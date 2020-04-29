То бурное время призывает радикалов различного толка, в том числе и новых святых. Не всё и не всегда можно объяснить. Время, о котором идет речь, рекрутировало людей особого толка. Настоящих духовных вождей, одержимых идеями преобразования сознания и духа.

Появились характеры страстные, лишенные чувства самосохранения, «пассионарии» в прямом определении, данном Львом Гумилевым. Объяснить, конечно, можно всё, но в то же время и нельзя. Почему от нашего внимания ускользает время столь глубоких новых явлений?

«Богородичный культ», соединившийся с культом поклонения «Прекрасной Даме» — платонической царице воинов-паломников и поэтов. Книга содержит множество иллюстраций произведений искусства.

Паола Волкова - Мост через бездну - Книга вторая Паола Волкова М.: Зебра Е 2014. — 224 с, ил. ISBN 978-5-906339-34-8 Паола Волкова - Мост через бездну-2 - Содержание Глава первая Посредине мира Глава вторая «Троица» Глава третья «Поцелуй Иуды» Глава четвертая «Primavera» Глава пятая «Корабль дураков» Глава шестая «Святая Анна с Мадонной и Младенцем Христом» Глава седьмая «Меланхолия» Глава восьмая Капелла Медичи Глава девятая «Менины» Глава десятая «Возвращение блудного сына» Глава одиннадцатая «Ночное кафе» Глава двенадцатая «Черный квадрат» Глава тринадцатая «Герника»

Паола Волкова - Мост через бездну-2 - Посредине мира

Он шел босым в одном лишь рубище по лесу. Падал хлопьями снег. А он шел неведомо куда, оставив отчий дом, и пел. Он пел о Боге, о любви, о страстной и бесплотской всеобщей любви к людям, Богу, земле, птицам, травам...

Хвала Тебе за землю, нашу мать,

Которая нас на себе покоит,

Заботится о нас, плоды приносит

И травы разные и пестрые цветочки...

Он ничего не боялся, не имел расчета, сердце его было преисполнено Богом и поэзией. Его звали Джованни Бернардоне, и был он единственным сыном богатого торговца сукном и другими тканями в городе Ассизи в Умбрии.

Джованни Бернардоне — юноша впечатлительный, утонченный — плоть от плоти окружающей его мягкой поэтичности родной Умбрии.

Тающая синева небес, тонкая очерченность холмов, пушистость раннего цветения картин Рафаэля, Перуджино, Пьеро дел л а Франческа. Весь настрой нежной, молодой, однако и твердой, таинственной земли Тосканы способствовал деятельному поэтическому гению этих мест. Тогда, на рубеже ХII-ХIII веков, возникла мода на любовную и религиозную песенную лирику странствующих бардов, менестрелей и жонглеров из Франции. Странствовали группы и балаганы в праздники и ярмарочные дни. Но особенно популярны были жонглеры, которые умели всё: и петь, и ходить на руках, и быть или казаться чуть-чуть юродивыми.

Легенду о «жонглере Богоматери» знали все. Молодой человек не знал ни молитв, ни грамоты, но страстно, всем сердцем возлюбил Пречистую Деву. Свое служение он доказывал, выделывая антраша, исполняя песни-молитвы собственного сочинения. Однажды во сне Пречистая явилась ему и в знак благосклонности укрыла сына своего покрывалом, обласкала улыбкой, сиянием глаз небесной чистоты. Эту легенду очень любил юный Джованни. То была куртуазная культура впечатлительного и бурного времени. Джованни был молод, абсолютно включен в жизнь: пел, любил стихи, любил компании. Его прозвали Франческо, т. е. французистый. Не знаю, правда ли это. Но так утверждает англичанин Гилберт Честертон в книге «Св. Франциск Ассизский».

Смолоду Франческо был, как говорится, «безбашенным». Кутил, воевал, не очень-то оглядывался на деньги. Однако был все же тщеславен и во всем хотел первенства. Уходя из дома на войну, громко крикнул на площади, да так, чтобы слышали все: «Я вернусь великим вождем». В этом вызове угадывается потомок древних латинян с непременным классическим образованием и любовью к цитатам из классики. «Максимы Цезаря» юноши из хороших семей знали твердо. Но не каждый мог громко пообещать, что станет великим вождем. До военных действий тогда не дошло. Джованни Бернардоне вернулся в Ассизи больным. Это и был первый сигнал свыше, поворотный момент «Пути». Во сне он услышал слова из Евангелия от Иоанна: «...мир мой даю вам не так, как мир дает...» (Ин. 14:27).

Эти слова обрели судебное значение. Во-первых, отныне Джованни больше не во власти земного отца своего, но лишь Отца Небесного, который его избрал своим посланцем. Наступило время свободы от авторитетов земных: «...не так, как мир дает...» Он (и это во-вторых) призван свыше «мой мир» дать людям. «Мой» — это чей же? Того, видимо, кто явился во сне со словами Евангелия от Иоанна? Или «мой», т. е. не Джованни Бернардоне, но уже Франциска из Ассизи.

Франциск не был самоуправцем, но среди людей — свободным, а у Бога — служкой.