Малая христианская энциклопедия - Том 4 - Культурология - Эстетика - Искусствознание

АВВАКУМ (1620-1682), рус. религ. писатель, мыслитель, обществ.-церк. деятель, один из духовных лидеров сопротивления старообрядцев реформе патриарха Никона. Родился в Нижегородской губ. в семье священника. В 20-летнем возрасте рукоположен в сан диакона. Яркая, самобытная личность Аввакума сложилась и в полной мере проявилась в сложнейшую переходную эпоху в истории Церкви и русской государственности, когда начинался постепенный исторический разворот России лицом к цивилизованной Европе.

Для Аввакума как одного из наиболее страстных и несгибаемых защитников «старой веры» никоновские реформы были знаком надвигающегося царства Антихриста и конца света. Он бесстрашно выказывал свои антиправительственные и антицерковные настроения, называя царя Алексея Михайловича и патриарха Никона двумя рогами апокалиптического зверя, стремящегося погубить отечество. В 1666 г. Аввакум был осужден на церковном Соборе в Москве, лишен сана и подвергнут анафеме. Отлучение и проклятие были повторены в 1667 г. на Большом соборе в Москве, после чего Аввакума отправили в Пустозерск и заключили в тюрьму — земляную яму.

В течение нескольких следующих лет Аввакум надеялся убедить царя Алексея Михайловича в ошибочности проводимой им реформы и в необходимости ее отмены, пока сам не убедился в непреклонности царя. Пятнадцать лет провел опальный протопоп в земляной яме и в конце концов, за «хулу на царский дом» приговоренный к сожжению в деревянном срубе, мужественно и с верой принял мученическую смерть.

Аввакум — автор значительного количества бесед-проповедей, челобитных, посланий и поучений, в т. ч. знаменитого автобиографического повествования «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (1675). Сочинения мятежного старообрядца являют собой высокий образец древнерусского литературного творчества. Они переписывались современниками и распространялись по всей стране.

Стиль «Жития», в котором соединены черты агиографического сочинения и исповеди, несет на себе печать яркой и самобытной личности Аввакума, передает особенности внутреннего мира, психологии и ментальности человека XVII в.

Богословие Аввакума не было всеобъемлющим и систематическим. «Несмотря на литературный талант и значительную начитанность, недостаток богословского образования и отсутствие методологических навыков и привычки к систематической литературно-теоретической работе помешали Аввакуму занять в истории русского православия место, которое на Западе занимали Лютер или Кальвин... Тем не менее по своим духовным и психологическим данным и складу своего религиозного дарования Аввакум был фигурой, равной по величине таким религиозно одаренным основателям церквей, какими были Лютер и Кальвин на Западе или Магомет, почти за тысячу лет до них, — на Востоке» (С. А. Зеньковский). Богословская позиция Аввакума — это взгляды попов-ца, который верил в необходимость истинного священства и в непременное грядущее восстановление «древле-православного благочестия». В 1916 г. протопоп Аввакум был причислен к лику святых Русской православной старообрядческой церкви как вероиспо-ведник и священномученик. В 1988 г. его канонизировала Древлеправославная церковь.

Духовная мощь христианского подвижника привлекла к нему внимание ряда русских писателей и поэтов. О нем писали Д. Л. Мордовцев («Великий раскол», 1881), А. Алтаев («Разоренные гнезда», 1908), М. А. Волошин («Протопоп Аввакум», 1919), Ю. Н. Нагибин («Огненный протопоп», 1975) и др.

АВТОПОРТРЕТ — произведение, для создателя которого предметом изображения послужил он сам. Автопортреты подразделяются на живописные, скульптурные и литературные. Они воссоздают либо внешние черты облика мастера (в живописи, скульптуре), либо внешние события его жизни (в литературе), либо внутреннюю динамику его духовной жизни (в мемуарно-дневниковой и философско-испове-дальной прозе и поэзии).

Живописный автопортрет. Развитие европейского живописного автопортрета связано с изобретением зеркала. В Древнем Риме существовали металлические зеркала, которые затем исчезли, не успев оказать сколько-нибудь заметного влияния на изобразительное искусство. Вновь зеркала появились в Европе в XIII в. Развитие производства стекла и распространение зеркал открыли перед художниками возможность созерцания и графического или живописного воссоздания своей внешности.

В автопортрете художник представляет эстетическую концепцию собственного «я», создает художественно-образный эквивалент того круга представлений о себе, в который входят результаты самонаблюдений и самооценка. Изображая свои внешние черты, художник одновременно как бы погружается в глубины своего духовного мира, ведет внутренний диалог с различными ипостасями собственной личности, придает живописную наглядность отдельным ареалам внутреннего пространства своей духовной жизни.

Автопортрет может демонстрировать значительную эстетическую дистанцию между внутренним «я» художника и созданным им образом. Достаточно вспомнить такой феномен мировой живописи, как многочисленные автопортреты Рембрандта, созданные им за сорок лет творческой жизни. По ним, представляющим собой настоящую исповедь в красках, видно, как течет время человеческой жизни, как меняются физическое и духовное «я» художника. В каждом из его портретных образов присутствуют недосказанность, незавершенность, открытость в некую перспективу. У Рембрандта, в отличие от Пуссена или Ван-Дейка, нет ни одного автопортрета, где бы присутствовала исчерпывающая живописная формула его собственной личности.

Художник не создает автопортрета-резюме, поскольку он находится в непрекращающемся процессе самопознания. Признавая бесконечную сложность и неисчерпаемость духовного мира человека, в т. ч. своего собственного, он понимает тщетность любых попыток исчерпать до дна этот, по сути, бездонный колодец. Иногда может показаться, что художник играет, примеряя на себя различные социальные маски — от аристократа до представителя богемы и нищего, но за этими эстетическими играми всегда кроется нечто большее, чем озорство даровитого мастера.

Вводя игровой элемент, художник стремится высветить различные грани своего «я». Литературный автопортрет. В литературе автопортрет чаще всего называют исповедью. Крупные художники слова всегда остро чувствовали уникальную нравственно-эстетическую ценность исповедального жанра. В истории культуры важное место занимают литературные автопортреты Б. Челлини, А. Мюссе, И. В. Гёте, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Пруста, О. Уайльда, поэтические автопортреты-миниатюры Ф. Вийона, Ф. Петрарки, У. Шекспира, Г. Гейне, Ш. Бодлера, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака, А. А. Ахматовой и др.

Этапными произведениями этого направления можно считать сочинения французских литераторов: «Записки и приключения знатного человека, удалившегося от света» А. Ф. Прево (1731), «Исповедь сына века» А. Мюссе (1836), «Замогильные записки» Ф. Р. де Шатобриана (1850), «Исповедь молодой девушки» Жорж Санд (1864). Исповедально-автопортретная форма использовалась литераторами также для выстраивания романных повествований, как это имело место в эпистолярном романе Ж. де Сталь «Дельфина» (1802). Иногда автопортретность облекалась в дневниковую форму, как в «Дневнике» братьев Э. и Ж. де Гонкур, полностью опубликованном в 1956-1957 гг.

2014-09-28