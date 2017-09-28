Малая христианская энциклопедия - Том 2 - Социология - Политология - Правоведение

Первый том четырехтомной «Малой христианской энциклопедии» посвящен религиозной философии.

Второй том содержит обзор имен, идей и проблем по социологии, политологии и правоведению, третий — по христианской антропологии, психологии и этике, четвертый — по христианской эстетике и культурологии.

Во втором томе «Малой христианской энциклопедии» представлены персоналии и ключевые категории, идеи, концепции, раскрывающие содержание основных сфер социальной жизни. Социологические, политологические и правовые проблемы рассматриваются в нем в свете библейских принципов миропонимания.

Христианская энциклопедия предназначена для тех, кто стремится получить теологическое образование. Она будет интересна и полезна также студентам светских вузов, изучающим социологию, политологию и правовые науки. Проблема поиска прочных духовных оснований обретает особую остроту в тех областях, где осуществляется социальная, культурная, нравственная «стыковка» поколений. Конечно, контакт поколений, строго говоря, наблюдается повсеместно, но в своих интеллектуально-рационализированных формах он составляет принадлежность прежде всего высшей школы. При передаче гуманитарных знаний от преподавателя студенту особенно важно качество тех общих, базовых мировоззренческих установок, в свете которых предстают история, культура, духовная жизнь мирового сообщества. Понятно, что на преподавателей и авторов учебников возлагается огромная ответственность. Большое количество учебников по маркетингу, социологии, политологии, юридическим дисциплинам и другим дисциплинам можно приобрести на сайте http://cul.com.ua/ru/p%D1%96druchniki-ta-navchaln%D1%96-pos%D1%96bniki-vlasnogo-vidannya/marketing/ Они помогут вам приобрести необходимые академические знания. Те академические знания, которыми владеет вузовский преподаватель, основываются на одной из двух мировоззренческих позиций. Первая из них предполагает, что преподаватель далек от веры в возможность истинно религиозной жизни человека, считает ее иллюзорной, а религиозный опыт других людей расценивает как некую псевдореальность, как призрачную паутину самообмана, в которой запуталось слабое человеческое сознание. Подобная точка зрения характерна для преподавателей-материалистов. Вторая позиция принадлежит тем, кто искренне и глубоко верует в исключительную значимость религиозной жизни, в абсолютную истинность религиозных смыслов, ценностей и норм. Такой преподаватель находится в несравнимо более благоприятном положении, чем его коллега-материалист, поскольку его духовное «я» не пребывает в пустоте, а подключено к величайшему энергетическому источнику. Некогда животворящая сила этого источника создала все сущее, она же дает человеческому разуму такое изобилие продуктивных идей, которое не в состоянии вместить все библиотеки мира.

Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - В 4 томах

СПб.: Шандал, 2003. ISBN 5-94861-026-8

Т. 2.-Социология.Политология.Правоведение

2004. -368с: ил. - Указатель имен: с. 363-368. - ISBN 5-94861-030-6

Владислав Бачинин - Малая христианская энциклопедия - В 4 томах - Том 2 - Социология - Политология - Правоведение

АБСОЛЮТИЗМ (от лат. absolutio - безусловный, неограниченный) - принцип государственного управления, предполагающий, что вся полнота власти сосредоточена в руках одного лица. Государство при этом выступает в качестве некой мегамашины, которая приводится в движение единоличным разумно-волевым началом. В этом отношении абсолютизм противоположен конституционализму, распределяющему властные полномочия между различными ветвями власти и практикующему систему взаимных ограничений этих полномочий. Компромиссом между абсолютизмом и конституционализмом является конституционная монархия, стремящаяся объединить в себе свойства обеих форм власти.

Для абсолютизма главная социальная задача состоит в обеспечении успешного функционирования государства как единого, целостного социального организма. Этот организм должен успешно преодолевать все центробежные тенденции, довлеть над пестротой корпоративных интересов множества социально-политических группировок и подчинять их своей воле. Для этого он располагает средствами практического и духовного воздействия на социальное целое. У него есть собственная иерархия ценностных и нормативных приоритетов, своя идеология, философия и мораль.

Для самодержцев Европы и России важнейшей санкцией на безраздельное властвование служил евангельский стих из Послания к Римлянам ап. Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1).

Для решения разнообразных организационных задач создается особый контингент профессиональных управленцев - государственная бюрократия. Не входя в число традиционных сословий, в прошлом она активно способствовала трансформации феодального государства в авторитарно-бюрократическое. При ее прямом участии происходило постепенное изживание феодальных реликтов, а государственное управление приобретало все более механистический, бездушный характер. Это позволяло субъектам управления обеспечивать высокую степень централизованности, а верховному правителю давало возможность сохранять в своих руках монополию публично-правовой власти.

Абсолютизм способен выступать как в жестких, почти варварских формах откровенного деспотизма, так и в смягченном, цивилизованном виде просвещенной конституционной монархии. В первом случае он позволяет себе систематические нарушения естественных прав простых людей, демонстрируя неуважение к их свободной воле и человеческому достоинству. Но он же может вполне лояльно относиться к правам и свободам граждан.