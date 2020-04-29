Паола Волкова. — М.: Зебра Е, 2015. — 272 с, ил.

ISBN 978-5-906339-88-1

Сальвадор Дали

Он слышит дыхание Вселенной

«Путь в бесконечность»

Хотелось бы сказать о том, что есть очень глубокая разница между итальянским и нидерландским Возрождением. И она заключается в том, что существует принципиально разная точка зрения на мир как на модель. И дело здесь не в итальянцах, которые имели в канонической памяти греков, или в нидерландцах, которые ничего, кроме готики, не имели. Дело здесь в том, что Нидерланды были особой страной по своему мышлению и сознанию. Мы с самого начала во всех картинах нидерландских художников (мы покажем все типы композиции) сталкиваемся с двумя противоположными и противоречивыми началами: это начало мира и начало человека в мире.

Мир есть понятие абсолютное, а человек есть понятие относительное. Мир есть понятие незыблемой тверди, человек есть понятие скольжения по поверхности, как птица при полете. Мир лежит перед Питером Брейгелем в Божьей ладони, весь здесь, величественный, могучий, сотворенный. Брейгель всегда показывает это творение фрагментарно, но во всем величии этого творения.

Цикл картин «Времена года» Питера Брейгеля — это принцип философии, принцип сознания, понятие хронотопа — единства пространственных и временных параметров, направленных на выражение определенного художественного смысла. В «Жатве», 1565 г. (Музей Метрополитен, Нью-Йорк) этот монтаж еще более отчетлив, еще более конкретен.

Художник дает эту точку вверху и дает этот мир сотворенный, на ладони лежащий, безупречный, великолепно созданный Мастером, сотворившим его в семь дней. А на переднем плане — совершенно великолепное дерево, которое дает эту точку сверху вниз, и вокруг этого дерева — группа людей. И какая разница, какой невероятный разрыв между тем, как прекрасен, как совершенен мир, и тем, как относителен в своей ценности человек.

Для итальянского и нидерландского Ренессанса существует общее понятие хронотопа, понятие элементов этого хронотопа, т. е. пространство и время — общее. И даже попытка создания монтажной композиции — общая. Но при этом итальянцы строят человека, Бог создает человека по образу и подобию своему — вот их точка. Для итальянцев понятие «человек» — первично. У нидерландцев — Бог создал мир в семь дней — понятие «миросотворения». И для них первично понятие «мир», а вот человек внутри этого мира существует в каком-то очень сложном состоянии, взаимодействии и взаимосвязи с этим миром.

У нидерландцев мы рассматриваем проблему сотворение мира — «миросотворения» во взаимосвязи: мир, созданный Богом, и человек внутри этого мира. А у итальянцев — наоборот: человек и мир перед человеком. Обратная система связи: здесь человек в мире, а там — мир в человеке. У нидерландцев — макрокосм, а у итальянцев — микрокосм, который предопределяет собой, что он есть мера всех вещей. Вот эти две системы мы рассматриваем.