Паола Волкова - Мост через бездну - Книга 6 - часть 1

Знаете ли вы, что такое «Сивиллины книги»? Знакомы ли с удивительной легендой о появлении «Сивиллиных книг» в Вечном городе — Риме?

Давайте обратим свой взгляд к далекому прошлому — к дореспубликанскому периоду, когда в Риме правил царь Тарквиний. Легенда гласит, что однажды к римскому царю явилась старуха — высокая женщина, с кожей, похожей на коричневый пергамент. И шел рядом с ней кто-то, кто был мал ростом и похож на дитя, но у него была большая седая борода. И волочил этот кто-то за собой книги.

Книг было 9. Старуха поведала царю, что в этих рукописях запечатлена история государств и судеб — вся история человечества с ее финалом. Незнакомка предложила купить у нее ценные знания. Тарквиний Древний заинтересовался, но услышав сумму, которую просила неизвестная, решительно отказался. Слишком высока была цена. Таинственная гостья развернулась и ушла.

Отойдя подальше от дворца, она сожгла 3 книги и вновь вернулась к царю с предложением выкупить оставшиеся. Только сумма не изменилась: за б книг старуха потребовала те же деньги, что просила за 9.

Тарквиний вновь отказался, и история повторилась: еще 3 книги были сожжены. Заинтригованный царь, посоветовавшись с авгурами (авгуры — римские жрецы-предсказатели, толковавшие волю богов по различным приметам, поведению птиц, животных и т. д.), велел немедленно вернуть старуху.

В руках она держала всего 3 книги, а цена оставалась прежней. Тарквиний Древний больше не сомневался: он выкупил три уцелевшие рукописи.