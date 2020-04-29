Волкова - Мост через бездну-5
От Иеронима Босха до Дмитрия Плавинского, от «Откровения» Иоанна Богослова до пьес Сартра и Вайса - читателя вновь ждет головокружительное перемещение в пространстве и времени.
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Культура эпохи Возрождения искусствоведами исследована до такой степени досконально, что проблема итальянского Ренессанса с точки зрения периодизации, с точки зрения эстетики, изучения отдельных художников на очень долгое время обеспечена качественной литературой. Но! Пройти эпохи Возрождения невозможно, потому что ни одна культура и ни один культурный этап не имеют такого прямого отношения к XX веку, как эпоха Возрождения.
Именно поэтому на Ренессансе мы остановимся, но постараемся дать этот материал в несколько ином плане, чем принято в искусствоведческой литературе.
Паола Дмитриевна Волкова - Мост через бездну - Книга 5
Паола Волкова. — М.: Зебра Е, 2015. — 272 с, ил.
ISBN 978-5-906339-88-1
Паола Волкова - Мост через бездну - Книга 5 - Содержание
«Истины наоборот»
Метаморфозы абсурда
- Часть I Между временем и вечностью
- Часть II «Притча о слепых»
Ангел Рафаэля
«Гениальный безумец»
Доменикос Теотокопулос
«У наших судеб схожие черты...»
«Красок звучные ступени»
- Часть I Художник с «колумбовой кровью»
- Часть II Поэтическая объективность
- Часть III «lmpression. Soleil levant»
Сальвадор Дали
- Часть I «Ну не гений ли я?»
- Часть II «Тайная вечеря»
Он слышит дыхание Вселенной
«Путь в бесконечность»
Паола Волкова - Мост через бездну - Книга 5 - Истины наоборот
Хотелось бы сказать о том, что есть очень глубокая разница между итальянским и нидерландским Возрождением. И она заключается в том, что существует принципиально разная точка зрения на мир как на модель. И дело здесь не в итальянцах, которые имели в канонической памяти греков, или в нидерландцах, которые ничего, кроме готики, не имели. Дело здесь в том, что Нидерланды были особой страной по своему мышлению и сознанию. Мы с самого начала во всех картинах нидерландских художников (мы покажем все типы композиции) сталкиваемся с двумя противоположными и противоречивыми началами: это начало мира и начало человека в мире.
Мир есть понятие абсолютное, а человек есть понятие относительное. Мир есть понятие незыблемой тверди, человек есть понятие скольжения по поверхности, как птица при полете. Мир лежит перед Питером Брейгелем в Божьей ладони, весь здесь, величественный, могучий, сотворенный. Брейгель всегда показывает это творение фрагментарно, но во всем величии этого творения.
Цикл картин «Времена года» Питера Брейгеля — это принцип философии, принцип сознания, понятие хронотопа — единства пространственных и временных параметров, направленных на выражение определенного художественного смысла. В «Жатве», 1565 г. (Музей Метрополитен, Нью-Йорк) этот монтаж еще более отчетлив, еще более конкретен.
Художник дает эту точку вверху и дает этот мир сотворенный, на ладони лежащий, безупречный, великолепно созданный Мастером, сотворившим его в семь дней. А на переднем плане — совершенно великолепное дерево, которое дает эту точку сверху вниз, и вокруг этого дерева — группа людей. И какая разница, какой невероятный разрыв между тем, как прекрасен, как совершенен мир, и тем, как относителен в своей ценности человек.
Для итальянского и нидерландского Ренессанса существует общее понятие хронотопа, понятие элементов этого хронотопа, т. е. пространство и время — общее. И даже попытка создания монтажной композиции — общая. Но при этом итальянцы строят человека, Бог создает человека по образу и подобию своему — вот их точка. Для итальянцев понятие «человек» — первично. У нидерландцев — Бог создал мир в семь дней — понятие «миросотворения». И для них первично понятие «мир», а вот человек внутри этого мира существует в каком-то очень сложном состоянии, взаимодействии и взаимосвязи с этим миром.
У нидерландцев мы рассматриваем проблему сотворение мира — «миросотворения» во взаимосвязи: мир, созданный Богом, и человек внутри этого мира. А у итальянцев — наоборот: человек и мир перед человеком. Обратная система связи: здесь человек в мире, а там — мир в человеке. У нидерландцев — макрокосм, а у итальянцев — микрокосм, который предопределяет собой, что он есть мера всех вещей. Вот эти две системы мы рассматриваем.
спасибо