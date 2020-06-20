Сапронов Петр - Словарь ключевых понятий христианского богословия

Церковь относится к тем реалиям, по поводу которых вряд ли оправданно утверждение в том духе, что она недостаточно осмыслена на богословском уровне. Но это если иметь в виду общую доктрину, экклезиоло- гию в ее «метафизическом» измерении. С «физикой», то есть с осмыслением исторического бытия Церкви, дело обстоит иначе. И в первую очередь ввиду того, что церковная история и Церковь, какой ей должно пребывать в мире, — это далеко не одно и то же. Несовпадение должного и сущего по этому пункту слишком очевидно, его наличие не нуждается в специальной аргументации. Весь вопрос только в том, каково это несовпадение, насколько оно велико, каков его характер, и представляет ли то и другое угрозу для Церкви. Самое главное мы знаем: Церковь устоит до конца времен, врата адовы не одолеют ее. Но можно ли понимать эти слова Иисуса Христа как некоторую гарантию, которая дана нам, христианам, почему и беспокоиться не о чем? Беспокойство как раз необходимо. Уже потому, что Церковь, устоявшая, несмотря ни на что, в ее историческом бытии, как осажденная со всех сторон крепость или даже цитадель, — это одно, а она же, с честью и достоинством победоносно выдержавшая все испытания, соблазны, угрозы, атаки на нее, — совсем другое. Конечно, на сегодняшний день каждый из этих вариантов видится как крайность, тогда как истина находится посередине. Заглядывать же в будущее — занятие заведомо пустое. И все же если даже принять серединность истины, она, несомненно, подлежит уточнению, конкретизации, которые могли бы внести в экклезиологию некоторые дополнительные моменты. Какие именно — об этом в настоящем случае имеет смысл говорить лишь в плане называния и предварительного обозначения, подлежащего специальной богословской проработке.

Очень многих христиан на протяжении веков сильно озадачивало то, что Церковь Христа и апостолов впоследствии изменилась до неузнаваемости, во всяком случае, в своей наглядной явленности. Вообще говоря, происшедшие изменения можно рассматривать как естественные и неизбежные ввиду их тесной связи с культурно-историческим процессом. После пришествия и Воскресения Иисуса Христа он продолжается вот уже почти два тысячелетия, и было бы странно, если бы это никак не сказывалось на Церкви. Она не могла не усваивать меняющиеся культурно-исторические формы в своем земном бытии. Но самое существенное во всем этом — вопрос касательно того, как далеко заходило такое усвоение. Не подрывало ли оно церковность Церкви, не разлагало ее? О том, что без этого не обошлось, свидетельствуют многочисленные ереси, великий раскол 1054 года, Реформация, состоявшаяся во всей своей определенности в XVIII веке, секуляризация культуры, то есть ее отделение от Церкви вплоть до разрыва с ней. Каждое из перечисленного — серьезный кризис; он раз за разом преодолевался, хотя и не без потерь. Потери эти, однако, не приводили к крушению Церкви, что очевидно и не предполагает дальнейшего обсуждения. И все-таки погруженность в культурноисторический поток трансформировала Церковь очень существенно, и потери ее могли быть достаточно велики.

Сапронов Петр - Словарь ключевых понятий христианского богословия

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2020. 480 с.

ISBN 978-5-93762-158-0

Сапронов Петр - Словарь ключевых понятий христианского богословия - Алфавитный тематический указатель

Введение

АД

АНГЕЛ

АТЕИЗМ

БОГ

БОГОВОПЛОЩЕНИЕ

БОГОМАТЕРЬ

БОГОСЛОВИЕ

БЫТИЕ

ВЕРА

ВЕРОУЧЕНИЕ

ВЛАСТЬ

ВОСКРЕСЕНИЕ

ГРЕХ

ГРЕХОПАДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВО

ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

ДУХ

ДУША

ЖЕРТВА

ЖИЗНЬ

ЗЛО

ИИСУС ХРИСТОС

ИКОНА

ИМЯ

ИСКУПЛЕНИЕ

КУЛЬТУРА

ЛИЦО (ИПОСТАСЬ)

ЛИЧНОСТЬ

ЛЮБОВЬ

МИСТИЦИЗМ

МИФ

МОЛИТВА

МУДРОСТЬ

НЕТВАРНЫЕ ЭНЕРГИИ

НИЧТО

ПОТУСТОРОННЕЕ

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРИЗВАНИЕ

ПРОВИДЕНИЕ (ПРОМЫСЛ)

РАЙ

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

СВЕТ

СВОБОДА

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ

СМЕРТЬ

СМЫСЛ

СТРАСТИ

СУДЬБА

СУЩНОСТЬ

ТВАРНЫЙ МИР

ТВОРЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ

ЦЕРКОВЬ

ЧЕЛОВЕК

Сапронов Петр - Словарь ключевых понятий христианского богословия - Введение

Обыкновенно словарь, чему бы он ни был посвящен, претендует на освещение определенной предметной области во всех основных ее моментах. По крайней мере, авторы должны к этому стремиться. К тому именно, что в настоящем случае не было авторской задачей. «Богословский словарь» в том виде, в каком он предъявлен читателю, носит откровенно избирательный характер. В нем рассмотрены темы, действительно относящиеся к числу важнейших. Но это вовсе не предполагает попытки охвата предмета в качестве целого, пускай охват будет носить пунктирный характер. Избирательность тем словаря может быть объяснена двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что в богословии, прежде всего догматическом, есть темы, обращение к которым наиболее оправданно ввиду их сложности и в то же время важности для понимания христианского вероучения. Во-вторых же, даже в отношении этих тем автору словаря не всегда есть что сказать, не повторяя общих мест богословия.

Все-таки словарь не носит справочного характера и не нацелен на первичное освоение читателем богословских понятий и положений. Напротив, предпочтительно, чтобы такая предварительная осведомленность имела место. Проблемность большей части статей словаря делает его «словарность» достаточно условной, хотя она по-своему оправдана тем, что позволяет избежать вольных или невольных претензий на монографичность, до которой книге довольно далеко. К ее написанию автора подтолкнуло желание понять в меру доступных ему возможностей разделов христианского вероучения, остающихся недоговоренными. При этом сознавая, что недоговоренность может носить временной конкретно-исторический характер, а может вытекать из сверхразумности вероучительных положений. Какова она на самом деле — никогда нельзя знать с полной уверенностью, почему и оправданными становятся попытки промыслить то, что пока не стало мыслью, а возможно, никогда ею не станет, оставаясь достоянием веры.

При таком подходе к темам и проблемам богословского знания никогда нельзя быть уверенным в своей способности избежать ошибок, в том числе и грубых, на избранном пути. Но если они в чем-то неизбежны, то остается указать на то, что богословие — это не вероучение. Последнее опирается на Священное Писание и утверждено решениями Вселенских соборов прежде всего в качестве догматических положений, которые не подлежат сомнению и тем более пересмотру. Но они же могут быть предметом истолкования богословием, которое никогда не застраховано от неточностей и ошибок. Они подлежат исправлению, и предпочтительно теми, кто их допускает. А такой результат достижим через полемику, в конечном счете через соотнесение с канонически выраженной позицией Церкви, с которой богослов должен считаться. Несмотря на проблемность, отчасти даже полемичность статей словаря, он может служить подспорьем при изучении богословия, прежде всего догматического, хотя и словарь подчеркнуто авторский. В нем почти отсутствуют ссылки на богословские работы, и тем более его автор не ставил себе целью в кратком и обобщенном виде излагать положения, принадлежащие богословским авторитетам, начиная от отцов Церкви и заканчивая современными исследователями. Словарь действительно со всей необходимой осторожностью может быть обозначен в качестве авторского. В том смысле, что его создатель излагает свое понимание и трактовку богословских понятий и положений, также как и тех, которые, по его разумению, должны находиться в сфере рассмотрения богословским знанием. Хотя акцент на своем понимании и трактовке связан с определенным риском, оправдать его можно всегдашней готовностью считаться с другими трактовками и возражениями по поводу представляющегося сомнительным, слишком противоречивым или неверным. Готовность эту, как надеется автор, будут принимать во внимание возможные оппоненты, не согласные с соответствующим пониманием содержащихся в словаре положений.