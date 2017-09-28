Малая христианская энциклопедия - Том 1 - Религиозная философия

Теоцентризм можно рассматривать в двух основных значениях — объективном и субъективно-личностном. В первом случае он обозначает мироздание, в центре которого пребывает Бог, а во втором — внутренний мир человека, где Бог занимает тоже центральное, главенствующее место.

Второй том будет содержать обзор имен, идей и проблем по социологии, политологии и правоведению, третий — по христианской антропологии, психологии и этике, четвертый — по христианской эстетике и культурологии.

Автор не будет изыскивать большого числа аргументов и тратить много слов, доказывая мысль о чрезвычайной продуктивности теоцентрического подхода к сущему и должному. Доказательствами такого рода изобилуют многие прекрасные религиозно-философские труды прошлого. Примечательно, что абсолютное большинство философов-классиков признавали существование Бога, верили в Его благую волю и привносили этот настрой в свои труды, поэтому их учения с полным основанием могут быть отнесены к религиозной философии.

Даже те немногие мыслители прошлого, которые намеренно отстранялись от религиозной и, в частности, христианской проблематики, как правило, не могли вырваться за пределы христианской парадигмы. Так, Макиавелли, де Сад, Ницше, Маркс, Ульянов (Ленин), Делёз и др., полемизировавшие с христианством, были, тем не менее, прочно привязаны к его основным положениям, и о каждом из них может быть написан труд, подобный работе С. Н. Булгакова «К. Маркс как религиозный тип».

Этих мыслителей сближает то, что жизненный и философский опыт каждого из них сумрачен и горек. Преисполненные мизантропии и, по большому счету, глубоко несчастные (де Сад, Ницше и Ленин сошли с ума, Делёз покончил с собой), они представили своей жизнью и своим творчеством недвусмысленные свидетельства бесплодности антихристианской позиции внутри христианской культуры.

История философии свидетельствует о том, что не материалистическая, а именно религиозная философия явилась средоточием богатейших духовных традиций и источником важнейших открытий на пути проникновения в тайны мира и человека. Именно в ней представлены знания и опыт многих поколений, касающиеся важнейших ценностей и смыслов бытия.

Духовные результаты наиболее глубоких трудов по религиозной философии сродни высшей мудрости, которая состоит не в том, чтобы знать все, а в том, чтобы понимать главное, т. е. то, что касается фундаментальных принципов Божьего миропорядка. Без их постижения и принятия невозможно осмысленное и полноценное существование человека.

Религиозная философия помогает утвердить Бога в сердцевине собственного индивидуального существования и мировосприятия. При этом неважно, что вокруг продолжает свое круговерчение секуляризованная социальная жизнь, где Бог предан забвению. Каждый человек несет ответственность прежде всего за самого себя, за содержание своего внутреннего мира. И если он имеет достаточно зрелости, чтобы центрировать его таким образом, как это предписывает Священное Писание, он становится обладателем несметного богатства, неиссякаемого источника духовных сил.

В добавление к сказанному несколько пояснений о принципах размещения материала. Автор счел необходимым представить целый ряд ключевых категорий классической философии не по отдельности, а парами-диадами (бытие-существование, субстанция-акциденция, возможность-действительность) или даже триадами (всеобщее-особенное-единичное). Это обусловлено объективной нераздельностью стоящих за ними реалий и невозможностью понять суть одной, не учитывая содержания другой.

Статьи о философах, принадлежащих к наиболее крупным направлениям философской мысли, являются разделами больших статей, посвященных этим направлениям. Так, например, статья «Натурфилософия древнегреческая» включает информацию об Анаксимандре, Пифагоре, Гераклите, Демокрите и др., а сведения об Альберте Великом, Ансельме Кентерберийском, Оккаме следует искать в статье «Схоластика». Автор надеется, что подобные приемы расположения материала помогут лучшему его усвоению тем, кто изучает философию в гимназиях, институтах и университетах.

В. А. Бачинин июль 2003 г.