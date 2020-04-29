Паола Волкова - Мост через бездну - Книга 3

Паола Волкова. — М.: Зебра Е, 2014. — 240 с, ил.

ISBN 978-5-906339-66-9

Паола Волкова - Мост через бездну-3 - Содержание

ЧАСТЬ I О ЗАЗЕРКАЛЬЕ, ДВОЙНИКАХ И ЛИКАХ

Глава 1 «Ты вернешься. Заклятье не снято...»

Глава 2 «Во всех зеркалах»

Глава 3 Память, запечатленная гением

ЧАСТЬ II «ТЕПЕРЬ О ТЕХ, ЧЬИ ДЕТСКИЕ ПОРТРЕТЫ...»

Глава 1 Античность. «Цвет нации»

Глава 2 Средневековье. «Высшая миссия»

Глава 3 Возрождение. «Чистейшей прелести чистейший образец...»

Глава 4 Возрождение. «Святые семейства»

Глава 5 Возрождение. «Игры детские, игры взрослые»

Глава 6 Век XVII. «Испанский трагизм»

Глава 7 Век XVII. «Du comme il faut...»

Глава 8 Век XVIII. «В сплетеньи рук — судьбы сплетенье»

Глава 9 Век XIX. Социальный допинг для общества

Глава 10 Век XX. «Спасители мира»

Паола Волкова - Мост через бездну-3 - «Ты вернешься. Заклятье не снято...»

В финале фильма Андрея Тарковского «Сталкер» маленькая девочка глазами двигает разные предметы: банку, стакан... В финале фильма Андрея Тарковского «Сталкер» маленькая девочка глазами двигает разные предметы: банку, стакан...

Кто она? Она — дочь Сталкера — проводника в Зону.

Сталкер — человек, абсолютно не похожий на остальных, человек другой духовной жизни, другого сознания, отличного от сознания окружающих его людей. Благодаря Сталкеру эта маленькая, физически немощная и бессильная девочка, наделенная психической энергией, пришла в этот мир и словно говорит нам с экрана: «Обратите внимание! Я — маленький человек, но живу по другим законам природы, обладаю другими возможностями психики и души...»

И она, эта Мартышка, уже никогда не будет другой. Она — это будущее человечества, умеющая не только видеть по-другому, но и знающая по-другому. И эти другие знания и возможности могут управлять миром, даже если тот, кто обладает этими знаниями, не может двигаться.

Многие из нас хотят обладать такими знаниями, и они их ищут, как, впрочем, и герои фильма —Профессор и Писатель, которые в поиске ЭТОГО идут к Сталкеру — к избраннику. И тот, согласившись, ведет их к двери в Зоне, за которой каждый может найти то, что ищет, и пожелать всё, что хочет, — и это сбудется. Однако ни Профессор, ни Писатель так и не могут войти в эту дверь. Они бы сделали это, но понимают, что не готовы к такому шагу, ибо, как пожелать так, чтобы не навредить другим и иметь, а вернее, и не иметь выгоды? Ответ прост и лежит на поверхности. Для этого необходимо обладать совершенно другим сознанием — не живущим в системе ценностей. Но, несмотря на то, что Профессор и Писатель так и не смогли войти в дверь, пройдя Зону, они вышли из нее совершенно другими людьми. Зона поменяла их.

Среди нас много Сталкеров, Мартышек, Профессоров и Писателей, которые жаждут знаний. Но, чтобы попасть в Зону, мало одного желания. Надо еще и соблюдать законы пребывания в том месте. Например, как в фильме подчеркивается — в Зону нельзя входить со спиртным и оружием... Человек должен знать: для того чтобы войти в Зону, нужно иметь ясную голову, чистоту помыслов при отсутствии агрессии. И тогда, пройдя ее, жаждущий станет другим, и тогда он сможет открыть ту заветную дверь и ответить на главные вопросы: кто я? Каков этот мир? Зачем я появился на этот свет? Куда я уйду потом?

Вопросов бесконечное множество, потому что человек всегда будет находиться в поиске смысла собственной жизни, ибо сознание всему ищет смысл.

Многие пытались сопоставить сознание, как нечто Божественное или Космическое, но что тогда является тем самым Божественным или Космическим сознанием? Ведь любая гипотеза должна быть проверена на опыте, так как просто гипотеза не есть правило для науки. Тогда каким опытом можно доказать существование сознания? Его никто до сих пор не нашел и не обнаружил. Вообще, получается очень интересная ситуация: мы знаем, что сознание есть, но доказать это на практике не можем.

I. О пластах сознания

По мере того как Космическое сознание воздействовало на ЭГО и меняло его, в памяти сознания образовывалось как бы четыре слоя, или пласта.

Возможно, их и больше, но основных — четыре. Это хтоническое (от латинского «хтонус», то есть нечто, неделенность, нечлененность), мифологическое, религиозное и атеистическое (или манипулирующее) сознание. Эти пласты, слои или уровни сознания имеют разные временное отрезки господства (то есть доминанты). Развитие их происходит всегда прерывисто (дискретно). Следовательно, мы уже можем утверждать, что сознание дискретно, а почему так происходит — это тайна, и все это стоит выше законов логики. Всегда понятие «сознание» сопровождается словом «вдруг». Вдруг взяло и изменилось. Временная длительность скачка может длиться минуту или тысячелетие.

Хтоническое сознание

Хтоническое сознание — это сознание, связанное с деятельностью инстинктов. Оно полностью бессознательно и является сознанием homo sapiens. Хто-нический слой является частью нашего сознания и при каждом удобном случае напоминает нам, что «Я — часть Природы». Остатком хтонического сознания может служить жест. Жест является полностью бессознательным движением. Чтобы лучше узнать человека, мы следим за его мимикой и жестами. И только после жеста к нам приходит слово. Если вспомнить о том, как раньше учили, особенно в благородных семействах, то мы увидим, что это было учение владеть собой, учение не открывать себя другим. Как правило, сначала человек делает жест, а уже потом говорит. И жест многое может сказать (или выдать) нам о собеседнике. Христос сказал своим ученикам: «...один из вас предаст Меня». И каждый сказал: «Не я ли?» И к слову добавился жест.

При хтоническом сознании человек не отделяет себя от природного мира. Он растворен в нем, ему уютно, и он чувствует себя в полной гармонии с внешним миром. Возьмем труд Карлоса Кастанеды («Беседа с доном Хуаном»). Мы видим в этом труде носителя другого сознания, отношения человека с Природой. Кастанеда сделал для нас (широкого круга читателей) обзор хтонического сознания, показав, что оно и есть стихия Природы и что человек является универсальной частицей этой стихии.

Хтоническое сознание не отделяет человека от Космоса, от Космического сознания, от самой Природы. Человек — это и есть сама стихия Природы. Это сознание не контролирует себя, не самоосознает. Оно лишено точки контроля. Обыкновенный половой акт уводит нас в хтоническое сознание. К хтоническому сознанию относятся голод и страх (недаром говорят: животный страх).

Мифологическое сознание

Мифологическое сознание с точки зрения градации находится между хтоническим и религиозным. Эпоха мифологического сознания ушла, но, как хтоника не ушла из человека, так и мифология продолжает существовать и является фрагментом нашего внутреннего мира.

Хтоника — это инстинкт, «ОНО», как называл Фрейд. Мифологическое же сознание рождает маску, опыт описания человека. В нем уже присутствует момент, который отделяет сознание от «чего-то». Это можно приравнять к революции, произошедшей в сознании человека. Именно к революции, так как при этом уровне сознания была найдена точка контроля. Это возможность взглянуть на себя со стороны, без всякой иронии.

Этапами мифологического сознания были, есть и будут: магия, демонизм, чистая мифология. При мифологическом сознании, приходящем к нам через мифы и сказания, человек получает возможность осмыслить себя и уверенно сказать самому себе: «Я — часть Природы».

Религиозное сознание

При религиозном сознании человек смело утверждает: «Я», «моё Я — это самостоятельный институт» , «Я — Человек, Я — сама Природа, Я — Бог». Эта часть сознания является сознанием осмысления. Религиозное сознание связано с личностью Пророка: в иудаизме, христианстве, исламе. Оно связано с Книгой и Словом и пытается оторвать человека от бессознательного. Оно не только заставляет человека жить по правилам и прийти к исповеди, но и делает его частью общественного института.

Атеистическое сознание

Атеистическое сознание несет в себе сплошь и рядом одни лозунги. Оно внушает нам: «Если Я — это Природа и Бог, так Я и преобразую эту самую Природу». Атеистическое сознание является кризисом религиозного сознания и, в свою очередь, переходит в индустриальное сознание. Это обезьяний уровень. Нами начинают манипулировать. «Богом» для нас становится компьютер и виртуальная реальность. А это для человека — смерть. Мы сами начинаем создавать себе богов. Разве может компьютер заменить нам Бога? Или неужели мы можем назвать его Пророком? Все личности пророков нам известны. Известны их исторические биографии. Все они существовали и жили когда-то. Они — Посланцы, священные сосуды. Они — те, кто транслирует связь между людьми и чем-то свыше. Веря в Бога, человек боится грешить. Конечно, мы все равно грешим, но вполсилы. А если нет Бога, то нет и боязни греха. И, хотя для молодых Богом стал монитор компьютера, они молятся ему, но они его не боятся.

Атеистическое сознание — это сознание отрицания сил, которые находятся вне человеческого разума, и поэтому оно очень часто становится лозунговым. Оно дает нам не заповеди, а лозунги. И хотя атеизм — это не отрицание Бога, но все-таки это подмена. Атеистическое сознание заставляет нас думать, что наши возможности равны возможностям Бога. Мы начинаем считать, что мы сильнее Природы, а отсюда и экологические катастрофы. Остановка света, клонирование — всё это против Бога.

В настоящий момент наша духовная жизнь очень сложна. Во-первых, мы живем в мифологическо-ре-лигиозном сознании, так как есть еще тайны, которые мы не знаем, как разрешить. А во-вторых, мы постоянно находимся под влиянием всех пластов сознания. Они никуда не исчезли, да и не могут исчезнуть никогда, так как все это хранится нашей памятью и воспоминаниями. В этом и есть драматизм нашей жизни.