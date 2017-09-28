Малая христианская энциклопедия - Том 1 - Религиозная философия

Бачинин - Религиозная философия
В руках у читателя первый том четырехтомной «Малой христианской энциклопедии», посвященный религиозной философии.
Второй том будет содержать обзор имен, идей и проблем по социологии, политологии и правоведению, третий — по христианской антропологии, психологии и этике, четвертый — по христианской эстетике и культурологии.
Масштабность замысла требует, чтобы автор сформулировал свою задачу.
Если попытаться сделать это предельно кратко, то суть дела предстанет в следующем виде: концепция «Малой христианской энциклопедии» теоцентрична.
Теоцентризм можно рассматривать в двух основных значениях — объективном и субъективно-личностном. В первом случае он обозначает мироздание, в центре которого пребывает Бог, а во втором — внутренний мир человека, где Бог занимает тоже центральное, главенствующее место.
Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - В 4 томах
СПб.: Шандал, 2003. ISBN 5-94861-026-8
Т. 1. - Религиозная философия
2003 - 360 с: ил. - Имен, указ.: с. 355-360. - ISBN 5-94861-023-3
Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - В 4 томах - Том 1 - Религиозная философия
Автор не будет изыскивать большого числа аргументов и тратить много слов, доказывая мысль о чрезвычайной продуктивности теоцентрического подхода к сущему и должному. Доказательствами такого рода изобилуют многие прекрасные религиозно-философские труды прошлого. Примечательно, что абсолютное большинство философов-классиков признавали существование Бога, верили в Его благую волю и привносили этот настрой в свои труды, поэтому их учения с полным основанием могут быть отнесены к религиозной философии.
Даже те немногие мыслители прошлого, которые намеренно отстранялись от религиозной и, в частности, христианской проблематики, как правило, не могли вырваться за пределы христианской парадигмы. Так, Макиавелли, де Сад, Ницше, Маркс, Ульянов (Ленин), Делёз и др., полемизировавшие с христианством, были, тем не менее, прочно привязаны к его основным положениям, и о каждом из них может быть написан труд, подобный работе С. Н. Булгакова «К. Маркс как религиозный тип».
Этих мыслителей сближает то, что жизненный и философский опыт каждого из них сумрачен и горек. Преисполненные мизантропии и, по большому счету, глубоко несчастные (де Сад, Ницше и Ленин сошли с ума, Делёз покончил с собой), они представили своей жизнью и своим творчеством недвусмысленные свидетельства бесплодности антихристианской позиции внутри христианской культуры.
История философии свидетельствует о том, что не материалистическая, а именно религиозная философия явилась средоточием богатейших духовных традиций и источником важнейших открытий на пути проникновения в тайны мира и человека. Именно в ней представлены знания и опыт многих поколений, касающиеся важнейших ценностей и смыслов бытия.
Духовные результаты наиболее глубоких трудов по религиозной философии сродни высшей мудрости, которая состоит не в том, чтобы знать все, а в том, чтобы понимать главное, т. е. то, что касается фундаментальных принципов Божьего миропорядка. Без их постижения и принятия невозможно осмысленное и полноценное существование человека.
Религиозная философия помогает утвердить Бога в сердцевине собственного индивидуального существования и мировосприятия. При этом неважно, что вокруг продолжает свое круговерчение секуляризованная социальная жизнь, где Бог предан забвению. Каждый человек несет ответственность прежде всего за самого себя, за содержание своего внутреннего мира. И если он имеет достаточно зрелости, чтобы центрировать его таким образом, как это предписывает Священное Писание, он становится обладателем несметного богатства, неиссякаемого источника духовных сил.
В добавление к сказанному несколько пояснений о принципах размещения материала. Автор счел необходимым представить целый ряд ключевых категорий классической философии не по отдельности, а парами-диадами (бытие-существование, субстанция-акциденция, возможность-действительность) или даже триадами (всеобщее-особенное-единичное). Это обусловлено объективной нераздельностью стоящих за ними реалий и невозможностью понять суть одной, не учитывая содержания другой.
Статьи о философах, принадлежащих к наиболее крупным направлениям философской мысли, являются разделами больших статей, посвященных этим направлениям. Так, например, статья «Натурфилософия древнегреческая» включает информацию об Анаксимандре, Пифагоре, Гераклите, Демокрите и др., а сведения об Альберте Великом, Ансельме Кентерберийском, Оккаме следует искать в статье «Схоластика». Автор надеется, что подобные приемы расположения материала помогут лучшему его усвоению тем, кто изучает философию в гимназиях, институтах и университетах.
В. А. Бачинин июль 2003 г.
ВЛАДИСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ БАЧИНИН
Окончил философский факультет Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета, специализацию прошел по кафедре этики и эстетики. Защитил кандидатскую диссертацию по философии в аспирантуре Института философии АН СССР (Москва).
В 1991 г. получил степень доктора социологических наук, в 1992 г. стал профессором, в 1994 г. — действительным членом Академии гуманитарных наук России.
В настоящее время является ведущим научным сотрудником Санкт-Петербургского социологического института РАН, профессором Санкт-Петербургского христианского университета, руководителем научно-исследовательского центра Ассоциации христианских церквей «Союз христиан».
В. А. Бачинин — автор около двухсот опубликованных научных работ, в том числе двадцати книг по проблемам философии, социологии, религии и культурологии, среди которых «Духовная культура личности. Философские очерки» (М., 1986), «Искусство и мифология» (М, 1987), «За человека страшно мне... (Художник перед реальностью социально-нравственного кризиса)» (М., 1991), «Философия права. Краткий словарь» (СПб., 2000), «История философии и социологии права», «Достоевский: метафизика преступления. Художественная феноменология русского протомодерна», «Основы социологии права и преступности» (все три — СПб., 2001), «История западной социологии» (СПб., 2002), «Византизм и евангелизм: генеалогия русского протестантизма» (СПб., 2003) и др.
2014-09-28
Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - В 4 томах - 4 тома в 1 файле
Отличная возможность читать Малую христианскую энциклопедию в 1 файле.
В файл вошли:
Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - Том 1 - Религиозная философия
Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - Том 2 - Социология - Политология - Правоведение
Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - Том 3 - Антропология - Психология - Этика
Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - Том 4 - Культурология - Эстетика - Искусствознание
Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - Том 2 - Социология - Политология - Правоведение
Огромное спасибо за ценную энциклопедию!