В первой части книги Т. Оболевич исследует ранние идеи Франка и причины его растущего интереса к философии. Здесь обращают на себя внимание продуманные рассуждения автора о влиянии марксизма на Франка; по мысли исследовательницы, именно под влиянием Маркса Франк пришел к выводу, что реальность подчиняется определенным универсальным законам. Не менее интересно и ее высказывание о том, что Семена Франка впоследствии стал привлекать Ницше по тем же причинам, по каким ранее Маркс, хотя стоит учесть, что Ницше привнес в его мышление и совершенно новые повороты. Работа Т. Оболевич позволяет проследить постепенное становление Франка-философа в ранний период его творчества. В этом смысле весьма полезной представляется глава об отношениях Франка и А. Ф. Лосева, поскольку Франк сыграл важную роль в том, чтобы познакомить русское философское сообщество с молодым ученым. Т. Оболевич подробно и тщательно описывает данное событие, выявляя точки соприкосновения концепции «непостижимого» Франка и лосевской философии имени.

Новая книга польского философа сестры Терезы Оболевич является полезным дополнением к стремительно увеличивающемуся количеству научной литературы, посвященной Семену Франку. Т. Оболевич хорошо известный специалист по религиозной философии Франка. Эта удачно организованная книга стала для нее прекрасным способом свести воедино целый ряд интересных материалов и идей. В результате мы получили глубокое понимание характера и личности Франка и ясно изложенные некоторые аспекты его интеллектуального пути.

Мысль Семена Людвиговича Франка (1877-1950), которую В. В. Зеньковский по праву назвал «самым значительным и глубоким, что мы находим в развитии русской философии» [1] , не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз взял в руки его работы. Их отличает предельная искренность, непрекращающийся поиск истины, умение прислушиваться к своим оппонентам и вместе с тем яркость собственных аргументов, остроумие и необычайная глубина рассуждений, искусство убеждать и смирение перед лицом Истины, редчайшая эрудиция, а при этом неприятие никаких голословных и категоричных утверждений, даже если они высказаны устами самых авторитетных авторов.

Тем не менее следует согласиться со словами А. В. Соболева, который заметил: «Говорить о философии С. Л. Франка и легко, и трудно. Легко потому, что он обладал удивительным даром излагать свои мысли с предельной доходчивостью и доброжелательностью к читателю. Но с этим же связана и великая трудность. Ведь какой смысл пересказывать своими словами то, о чем заведомо известно, что лучше самого Франка не скажешь?» [2] Действительно, «Франк не только ясный, прозрачный мыслитель, но такой же и доступный, популярный писатель, мастер русского, гибкого, точного языка», [3] поскольку «в его мысли не было ни расплывчатости, ни ненужной туманности». [4] Как отметил Н. А. Струве, «мистическую глубину своего созерцания Франк как никто другой сочетал с рассудочной трезвостью и логической ясностью». [5]

Целью настоящей работы является рассмотреть некоторые сравнительно мало изученные этапы и аспекты творчества русского мыслителя с привлечением как новейших исследований, так и архивных материалов. Сообразно тематике и использованной методологии в книге можно выделить две части. В первой из них творчество Франка рассматривается в аналитическом ключе, что позволяет выявить эволюцию его метафизических и эпистемологических взглядов. Прослежен творческий и духовный путь раннего Франка: его недолгое увлечение мыслью Маркса и переход к теоретическим философским вопросам, а также дальнейшая критика марксизма. Вторая глава продолжает тему философского становления Франка и посвящена кантианскому периоду его творчества и его преодолению в виде онтологизма - разрабатываемой философом оригинальной концепции гносеологии на базе онтологии6. Затем дан краткий анализ одной из важнейших тем русского мыслителя - его концепции Непостижимого - и выявлены некоторые параллели с рассуждениями другого русского философа, А. Ф. Лосева.

Вторая часть раскрывает эмиграционный период жизни Франка. Представлены жизнь и творчество философа в эпистолярном освещении, а также один из постоянных религиозных мотивов мысли Франка: тема Пасхи.

Таким образом, предпринята некая попытка взглянуть на жизнь и творчество С. Л. Франка и с внешней, и с внутренней сторон. Оба примененные в книге подходы: аналитико-эпистемологический и реконструктивно-синтетический дополняют друг друга и позволяют пролить новый свет на формирование философских и религиозных воззрений, а также жизненных установок и позиций русского мыслителя.

В книге впервые публикуются следующие тексты С. Л. Франка: запись его выступления на заседании Русского Академического Союза в Берлине 24 сентября 1926 года, в котором философ объясняет свою позицию по поводу Карловацкого Собора, и два письма: к дочери Наталье Скорер и к В. И. Иванову.