросы создания «Энциклопедического словаря социологии религии». Начало было положено семинаром «Исследование современной религии: методы и методология» (январь 2013 г.), затем последовали обсуждения на семинарах «История и современное состояние социологии религии в России и за рубежом» (июнь 2013 г.), «Проблемы современной теоретической социологии религии: направления, концепции, понятийный аппарат» (январь 2014 г.), «Предметное поле социологии религии: что, как и зачем изучать?» (июнь 2014 г.), «Социальная теория и религия: вызовы XXI века» (январь 2015 г.), «Религия и конфликт: современные вызовы и теоретико-методологические перспективы социологии религии» (январь 2016 г.).
За время этих семинаров образовался авторский коллектив словаря, который составили более шестидесяти российских участников и более тридцати иностранных (из бывших советских республик и из ряда стран дальнего зарубежья). Российские участники обсуждали отдельные вопросы работы над статьями словаря также на заседаниях постоянного Научно-исследовательского семинара по социологии религии им. Ю. Ю. Синелиной при факультете социологии МГУ им. М. В. Ломоносова, на ряде всероссийских и региональных научных мероприятий (конференций, секций, круглых столов) по социологии религии (Белгород, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург), на секции «Проблемы измерения религиозности: критерии, типы и результаты конкретно-социологических исследований» Третьего российского конгресса исследователей религии (Владимир, октябрь 2016 г.).
Энциклопедический словарь социологии религии
Под редакцией М. Ю. Смирнова.
СПб.: Платоновское философское общество, 2017. — 508 с.
ISBN 978-5-9909527-7-5
Энциклопедический словарь социологии религии - Общий обзор социологии религии
Социология религии — научное исследование социальной обусловленности, социального содержания, социальных функций религиозных институтов (вероисповедных установлений и организаций) и религиозных практик (индивидуального и группового поведения); осуществляется с помощью количественных и качественных методов; включает в себя теоретическую, эмпирическую и прикладную социологию религии. Социология религии возникла на рубеже XIX-XX веков как отрасль социологии, обращенная к религиозной жизни общества. Предтечами социологии религии принято считать труды О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса и некоторых др. социальных мыслителей XIX века, а также эмпирические наблюдения и статистику религиозной жизни того времени в странах Европы и в США. Непосредственное возникновение социологии религии связано с научной деятельностью Э. Дюркгейма и М. Вебера. На формирование социологии религии повлияли также труды Г. Зиммеля, В. Парето, Э. Трёльча и ряда др. европейских конфессиональных и светских исследователей религий.
Социологии религии присуща междисциплинарность — социологический подход сочетается с подходами различных наук, изучающих религии. Принципом социологии религии является отказ от априорных оценок в отношении к явлениям религии — любое из них должно рассматриваться не как «истинное» или «ложное», а исходя из выяснения реальных (социальных, моральных, психологических, мировоззренческих) потребностей последователей религиозных идей, из анализа функциональности религиозных учений, ритуалов, организаций в структурах общества. Социология религии имеет дело только с тем материалом религиозной жизни индивидов и общества, который доступен научному инструментарию. Считается, что такие феномены, как мистический опыт верующих или же конфессиональные смыслы вероучений не могут быть предметами социологического исследования. На почве разных трактовок этого обстоятельства обозначилось разделение между светской социологией религии и религиозной социологией. В период между мировыми войнами началось активное исследование конкретики религиозных явлений с учетом динамики их корреляций с социальными факторами. Происходило критическое переосмысление взглядов «отцов-основателей» (например, критика «тезиса Вебера» о протестантских корнях европейского капитализма).
Распространение получила социография религии — описание религиозной ситуации в обществе на основе статистических данных и социологических наблюдений с применением методов индукции и сравнения. Особое значение этому способу исследования уделялось представителями религиозной социологии (Г. Ле Бра и др.), использовавшими его для поиска причин снижения авторитета конфессиональных норм и традиций (на что указывал заметный упадок количественных показателей религиозных практик). Наметился интерес к социологической интерпретации материала антропологии и этнографии (М. Мосс и др.). Эмпирическая составляющая социологии религии получила особенную популярность в США. Американскими исследователями (Т. Парсонс, П. А. Сорокин и др.) осваивались теория и практика европейской социологии религии, разрабатывались методики измерения уровней религиозности (С. Богардус), проводилось сравнительное изучение способов образования и функционирования различных типов религиозных групп (Г. Беккер, Р. Нибур).
В 1940-е годы появляются труды, отразившие новые мотивы социальной востребованности религии (К. Манхейм, Э. Фромм), продолжается работа Г. Ле Бра и его окружения (Ж. Вершер, А. Дерош и др.) по со-циографии религиозных практик, диапазон исследовательских методик в социологии религии пополняется из арсенала социальной антропологии (Б. Малиновский, А. Р. Рэдклифф-Браун, Э. Эванс-Притчард). Более основательной становится американская социология религии, чему способствовали эмиграция из воюющей Европы ряда авторитетных социологов (И. Вах и др.), дальнейшая концептуализация социологического объяснения религии (Г. Беккер, Т. Парсонс), эмпирические исследования изменений в религиозной жизни общества (X. Дуглас, Ф. Фрэйзер). Происходит постепенная интернационализация социологии религии (совместные исследования ученых разных стран, участие в международных научных изданиях, приглашения за рубеж для преподавания). С 1948 года начинаются регулярные международные конференции, положившие начало Международному обществу социологии религии (принято двуязычное наименование: Societe Internationale de Sociologue des Religions; The International Society for the Sociology of Religion - SISR/ ISSR).
В 1950-е годы интерес к наследию «классического периода» социологии религии снизился. Причиной стало появление таких новаций в религиозной жизни общества, для объяснения которых теории начала века казались малоподходящими. Обнаружилось, что явный упадок традиционных манифестаций религиозного поведения, особенно среди молодежи, и утрата былой преданности к исторически сложившимся религиозным организациям все-таки не повлекли за собой духовного опустошения и массового атеизма на Западе. Стали возникать нетрадиционные формы религиозности. Видимым свидетельством выступили группы верующих, имеющие сходные черты с религиозными сектами, но в то же время существенно отличающиеся от привычного образа сектантства (их изучению были посвящены работы П. Бергера и Б. Уилсона). Был поставлен вопрос о типологической идентификации таких групп и в этой связи — о совершенствовании типологии религиозных объединений. Эмпирические исследования показывали кризис доверия прихожан своим духовным руководителям, серьезные пробелы в подготовке служителей культа к работе с современными верующими, качественные изменения в структуре религиозных общин по сравнению с недавним прошлым (Т. Рендторф, Д. Фичтер).
